Предраг Миятович: «Реал» хотел подписать Иньесту, я всегда восхищался им. Мы говорили с его отцом, было хорошее предложение»

Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Ла Лига Предраг Миятович Футбол

Предраг Миятович рассказал, что «Реал» хотел подписать Андреса Иньесту.

Миятович работал спортивным директором мадридцев с 2006 по 2009 год. Иньеста играл за «Барселону» с 2002 по 2018 год.

«Я действительно хотел подписать его. Мы были, ну, близки... Не знаю насколько. Но мы воспользовались тем, что Андрес был в процессе переговоров о продлении контракта, но еще не достиг соглашения.

Мы говорили с его отцом. Мы пытались поговорить с его агентом, чтобы воспользоваться возможностью. У нас было хорошее предложение, мы были готовы платить.

Я всегда восхищался Иньестой, он был феноменом. Хотя это подписание не состоялось, но были переговоры с агентом через отца футболиста», – сказал Миятович в интервью Movistar+.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ blaugrano
И представьте Иньесту в Реале Моуриньо... Это было бы преступление против футбола.
В Барселоне Пепа и Реале Моуриньо все игроки настолько на своём месте и команды настолько разные по стилю, что, если бы меня спросили, кого бы я взял из того Реала в ту Барсу, это был бы только Ди Мария. И Модрич ещё,так как он пришёл при Моуре. Всё. С игроками Барсы то же самое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Зная, как Реал работает с молодежью, то Иньесте повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuri Ten
-Вели переговоры с агентом через отца…
-Мы были близки…
Ок, вы даже к агенту не были близки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Без Иньесты не было бы этих чопи и миси))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Ответ Jan Paskel
из историй про Обамеянга в Спартаке
И Месси в Локомотиве
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Карьера бы получилась как у Павона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ответ blaugrano
И представьте Иньесту в Реале Моуриньо... Это было бы преступление против футбола.
И Пепе в Барселоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
И представьте Иньесту в Реале Моуриньо...
Это было бы преступление против футбола.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
из историй про Обамеянга в Спартаке
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Учитывая судьбу молодых игроков в Реале, все сложилось идеально
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Мне кажется Иньеста рассказал об этом кентам Пуйолю и Хави, и они там просто хохотали в голосину с МЧК:))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eleman SPb
маловато предложили похоже и отцу и агенту
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
turcanudima87@gmail.com
Иньеста сделал правильный выбор!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий