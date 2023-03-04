Предраг Миятович: «Реал» хотел подписать Иньесту, я всегда восхищался им. Мы говорили с его отцом, было хорошее предложение»

рассказал, что « » хотел подписать .

Миятович работал спортивным директором мадридцев с 2006 по 2009 год. Иньеста играл за «Барселону» с 2002 по 2018 год.

«Я действительно хотел подписать его. Мы были, ну, близки... Не знаю насколько. Но мы воспользовались тем, что Андрес был в процессе переговоров о продлении контракта, но еще не достиг соглашения.

Мы говорили с его отцом. Мы пытались поговорить с его агентом, чтобы воспользоваться возможностью. У нас было хорошее предложение, мы были готовы платить.

Я всегда восхищался Иньестой, он был феноменом. Хотя это подписание не состоялось, но были переговоры с агентом через отца футболиста», – сказал Миятович в интервью Movistar+.

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