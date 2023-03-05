У Нуньеса 4 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Он дважды забил «МЮ»

забил 4 гола в 4 последних матчах.

В воскресенье форвард « » дважды поразил ворота « » (5:0, второй тайм). До этого он забивал «Реалу» (2:5) и «Ньюкаслу» (2:0).

Статистику Нуньеса можно изучить здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков