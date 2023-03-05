У Нуньеса 4 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Он дважды забил «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес забил 4 гола в 4 последних матчах.

В воскресенье форвард «Ливерпуля» дважды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (5:0, второй тайм). До этого он забивал «Реалу» (2:5) и «Ньюкаслу» (2:0).

Статистику Нуньеса можно изучить здесь.

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21 комментарий

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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах,в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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Liquidozz
Ответ Роман Докукин
Какой же 🤮 этот Фернандеш
Блевандеш?
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Матвей Бондарев
Поставили токсичных глоров МЮ на место и их клуб-середняк, коим они Ливерпуль кличут.
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MARELLE CLOTHES
Ответ cektor
Как там Решфорд?))
Тебе самому не противно унижать,когда матч провальный? ТЫ БЫ СМОГ В ОБРАТКУ ТАКЖЕ НАПИСАТЬ?ЕСЛИ БЫ СЕГОДНЯ РЕШФОРД ЗАБИЛ ДУБЛЬ ТЫ БЫ ДАЖЕ НЕ ВЫЛАЗИЛ В КОМЕНТЫ,А ТАК С ПОБЕДОЙ ОТ ФАНА МЮ!!!
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Человек1991
Это внатуре Дарвин какой-то ))
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Tahir Turk
Сегодня топ! Осталось стать стабильно топом
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СуперНегр228
Майонез что творит
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Акира_1
Очень полезное и показательное поражение, чтобы в МЮ не забывались. 😀
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cektor
Вот и сказочки конец , Мю )
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Роман Докукин
Какой же 🤮 этот Фернандеш
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cektor
Как там Решфорд?))
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SegaYasch
Ответ David Aprasidze
Тяжелое наследие Роналду
О, вот вы, наконец-то получили шанс вылезти😂
+16
-12
+4
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newhood@icloud.com
Ответ Трент 66
Было бы 4 в 4, если бы с Волками чистый гол не украли.
4 в 4 🙃
+5
-2
+3
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Владимир Владимирович
Правильно правильно , а то многие писять начали от Тен Хаага, мол волшебник пришёл . По итогам сезона Ливерпуль ещё опередит вторую команду манчестера
+4
-3
+1
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Трент 66
Было бы 4 в 4, если бы с Волками чистый гол не украли.
+15
-1
+14
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Jeicob Harlon
в Ливерпуле манчестер обезглавлен и поставлен на коленьи
+2
-2
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▒▒▒▒▒
фоторвард !?!?
что это такое?
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Жаргал Шадапов
Неплохо для Кэррола
+18
-1
+17
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David Aprasidze
Тяжелое наследие Роналду
+16
-11
+5
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alessandroma
Только и может что середнякам забивать
+42
-5
+37
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melmi
Говорят в Ливерпуле сегодня скальпы снимают
+46
-3
+43
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