У Нуньеса 4 гола в 4 последних матчах за «Ливерпуль». Он дважды забил «МЮ»
Дарвин Нуньес забил 4 гола в 4 последних матчах.
В воскресенье форвард «Ливерпуля» дважды поразил ворота «Манчестер Юнайтед» (5:0, второй тайм). До этого он забивал «Реалу» (2:5) и «Ньюкаслу» (2:0).
Статистику Нуньеса можно изучить здесь.
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В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.
Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.
Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.
Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.
Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.
В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!
Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.
Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.
А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах,в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.
По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!
Так что всё ок, идём дальше.
что это такое?