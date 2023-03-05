«Не думаю, что увидим танцы сегодня». Морган пошутил об игре «МЮ» с «Ливерпулем», вспомнив танцы тен Хага после победы в Кубке лиги

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Антони Пирс Морган Футбол

Пирс Морган пошутил о неудачной игре «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля».

На данную минуту манкунианцы проигрывают со счетом 0:5.

«Не думаю, что сегодня увидим танцы», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

К этому сообщению Морган прикрепил фото тренера «Ман Юнайтед» Эрика тен Хага, танцевавшего с Антони и Лисандро Мартинесом после победы в Кубке лиги.

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38 комментариев

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Mergen Durdumuradow
Морган в каждом матче МЮ ждёт что МЮ проиграет наконецто дождался 11 матч ждал 😂что бы заговорить
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хавбек+
Морган набросил пенного
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deadjoker
Ответ Алексѣй Пестовъ
Вот не надо. При Рангнике только 5 получали на Энфилде🤣🤣🤣
Я писал комментарий когда было еще 4-0 :))
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Denis242424
Морган это чистый дурачок. Зачем ехидствовать, это отвратительно. Разгром произошел не из-за того, что МЮ совсем никудышный. Просто Ливерпуль был великолепен. Такие матчи случаются. На радость болельщикам.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ deadjoker
МЮ играет прям как в старые добрые времена при рангнике
Вот не надо. При Рангнике только 5 получали на Энфилде🤣🤣🤣
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v.belorussky
Ответ Михо
Есть трофей- есть танцы. Какое отношение это имеет к сегодняшнему разгрому? Морган как гиена, ладно бы за Ливерпуль болел, или МЮ был близко к Арсеналу, а так пустое злорадство
Обижается на то, что лысый шарлатан выставил за дверь португальца, очевидно же.
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Lavinka
Ответ Alex Rhea
Да весь сезон так играют, все адекватные люди видят, что очков сильно перебрали, а по игре должны быть 4-6-ми. Плюс помогли кризис в Челси и Ливерпуле.
Все адекватные люди видят что МЮ играет каждые 3-4 дня .
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Lavinka
Морган вылез из одного места . Ждём ещё сестёр Роналду .
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Dr. CrazY Official
Достойный соперник храмой ливер и топовый мю полный состав результат на лицо…..
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Пакаев
Пирс Морган такой туп… персонаж
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Dmitri Kudrenko
Ответ Покерный Футбол
Сегодня кстати ещё ДР клуба МЮ и их великого капитана Харри Магвайера,у него юбилей,30 лет. С праздником,чего уж там!
у Фреда еще сегодня ДР
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GaG12
А этот всё никак не угомонится))
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2ran
Морган все-таки вытащил свой язык из фруктовой задницы
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Johnie
Ответ blaugrano
Не надо оскорблять троллей. Пирс - обычный идиот.
Тоже верно
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Andreas Soffliggare
Да, это вам не Аргентина-Ямайка, больше похоже на Португалия-Россия.
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Анатолий
Там вообще какая то дичь творится
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Bunyod Turgunov
Ответ danilevich
Клопп тоже в первый сезон летел 5:0 от пепа
Там они в меньшинстве играли
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Wildelk
Морган этим обмазываться долго будет)

ну, а МЮ нужен был холодный душ. А то чет слишком возомнили о себе. Обидно, что от Ливерпуля
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JealousNobody
Подколол знатно
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Alex Rhea
Ответ deadjoker
МЮ играет прям как в старые добрые времена при рангнике
Да весь сезон так играют, все адекватные люди видят, что очков сильно перебрали, а по игре должны быть 4-6-ми. Плюс помогли кризис в Челси и Ливерпуле.
+19
-11
+8
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Владимир Владимирович
Давно нужно было пригород манчестера в чувство привести . Тен Хаага уже успели в ряды топовых тренеров поставить , а по сути идут только третьими в апл, плюс Челси и Ливер в этом году сбавили, иначе шли бы на любимом шестом месте
+4
-3
+1
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Михо
Есть трофей- есть танцы. Какое отношение это имеет к сегодняшнему разгрому? Морган как гиена, ладно бы за Ливерпуль болел, или МЮ был близко к Арсеналу, а так пустое злорадство
+70
-12
+58
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SegaYasch
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Как там Челси?
+4
-3
+1
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danilevich
Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Клопп тоже в первый сезон летел 5:0 от пепа
0
-2
-2
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Лёха Миллер
Сверх токсичный персонаж🤮
+19
-5
+14
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