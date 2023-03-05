«Не думаю, что увидим танцы сегодня». Морган пошутил об игре «МЮ» с «Ливерпулем», вспомнив танцы тен Хага после победы в Кубке лиги
Пирс Морган пошутил о неудачной игре «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля».
На данную минуту манкунианцы проигрывают со счетом 0:5.
«Не думаю, что сегодня увидим танцы», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.
К этому сообщению Морган прикрепил фото тренера «Ман Юнайтед» Эрика тен Хага, танцевавшего с Антони и Лисандро Мартинесом после победы в Кубке лиги.
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ну, а МЮ нужен был холодный душ. А то чет слишком возомнили о себе. Обидно, что от Ливерпуля