пошутил о неудачной игре « » против « ».

На данную минуту манкунианцы проигрывают со счетом 0:5.

«Не думаю, что сегодня увидим танцы», – написал журналист и болельщик «Арсенала» в твиттере.

К этому сообщению Морган прикрепил фото тренера «Ман Юнайтед» Эрика тен , танцевавшего с и Лисандро Мартинесом после победы в Кубке лиги.

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