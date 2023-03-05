Гол Гакпо «МЮ» на 43-й минуте – первый удар в створ «Ливерпуля» в матче. Коди забил 2-й мяч во 2-м тайме

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Первый удар «Ливерпуля» в створ ворот «Манчестер Юнайтед» оказался результатным.

На 43-й минуте счет открыл Коди Гакпо. До этого момента у «Ливерпуля» не было ударов в створ. На 50-й минуте нидерландец стал автором дубля.

У Гакпо 4 гола в 12 матчах за мерсисайдский клуб, куда он перешел зимой.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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9 комментариев

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Бондарев Олег
Наконец-то можно опять заходить в комментарии на спортсе)))
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cektor
Гакпо дубль. Разыгрался ))
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Денис Давыдов
Ответ Денис Давыдов
подкачали реализацию 😂
да у мю даже убойных моментов то не было
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Zlatan Ibra
Ответ gamechanger
Меня просто раздражает, когда люди приводят цифры ударов в створ, когда хотят сказать, что у команды не было моментов. Это же абсурд. Можно в створ пробить с 30 метров и промахнуться с 10. Что опаснее?
Опаснее, когда мяч в створ идёт, прикинь)
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Zlatan Ibra
Ну учитывая, что превеликий "пахарь" Бруну, кокторый не доигрывает моменты (за что, кста, выперли Рона) и дальше продолжит фигней страдать, тут и 2:0 может встреча закончится.
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gamechanger
Меня просто раздражает, когда люди приводят цифры ударов в створ, когда хотят сказать, что у команды не было моментов. Это же абсурд. Можно в створ пробить с 30 метров и промахнуться с 10. Что опаснее?
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WelcomeBackPURE
Ну вот и все, ты замужем теперь )))
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Брулин
Не забиваешь ты забивают тебе и кто Нидерландец Гакпо!!! Красивый гол!!! Браво!!!
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Денис Давыдов
подкачали реализацию 😂
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