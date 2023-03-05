Гол Гакпо «МЮ» на 43-й минуте – первый удар в створ «Ливерпуля» в матче. Коди забил 2-й мяч во 2-м тайме
Первый удар «Ливерпуля» в створ ворот «Манчестер Юнайтед» оказался результатным.
На 43-й минуте счет открыл Коди Гакпо. До этого момента у «Ливерпуля» не было ударов в створ. На 50-й минуте нидерландец стал автором дубля.
У Гакпо 4 гола в 12 матчах за мерсисайдский клуб, куда он перешел зимой.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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