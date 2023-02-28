Кассано о Леау: «Он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 ассистов за 3,5 года в «Милане» и требует 15 млн евро? Я бы лучше взял Гакпо за 40 млн»

Теги Милан Антонио Кассано серия А Италия Рафаэл Леау Коди Гакпо деньги Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау.

«За три с половиной года в «Милане» он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 голевых передач – это факт.

Он влиял на игру лишь 4 месяца и просит 15 миллионов евро... Я бы лучше приобрел Гакпо за 40 миллионов», – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Леау перешел в «Милан» летом 2019 года. За 3,5 сезона в составе «Милана» на его счету 36 голов и 31 голевая передача во всех турнирах. Подробная статистика португальца доступна здесь.

Переговоры «Милана» и Леау о контракте в тупике – вингер хочет отступные 70-80 млн евро. Шансы на продление минимальны

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16 комментариев

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Сэйлор Мун
Ответ milan111
Так он не 15,а 7 лямов просит…с учетом зарплаты Ориги -4,5 млн … это справедливо..
4.5 млн Ориджи это чистый косяк Мальдини. причем контракт на 4 года.

Тео тоже получает 4.5 млн, надеюсь ты не скажешь что Леава заслуживает больше его и проделывает хотя бы половину объема работы Тео?

Причем есть подозрение, что стата Леавы набита чисто из за того что он играет на фланге именно с Тео, который делает почти все, и обороняется и атакует. Поставь Леаву на фланг Бало Туре или Калабрию, и его КПД упадет в разы.
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Сэйлор Мун
Все по делу говорит Кассано. Леава это ленивый пляжник, который и на 50% не выкладывается при его физических кондициях. Чувак может спокойно пропасть на 70 минут в матче, потом отдать пас или забить гол, и ему ставят высокие оценки. Вопрос за что? За то что по 70 минут стоит как манекен, не отрабатывает в обороне и прессинге, а так же порит кучу моментов.

Но тут как бы не в голах и передачах дело, задача Леавы постоянно напрягать фланг, тащить мяч и создавать моменты. А этот как я выше писал, спокойно может обмороком прикинуться на 70 минут в матче.

Я вспоминаю матчи Милана против Челси и Ливера, и было чувство будто Леава вообще на поле не вышел. Да, вся команда играла плохо, но ведь если ты целиком и полностью зависишь от партнеров, то может быть и просить стоит не 7+млн, а максимум 4млн? Ибо Тео и Беннасер получают именно столько, но пашут в разы больше Леавы.
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Айрат Ситдиков
Ответ Блуждающий странник
Что за бред он говорит? Ценность Леау далеко не в его статистике по гол + пасс, хотя и в этом он в порядке тоже. Леау в форме это гарант опасности и продвижения мяча, сколько было матчей где вся команда выглядела мертвой и Леау в одиночку добывал результат своими рывками. Яркий пример прошлый сезон и матч с Фиорентиной где можно было упустить чемпионство, зарешал Леау. После этого никаких вопросов. Спад сейчас есть, но после ЧМ он у многих, а в Серии А у него 14 голевых действий, хороший результат. 15 миллионов у Милана он и не просит, а дать ему 7, которых он заслуживает нужно если клуб хочет быть с припиской топ, а пытаться стать второй Бенфикой
так это ж у антоши роль такая. во многих случаях он троллит, мне кажется. Но сложно уже понять, где он всерьез говорит, а где нет.
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Алексей Игоревич
Кассано это Бузова от футбола. Его мнение вряд ли кому -то интересно, тем более, Леау, как выше сказано забил 31 и отдал 26 голевых в Серии А
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milan111
Так он не 15,а 7 лямов просит…с учетом зарплаты Ориги -4,5 млн … это справедливо..
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Блуждающий странник
Ответ Bugy
он хоть и ценный, но ценность его ровно на те деньги, которые он сейчас и получает) а требует, как будто он в каждом матче голешник кладет. После чм он вообще только по воробьям бьет
Ценность Леау на полтора миллиона? Ну если Милан хочет быть клубом калибра Фиорентины, то да. Один из самых перспективных молодых игроков поколения заслуживает ЗП полтора миллиона и не больше. В матче с Аталантой Леау был лучшим, он набирает форму к ЛЧ
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Милан. Тонали. 8.
Проблема в том что Гакпо уже в Ливерпуле, а Леао ещё в Милане ...
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Bugy
Ответ Блуждающий странник
Что за бред он говорит? Ценность Леау далеко не в его статистике по гол + пасс, хотя и в этом он в порядке тоже. Леау в форме это гарант опасности и продвижения мяча, сколько было матчей где вся команда выглядела мертвой и Леау в одиночку добывал результат своими рывками. Яркий пример прошлый сезон и матч с Фиорентиной где можно было упустить чемпионство, зарешал Леау. После этого никаких вопросов. Спад сейчас есть, но после ЧМ он у многих, а в Серии А у него 14 голевых действий, хороший результат. 15 миллионов у Милана он и не просит, а дать ему 7, которых он заслуживает нужно если клуб хочет быть с припиской топ, а пытаться стать второй Бенфикой
он хоть и ценный, но ценность его ровно на те деньги, которые он сейчас и получает) а требует, как будто он в каждом матче голешник кладет. После чм он вообще только по воробьям бьет
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Блуждающий странник
Ответ Babangida Tijani
Ну тут итальянский Мостовой прав. Левава напоминает Президента в последний сезон. Даже Мессижоп даёт больше пользы в последнее время.
В чем? Леау после ЧМ плох, но все равно его фланг лучше фланга Мессиаса. Леау стабильно один-два момента даже в такой форме создает, в матче с Аталантой голевая и два созданных шанса для Жиру. Не нужно обижаться на игрока из-за того, что топы его манят деньгами. Любой на его месте тоже размышлял бы о переходе когда в АПЛ ему спокойно дадут 10 миллионов зарплату, а Милан считает копейки и не может усилиться никак. Надеюсь он останется, а Гакпо пока на фоне Леау вообще никакой
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Кино Музыка
С такими запросами он точно не для Италии.
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Блуждающий странник
Что за бред он говорит? Ценность Леау далеко не в его статистике по гол + пасс, хотя и в этом он в порядке тоже. Леау в форме это гарант опасности и продвижения мяча, сколько было матчей где вся команда выглядела мертвой и Леау в одиночку добывал результат своими рывками. Яркий пример прошлый сезон и матч с Фиорентиной где можно было упустить чемпионство, зарешал Леау. После этого никаких вопросов. Спад сейчас есть, но после ЧМ он у многих, а в Серии А у него 14 голевых действий, хороший результат. 15 миллионов у Милана он и не просит, а дать ему 7, которых он заслуживает нужно если клуб хочет быть с припиской топ, а пытаться стать второй Бенфикой
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ConorNite
Антонио немного несправедлив к Леау. Очень неплох он в Милане. Статистика отличная. Да, слишком много понтов, к тому же, ленив, но футболист бешеного таланта. Вот бы смог реализовать весь свой потенциал. Иначе карьера сложится, как у Балотелли
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Милан. Тонали. 8.
31 гол + 26 передач в Серии А ...
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Милан. Тонали. 8.
Кассано посмотри лучше внимательно статистику Леао, но в целом он прав, Леао очень зазвездился ...
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Babangida Tijani
Ну тут итальянский Мостовой прав. Левава напоминает Президента в последний сезон. Даже Мессижоп даёт больше пользы в последнее время.
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Spitamen Gonzales
Лучший игрок чемпионского сезона, легко обыгрывавший любого на своём фланге. Лучший ассистент чемпионского Милана. Главный актив учитывая трансферную стоимость... Кассано проспал весь прошлый год? Или только эйрдивизию смотрел ?
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