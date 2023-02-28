Кассано о Леау: «Он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 ассистов за 3,5 года в «Милане» и требует 15 млн евро? Я бы лучше взял Гакпо за 40 млн»
Антонио Кассано раскритиковал Рафаэла Леау.
«За три с половиной года в «Милане» он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 голевых передач – это факт.
Он влиял на игру лишь 4 месяца и просит 15 миллионов евро... Я бы лучше приобрел Гакпо за 40 миллионов», – сказал Кассано в эфире BoboTV.
Леау перешел в «Милан» летом 2019 года. За 3,5 сезона в составе «Милана» на его счету 36 голов и 31 голевая передача во всех турнирах. Подробная статистика португальца доступна здесь.
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Тео тоже получает 4.5 млн, надеюсь ты не скажешь что Леава заслуживает больше его и проделывает хотя бы половину объема работы Тео?
Причем есть подозрение, что стата Леавы набита чисто из за того что он играет на фланге именно с Тео, который делает почти все, и обороняется и атакует. Поставь Леаву на фланг Бало Туре или Калабрию, и его КПД упадет в разы.
Но тут как бы не в голах и передачах дело, задача Леавы постоянно напрягать фланг, тащить мяч и создавать моменты. А этот как я выше писал, спокойно может обмороком прикинуться на 70 минут в матче.
Я вспоминаю матчи Милана против Челси и Ливера, и было чувство будто Леава вообще на поле не вышел. Да, вся команда играла плохо, но ведь если ты целиком и полностью зависишь от партнеров, то может быть и просить стоит не 7+млн, а максимум 4млн? Ибо Тео и Беннасер получают именно столько, но пашут в разы больше Леавы.