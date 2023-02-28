Кассано о Леау: «Он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 ассистов за 3,5 года в «Милане» и требует 15 млн евро? Я бы лучше взял Гакпо за 40 млн»

раскритиковал .

«За три с половиной года в « » он не забил и 30 голов, не отдал даже 10 голевых передач – это факт.

Он влиял на игру лишь 4 месяца и просит 15 миллионов евро... Я бы лучше приобрел за 40 миллионов», – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Леау перешел в «Милан» летом 2019 года. За 3,5 сезона в составе «Милана» на его счету 36 голов и 31 голевая передача во всех турнирах. Подробная статистика португальца доступна здесь.

Переговоры «Милана» и Леау о контракте в тупике – вингер хочет отступные 70-80 млн евро. Шансы на продление минимальны