Самолет с баннером «FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно» пролетел над «Энфилдом» перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ»

Фанаты « » выразили недовольство владельцами клуба.

Перед матчем с « » над « » пролетел самолет, на котором был закреплен баннер, призывающий компанию Fenway Sports Group (FSG), владеющую мерсисайдцами, покинуть клуб.

«FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно», – было написано на баннере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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