Самолет с баннером «FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно» пролетел над «Энфилдом» перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ»
Фанаты «Ливерпуля» выразили недовольство владельцами клуба.
Перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» над «Энфилдом» пролетел самолет, на котором был закреплен баннер, призывающий компанию Fenway Sports Group (FSG), владеющую мерсисайдцами, покинуть клуб.
«FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно», – было написано на баннере.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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