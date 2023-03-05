Самолет с баннером «FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно» пролетел над «Энфилдом» перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Футбол

Фанаты «Ливерпуля» выразили недовольство владельцами клуба.

Перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» над «Энфилдом» пролетел самолет, на котором был закреплен баннер, призывающий компанию Fenway Sports Group (FSG), владеющую мерсисайдцами, покинуть клуб.

«FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно», – было написано на баннере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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11 комментариев

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Денис Давыдов
а кто Клоппа трогает? кто там самолёты запускают? Потенциальные покупатели клуба? 😂
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Alexander
В Ливерпуле можно уволить кого-угодно, но только не Клоппа. Руки прочь от Юргена!
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Крэнг
Ответ Уся Ваткин
Сегодня над нами пролетел самолет, Завтра он упадёт в океан
Ночью. При чём тут сегодня?
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Святослав Федорович
А кто-то его увольнять собирается???
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Arthas M
Если не ошибаюсь ведь это именно те люди,которые пригласили Клоппа,которые сделали середняка топа и вот благодарность
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vladimir.kostrichko
Ну наконец.....Позорные владельцы.
+13
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Recreated
Хлоп-хлоп-хлоп - нам нужен Клопп.
+4
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j30
этот клопп в клопповник превратил команду
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Собака хаски в маске
наши ливерпульские как обычно любят физруков
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Уся Ваткин
Сегодня над нами пролетел самолет,
Завтра он упадёт в океан
+2
-3
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Уэмбли Стедиум
Руки прочь от Клоппа
+14
-3
+11
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