Клопп про 0:0 с «Пэлас»: «Очко на выезде – сойдет. Обычно «Ливерпуль» использует один из таких моментов, что были сегодня, но не в этот раз»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Мохамед Салах Диогу Жота Коди Гакпо Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Мне понравилось начало игры, были правильная динамика, хорошие передачи. Соперник не бил по воротам, а у нас было 3-4 удара. Салах попал в перекладину, Жота пробил головой, у Гакпо был момент в конце игры. Обычно мы один или два из таких моментов используем. Но не в этот раз.

Думаю, что мы все испортили предсказуемостью футбола – в таком случае проще обороняться. Чтобы играть непредсказуемо, нужно разнообразие.

Мы теряли мяч сами, но и соперник действовал агрессивно. Есть ощущение, будто что-то не так, но мы набрали очко на выезде, сойдет. Не великолепно – сойдет», – сказал Клопп Sky Sports.

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29 комментариев

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Я Гражданин Мира
По моему последнее время Клопп и Гвардиола потеряли разум.
Они оба довольны во всём всё что происходит в их клубах
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Арман Мартиросян
Ответ llolishe
Как Клопп обяьснил почему Ливерпуль не купил топов в полузащиту-типо Ливерпуль в прошлом сезоне с ЭТИМ составом боролся за КВАДРУПЛ и КЛОПП в них ПОВЕРИЛ
Наивный что ли? Ливерпуль боролся за Тчуамени, а потом ещё и Кайседо. До этого интересовались Биссума и другими полузащитниками. Но везде потерпели неудачу. И что сделали владельцы? Просто взяли и забили. А что касается Клоппа, то что он должен говорить? Что его игроки дно, а владельцы жмут каждую копейку и не могут достигать своих трансферных целей?
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А.В.Бубнов
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!
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Nikro9
Ответ Buharoid
"Очко на выезде - сойдёт". Гения в очках, конечно, не хватает, он бы смог подобающе обыграть это.
Недавно вспоминал его. Он знатно расписывал весь движ ливерпульский😂😂
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MUthebest
Что-то Ливерпуль лихорадит, а от ЛЧ жалких 6 очков с игрой в запасе
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Inside 88 LW
Не очко обычно губит...
а к 11 туз ))
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Ман Сити
Да для средняка сойдет и очко. Этого физрука еще не вышвырнули?
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Имаго
Очко на выезде, очко дома и весь сезон полное очко...
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Rick Sorkin
Такими темпами по конспектам Роджерса начнёт говорить о характере
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dnssda
У нас был план и мы его придерживались
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Гегенпрессинг Рангника
Очко на выезде это прям описание нашего ливера и персонально физрука клоппа
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llolishe
Ответ Dr. Dre_123
После ухода Эдвардса нормальных трансферов нет, часть успеха Ливерпуля дело Эдвардса но вся слава досталась только Клоппу
Главное решение-это купить Салаха вместо Брандта)Ведь Клопп настаивал на том чтобы Ливерпуль купил Брандта)
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андрэ
очко не пахнет
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Dr. Dre_123
После ухода Эдвардса нормальных трансферов нет, часть успеха Ливерпуля дело Эдвардса но вся слава досталась только Клоппу
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llolishe
Ответ Buharoid
Так сразу после победы в лч был чемпионский сезон в АПЛ, где все эти Гомесы и Матипы играли топово.
Как Клопп обяьснил почему Ливерпуль не купил топов в полузащиту-типо Ливерпуль в прошлом сезоне с ЭТИМ составом боролся за КВАДРУПЛ и КЛОПП в них ПОВЕРИЛ
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llolishe
Ответ rigobersong
Очевидно надо дырявить риал, тогда Клоппу все простят:)
Там Артур сможет сыграть-козырь Ливерпуля)))
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Buharoid
Ответ llolishe
Сразу после победы в ЛЧ а не через пару сезонов
Так сразу после победы в лч был чемпионский сезон в АПЛ, где все эти Гомесы и Матипы играли топово.
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llolishe
Ответ Buharoid
Так купили, Конате чем не топ ЦЗ
Сразу после победы в ЛЧ а не через пару сезонов
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kostylb
Ответ llolishe
После победы в ЛЧ надо было топ ЦЗ покупать
по логике фсг после победы в лч на трансферы можно забить
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Buharoid
"Очко на выезде - сойдёт". Гения в очках, конечно, не хватает, он бы смог подобающе обыграть это.
Такое обыгрывать-только портить😎
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Buharoid
Ответ llolishe
После победы в ЛЧ надо было топ ЦЗ покупать
Так купили, Конате чем не топ ЦЗ
+1
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Партизанен
Ответ llolishe
Тогда увольнение Клоппа тоже сойдет Зачем нам тренер ,который радуется валидольной ничьей ?
В Париж мож надумал ехать?
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Direct free kick
Ответ llolishe
8 матчей подряд обыгрывали КП на выезде до этого матча Какой нафиг -сойдет?
Физропп обманывает наивных людей
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Buharoid
"Очко на выезде - сойдёт". Гения в очках, конечно, не хватает, он бы смог подобающе обыграть это.
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llolishe
Ответ kostylb
обычно ливерпуль создает нормально, без нуньеса в этом сезоне атаки нет, любой матч без него невероятное уг, начиная с первого тура, где он в соло принес ничью, исключение матч с сити на энфилде, но у клоппа 7 полузащитников в идеальной форме, фсг аут
После победы в ЛЧ надо было топ ЦЗ покупать
+5
0
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