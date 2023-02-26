Клопп про 0:0 с «Пэлас»: «Очко на выезде – сойдет. Обычно «Ливерпуль» использует один из таких моментов, что были сегодня, но не в этот раз»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (0:0).
«Мне понравилось начало игры, были правильная динамика, хорошие передачи. Соперник не бил по воротам, а у нас было 3-4 удара. Салах попал в перекладину, Жота пробил головой, у Гакпо был момент в конце игры. Обычно мы один или два из таких моментов используем. Но не в этот раз.
Думаю, что мы все испортили предсказуемостью футбола – в таком случае проще обороняться. Чтобы играть непредсказуемо, нужно разнообразие.
Мы теряли мяч сами, но и соперник действовал агрессивно. Есть ощущение, будто что-то не так, но мы набрали очко на выезде, сойдет. Не великолепно – сойдет», – сказал Клопп Sky Sports.
Они оба довольны во всём всё что происходит в их клубах
а к 11 туз ))