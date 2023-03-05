Депутат Валуев: «Отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Систему можно и нужно дорабатывать»
Николай Валуев прокомментировал инициативу Виталия Милонова по отмене Fan ID.
«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества.
Соответственно, инициатива должна будет подождать. Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.
Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал депутат Госдумы.
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Вы перепутали пэнис с трамвайным поручнем!...)))
Пы.Сы. Вы небось и от ужасного, простихоспаде, ковида прививались? И скотокод получале?...)))
Сльозы на очах...)))
Я ни у кого не спрашиваю можно ли мне:
1. Полететь на самолёте.
2. Пересечь границу.
3. Посетить любую поликлинику...)))
Пы.Сы. Вы у кого спрашиваете? Мама? Папа? Николя Валуев...)))
1. Я ни у кого не должен спрашивать разрешения пойти на футбол. Тем более у тебя или ФанАйди...
2. Ещё один такой матч без меня и тысяч других, и Алексейборисыч тебя "доработает"...рубанком...)))