Депутат Валуев: «Отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Систему можно и нужно дорабатывать»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Fan ID Футбол

Николай Валуев прокомментировал инициативу Виталия Милонова по отмене Fan ID.

«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества.

Соответственно, инициатива должна будет подождать. Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.

Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал депутат Госдумы.

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49 комментариев

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Kapitelman Abram
Ответ Брулин
а что разве Коля Кувалда, Роднина и Журова на нормальных похожи?
Может похожи, а может нет. Это их проблема. Главное, что эти персонажи создали бааальшие проблемы. И не только мне...И не только с ФанАйди...
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Заяцволк
Ответ Nuri Shaw
Дык в чем проблема вывести войска с территории чужого государства?
Точнее вопрос - в чём была проблема выполнить Минские соглашения, чтобы никаких войск не появилось ? А теперь проблема в том, что если вывести войска, то туда придёт нато, установит свои базы, и продолжат делать с Донбассом то, что делали последние несколько лет. Крайне глупо верить, что Россия сейчас возьмёт, соберет свои вещи, и просто так уйдёт, это сказки для 2-летних детей
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Kapitelman Abram
Ответ MonkeyMeister
Да? Ты, наверное, делаешь это без предъявления паспорта, загран-паспорта, полиса, снилса и тд? Так, свободно пришел в аэропорт, сел в самолет и полетел.
Любезный.
Вы перепутали пэнис с трамвайным поручнем!...)))
Пы.Сы. Вы небось и от ужасного, простихоспаде, ковида прививались? И скотокод получале?...)))
Сльозы на очах...)))
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Sajres_Smit
Ответ Nastia Sergey
а что значит fan id ? в бункере ведь недавно подписали указ о запрете "иностранных слов"! поэтому извольте называть fan id русским похожим по смыслу синонимом - "клеймо для скотобыдла"
Таки в законе он называется "паспорт болельщика", но откуда это знать депутату Думы? Хотя постойте...
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Геннадий
А какая информация собирается для этой каменной башки ? Пусть посмотрит на пустые стадионы , тогда всё станет ясно .
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Брулин
Ответ Kapitelman Abram
Николя... 1. Я ни у кого не должен спрашивать разрешения пойти на футбол. Тем более у тебя или ФанАйди... 2. Ещё один такой матч без меня и тысяч других, и Алексейборисыч тебя "доработает"...рубанком...)))
а что разве Коля Кувалда, Роднина и Журова на нормальных похожи?
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tolstiy
нужно доработать до отмены....
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Заяцволк
Ответ Аталанта расправила плечи
DLBOB
Крайне конструктивный и обоснованный ответ, наша честная оппозиция снова подтверждает свой уровень ))
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MonkeyMeister
Ответ Kapitelman Abram
Любезный... Я ни у кого не спрашиваю можно ли мне: 1. Полететь на самолёте. 2. Пересечь границу. 3. Посетить любую поликлинику...))) Пы.Сы. Вы у кого спрашиваете? Мама? Папа? Николя Валуев...)))
Да? Ты, наверное, делаешь это без предъявления паспорта, загран-паспорта, полиса, снилса и тд? Так, свободно пришел в аэропорт, сел в самолет и полетел.
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Kapitelman Abram
Ответ MonkeyMeister
Может ты не должен спрашивать ни у кого, можно ли тебе полететь на самолете, пересечь границу, посетить бесплатную поликлинику и тд?
Любезный...
Я ни у кого не спрашиваю можно ли мне:
1. Полететь на самолёте.
2. Пересечь границу.
3. Посетить любую поликлинику...)))
Пы.Сы. Вы у кого спрашиваете? Мама? Папа? Николя Валуев...)))
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Dexter Dallas
Ответ Заяцволк
Да российское правительство очевидно отменило бы войну, но не от него это зависит. Есть те, кому война выгодна, они продолжают поставлять оружие Украине, танки там и т.п. Война закончится сразу же, когда они прекратят это делать, ну видимо не насытились ещё
Смотри логику. Она даже не противоречит твоей. Россия выводит войска с территории Украины и те, кому по твоим словам выгодно перестают посылать Украине вооружение тк незачем его поставлять.
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MonkeyMeister
Ответ Kapitelman Abram
Николя... 1. Я ни у кого не должен спрашивать разрешения пойти на футбол. Тем более у тебя или ФанАйди... 2. Ещё один такой матч без меня и тысяч других, и Алексейборисыч тебя "доработает"...рубанком...)))
Может ты не должен спрашивать ни у кого, можно ли тебе полететь на самолете, пересечь границу, посетить бесплатную поликлинику и тд?
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Jii Gee
Ответ Красная стрела
По чему ни одного ? Кузьмичи как ходили, так и будут.
Надо пропаганду проводить среди них. Пусть тоже солидарность проявляют. Хотя если им нравится быть скотом, то тут уж ничего не поделаешь.
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Аталанта расправила плечи
Ответ Заяцволк
Да российское правительство очевидно отменило бы войну, но не от него это зависит. Есть те, кому война выгодна, они продолжают поставлять оружие Украине, танки там и т.п. Война закончится сразу же, когда они прекратят это делать, ну видимо не насытились ещё
DLBOB
+1
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Андрей Лоел
ДБ!
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amur.
Боксеры всегда разбирались в футболе
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MonkeyMeister
Ответ Геннадий Тимченко
так по твоему низкая посещаемость тура из-за того, что клоуны и преступники не пришли ❓🤔👏👏👏
Именно. Естественно, из числа тех, кто мог и хотел прийти, но по причине своего клоунизма или невозможности получения паспорта этого не сделал.
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Красная стрела
Ответ Jii Gee
Народ твои проделки и высказывания запоминает, Коленька. Потом можешь оправдываться как угодно, но увы. А насчет Фан ИД, то нам фанатам самоуважение дороже и идти будем до конца. Пока на стадионах не останется ни одного человека.
По чему ни одного ? Кузьмичи как ходили, так и будут.
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14orange
Работает всё идеально!
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Kapitelman Abram
Николя...
1. Я ни у кого не должен спрашивать разрешения пойти на футбол. Тем более у тебя или ФанАйди...
2. Ещё один такой матч без меня и тысяч других, и Алексейборисыч тебя "доработает"...рубанком...)))
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Геннадий Тимченко
Ответ MonkeyMeister
Болельщикам никто не запрещает. Запрещают клоунам и преступникам.
так по твоему низкая посещаемость тура из-за того, что клоуны и преступники не пришли ❓🤔👏👏👏
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Nuri Shaw
Ответ Заяцволк
Да российское правительство очевидно отменило бы войну, но не от него это зависит. Есть те, кому война выгодна, они продолжают поставлять оружие Украине, танки там и т.п. Война закончится сразу же, когда они прекратят это делать, ну видимо не насытились ещё
Дык в чем проблема вывести войска с территории чужого государства?
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Красная стрела
Ответ Nastia Sergey
а что значит fan id ? в бункере ведь недавно подписали указ о запрете "иностранных слов"! поэтому извольте называть fan id русским похожим по смыслу синонимом - "клеймо для скотобыдла"
Знаете, против фан айди, но вот это параноидальный бред читать дико смешно😅
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Freedom
Ответ Заяцволк
Да российское правительство очевидно отменило бы войну, но не от него это зависит. Есть те, кому война выгодна, они продолжают поставлять оружие Украине, танки там и т.п. Война закончится сразу же, когда они прекратят это делать, ну видимо не насытились ещё
Вы путаете причину и следствие...
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Красная стрела
Вот тут он хватил, очень похож на ряд пользователей спорт ру, которые в спорах сопоставляют совершенно разные вещи🤣
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