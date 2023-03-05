Депутат Валуев: «Отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Систему можно и нужно дорабатывать»

Николай Валуев прокомментировал инициативу Виталия Милонова по отмене Fan ID.

«По существующей традиции правоприменения отмены Fan ID в ближайшее время не будет. Собирается информация. Так работает вся система законотворчества.

Соответственно, инициатива должна будет подождать. Депутаты периодически прибегают к таким приемам – похоже на заявку на будущее. Иногда это просто пиар.

Приведу грубое сравнение: нежелание уплаты налогов не означает ее отмену. В случае с Fan ID понятно, что систему можно и нужно дорабатывать. Для этого и должно пройти время», – сказал депутат Госдумы.

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