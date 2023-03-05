Анатолий Бышовец: «Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности – надуманные»

Анатолий Бышовец прокомментировал низкую посещаемость матча «Динамо» – «Крылья Советов».

«Динамо» победило 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

«Да, на стадионе было мало зрителей. Но нет проблемы в Fan ID. На матче я сидел с Колосковым и с руководством «Динамо» – у всех была карта болельщика. Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности – надуманные.

Думаю, что где-то болельщикам не удалось донести, что это необходимо в целях безопасности. Приходится только сожалеть, что энергетической поддержки со стороны фанатов в этот раз не было», – сказал бывший тренер «Динамо»

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