Анатолий Бышовец: «Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности – надуманные»

Теги Анатолий Бышовец премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Вячеслав Колосков Fan ID Футбол

Анатолий Бышовец прокомментировал низкую посещаемость матча «Динамо» – «Крылья Советов».

«Динамо» победило 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

«Да, на стадионе было мало зрителей. Но нет проблемы в Fan ID. На матче я сидел с Колосковым и с руководством «Динамо» – у всех была карта болельщика. Не вижу проблем в получении Fan ID, все эти трудности – надуманные.

Думаю, что где-то болельщикам не удалось донести, что это необходимо в целях безопасности. Приходится только сожалеть, что энергетической поддержки со стороны фанатов в этот раз не было», – сказал бывший тренер «Динамо» 

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37 комментариев

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Viktor Martunov
Всем,, спасибо,,. босрали заслуженного человека добрые люди. А когда ковид пошёл и если ты на госпредприятии работаешь и не привьëшся грозили недопуском на работу, и штрафы за выход из дома всем приходили, пережили, и здесь прорвëмся. Не смог быть на игре, половину возил по поликлинникам. Соседу дал абик, не прошëл он, хорошо хоть абик не забрали. Милонов рыжий всем поможет, пытается отменить этот маразм, и вот чем хоккей отличается, баскет и др.виды спорта сам Верховный не знает.
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igoruhanov85
Ответ Wiley Fox
Сегодня паспорт болельщика заставляют получать, завтра отменят загранпаспорта А кто не видит а этом проблемы, тот идиот крепостной
а ты свободный что ли? в современном мире свобода осталась только в джунглях, да в тайге
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giallo-verde
Да не в трудностях дело, а в нежелании его оформлять.
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pizzatcarizza
Ответ Silent Mode
Там прямая связь если что
Ты ответь прямо. Границы наши открыты, уехать можно в любой момент и любую страну. Я связи не вижу
+4
-1
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Silent Mode
Ответ pizzatcarizza
Одно из другого каким образом вытекает?
Там прямая связь если что
+1
-3
-2
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Silent Mode
Ответ Recreated
Зачем же так с народом!? У нас же не все бараны!!
Ну не все но 95% точно будет
+2
-1
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lnm1956@ya.ru
Ответ Алексей Антонов
Дед, пей таблетки
не помогут
+1
-1
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Vitaly Samolet
Удивительные люди. Понятно, что те, у кого футбол - это работа, сделают себе пропуск. Но мне не платят за поход на стадион, наоборот, я плачу за это!
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Алексей Антонов
Дед, пей таблетки
+1
-2
-1
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RSM-1930
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
ты сравнил конечно, одно дело фан айди, другое дело защита людей и суверенитета
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pizzatcarizza
Ответ Wiley Fox
Сегодня паспорт болельщика заставляют получать, завтра отменят загранпаспорта А кто не видит а этом проблемы, тот идиот крепостной
Одно из другого каким образом вытекает?
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Фут.Боль
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Да чего мелочиться то, сразу против Путина попрут.
+1
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Георгий Михеев
Ответ Wiley Fox
Сегодня паспорт болельщика заставляют получать, завтра отменят загранпаспорта А кто не видит а этом проблемы, тот идиот крепостной
Да пускай отменяют, мне дальше МО и не нужно -))
+5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ GerbertS
Комментарий удален модератором
Везде приплетать "совок" по поводу и без - тоже дело привычное.
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LifeSpartak
Да вы ,вообще, что ли не понимаете?Дело не в том,как трудно или сложно получить этот грёбаный ван ид!Какая к чёрту безопасность может быть с оформлением этой карты????Ментов станет больше на стадионах?Идиотов станет меньше в обществе?Футбол станет популярнее в стране???ЧТО ??
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Railway/
Ну да, ну да, нужно быть полным идиотом чтобы верить в то, что происходит (пустые трибуны)
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Recreated
Зачем же так с народом!? У нас же не все бараны!!
+3
-3
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Сергей Александров
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Думай что говоришь идиот
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Recreated
Ващет люди не про трудности получения говорят!!!
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инок
Комментарий удален пользователем
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Overkiller
Анатолий Федорович, передайте привет Гарри Поттеру, если, вдруг, его встретите.
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Валентин Шишкин
Не вижу ни одной причины получать фан ай-ди.
Всё названные - надуманы
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Kosta77
Комментатор на ОККО про заполненный Камп Ноу - "Вот что бывает, когда нет FunId"
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Pertinax Gandi
Ещё один постепенно впадающий в маразм некогда заслуженный человек.
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Wiley Fox
Сегодня паспорт болельщика заставляют получать, завтра отменят загранпаспорта

А кто не видит а этом проблемы, тот идиот крепостной
+14
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