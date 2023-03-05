Быстров о Захаряне: «Был мертвый с «Крыльями». Не знаю, чем он занимался на предсезонке»

раскритиковал Арсена Захаряна за матч с «Крыльями Советов» (1:0).

«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке, чем занимается в свободное время.

С ним не первый матч такое», – сказал бывший игрок сборной России в эфире «Матч Премьер».

В этом сезоне 19-летний Захарян в 24 матчах Мир и Фонбет Кубка России забил 3 гола и отдал 6 шесть результативных передач.

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