Быстров о Захаряне: «Был мертвый с «Крыльями». Не знаю, чем он занимался на предсезонке»

Теги Крылья Советов Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Владимир Быстров раскритиковал Арсена Захаряна за матч с «Крыльями Советов» (1:0).

«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке, чем занимается в свободное время.

С ним не первый матч такое», – сказал бывший игрок сборной России в эфире «Матч Премьер».

В этом сезоне 19-летний Захарян в 24 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России забил 3 гола и отдал 6 шесть результативных передач.

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11 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ Назар Игорь
Учил английский, изучал историю Челси, подыскивал квартиру в Лондоне.
История Челси начинается примерно с того же момента, с которого началась жизнь Захаряна. Так что учить там немного совсем
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Александр Володин
Ответ ДМ-1чемпион
Да там вся команда полумертвая. Всех надо реанимировать. Но эта вечная проблема ДИНАМО. Весной играем как будто из спячки не вышли.
В принципе, про все команды РПЛ так можно сказать)
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Александр Володин
Он ещё с конца прошлого сезона мёртвый. Команда уровня Галатасарая, понятно не турецкая, предел. Чтобы в Челси попасть - нужно было рождаться с паспортом другой страны.
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каток Третьяка
Арсен, это Володька... чем ты там на предсезонке занимался? ты вообще мёртвый.
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Жесткий Костас
Так ps5 вышел. Ты чо?!
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валя_стакан
Ответ PavelK22
Так же можно сказать и про Макарова, и Фомина !
Фомин все таки уровень держит да и в голевой поучавствовал. Макаров вообще должен на на пару туров основу покинуть. Вон Сазонова посадили на скамейку сегодня вышел вынуждено и грубо не ошибался.
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ДМ-1чемпион
Да там вся команда полумертвая. Всех надо реанимировать. Но эта вечная проблема ДИНАМО. Весной играем как будто из спячки не вышли.
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PavelK22
Так же можно сказать и про Макарова, и Фомина !
+10
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Lionel Andres Messi 10
– Арсен, это Володька. Ты на предсезонке вообще хоть занимался? Бегал там, рывочки?
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Назар Игорь
Учил английский, изучал историю Челси, подыскивал квартиру в Лондоне.
+10
-2
+8
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Рагнар Лодброк
Шашлыками в парке Горького торговал ,судя по игре 😄
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