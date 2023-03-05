У «Динамо» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» одержало 5 побед в 6 последних матчах Мир РПЛ.

В воскресенье московский клуб выиграл у «Крыльев Советов» (1:0). До этого были победы над ЦСКА, «Химками», «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Динамо» идет на 4-м месте, набрав 32 очка.

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13 комментариев

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argentina10
Ответ Кеша
Это очень оптимистичный прогноз . А если игроков разберут будем опять нырять.
да да, тоже уже писал об этом в другом посте....полностью согласен..
видел ты мне уже что то писал и твой коммент удалили....ты давай аккуратнее, думал тебя вообще забанили..
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Рагнар Лодброк
Ответ Иван Рыбаков
В очередной раз возникает только один вопрос " почему Смолов, а не Тюкавин"?
Потому что Костя с первой минуты и Костя с 71й это два разных Кости,не знаю почему,звёзды так сложились. У него идет при выходах на замену ,ну начал бы он с первой минуты ,сменил бы его Федя с 70й и толку ?😄
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Рагнар Лодброк
Чудеса в решете,с такой то игрой ,так и чемпионами можно стать 😄
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argentina10
Ответ Николай Викторо
Да ну нет. Играли же нормально осенью. Тут что-то ещё. Возможно таймы на сборах по 60 минут висят на ногах до сих пор. Может ещё что-нибудь. Но ИМХО Йока подкрутит.
когда Йока только пришел, я тоже верил и надеялся, что команда начнет еще сильнее, чем со Шварцем, пройдет полную предсезонку с командой и будет все гуд....она продлилась даже в два раза дольше обычной и что??? по мне возвращаемся к тактике при Новикове, зачем своего, молодого специалиста тогда убирали??? а где агрессивный прессинг, игра в атаке, где все это обещанное с его приходом??? его команда вообще не понимает, видно же, что парням не нравится тактика Славиша и они хотят играть в атаку и побеждать....время с этим тренером уже достаточно прошло и видно, что этого не случится, только хорошие парни разбегаться начнут..
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Кеша
Ответ argentina10
с такой игрой в концовке мы будем болтаться в середине таблицы....а с этим тренером, если не уволят, в следующем сезоне, будем биться в стыках....если не еще печальнее..
Это очень оптимистичный прогноз . А если игроков разберут будем опять нырять.
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Кеша
Давно такое мертвое Динамо не видел . Я на судью грешил . А оказывается молодец -разобрался . Чудом отскочили .
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Игорь Чернецов
Ответ Иван Рыбаков
Комментарий удален пользователем
Смотришь футбол?
Две последние игры всё объясняют.
Все шесть мячей Кости после выхода на замену. В основе - ноль.
Лучше уж так.
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TheSportNik
Повезло Динамо, что забили в конце матча, но за Ростовом бросилась большая группа команд- Динамо,Ахмат,ЦСКА и еще может кто-нибудь влезет.
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Иван Рыбаков
В очередной раз возникает только один вопрос " почему Смолов, а не Тюкавин"?
+1
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Брулин
Везение в футболе, часть успеха. Сегодня повезло ДМ, а не КС.
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Kemal Gul
Ответ Николай Викторо
Да ну нет. Играли же нормально осенью. Тут что-то ещё. Возможно таймы на сборах по 60 минут висят на ногах до сих пор. Может ещё что-нибудь. Но ИМХО Йока подкрутит.
Согласен. В первом тайме игра была ужасна, но посыпать голову пеплом и кричать "всё пропало!" - преждевременно. Посмотрим, как команда покажет себя на дистанции этой весной
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Николай Викторо
Ответ argentina10
с такой игрой в концовке мы будем болтаться в середине таблицы....а с этим тренером, если не уволят, в следующем сезоне, будем биться в стыках....если не еще печальнее..
Да ну нет. Играли же нормально осенью. Тут что-то ещё. Возможно таймы на сборах по 60 минут висят на ногах до сих пор. Может ещё что-нибудь. Но ИМХО Йока подкрутит.
+11
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Иван Рыбаков
Комментарий удален пользователем
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argentina10
с такой игрой в концовке мы будем болтаться в середине таблицы....а с этим тренером, если не уволят, в следующем сезоне, будем биться в стыках....если не еще печальнее..
+6
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