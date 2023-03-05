У «Динамо» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ
«Динамо» одержало 5 побед в 6 последних матчах Мир РПЛ.
В воскресенье московский клуб выиграл у «Крыльев Советов» (1:0). До этого были победы над ЦСКА, «Химками», «Локомотивом» и «Оренбургом».
«Динамо» идет на 4-м месте, набрав 32 очка.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
видел ты мне уже что то писал и твой коммент удалили....ты давай аккуратнее, думал тебя вообще забанили..
Две последние игры всё объясняют.
Все шесть мячей Кости после выхода на замену. В основе - ноль.
Лучше уж так.