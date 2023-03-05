У «Динамо» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ

«Динамо» одержало 5 побед в 6 последних матчах Мир РПЛ.

В воскресенье московский клуб выиграл у «Крыльев Советов» (1:0). До этого были победы над ЦСКА, «Химками», «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Динамо» идет на 4-м месте, набрав 32 очка.

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