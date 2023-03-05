Комментатор «Матч ТВ» о пустом стадионе «Краснодара» из-за Fan ID: «Может, непогода или какие-то другие обстоятельства, может, имя «Торпедо» не привлекло болельщиков»
Комментатор «Матч ТВ» высказался о низкой посещаемости на арене «Краснодара».
«Не так много мест на черно-зеленой арене занято. Может быть, непогода, может быть, какие-то другие обстоятельства.
Может быть, имя соперника [«Торпедо»], который сегодня в гостях, не привлекло большое количество болельщиков на этот стадион», – сказал Константин Перминов перед матчем 18-го тура Мир РПЛ.
По данным «РБ Спорт», на игре «Краснодар» – «Торпедо», первой после внедрения Fan ID на всех матчах Премьер-лиги, ожидается 7 тысяч болельщиков. Это будет антирекорд сезона для «быков».
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