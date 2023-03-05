Комментатор «Матч ТВ» о пустом стадионе «Краснодара» из-за Fan ID: «Может, непогода или какие-то другие обстоятельства, может, имя «Торпедо» не привлекло болельщиков»

Теги премьер-лига Россия телевидение болельщики Торпедо Краснодар Cтадион Краснодар Матч ТВ Fan ID Футбол

Комментатор «Матч ТВ» высказался о низкой посещаемости на арене «Краснодара».

«Не так много мест на черно-зеленой арене занято. Может быть, непогода, может быть, какие-то другие обстоятельства.

Может быть, имя соперника [«Торпедо»], который сегодня в гостях, не привлекло большое количество болельщиков на этот стадион», – сказал Константин Перминов перед матчем 18-го тура Мир РПЛ.

По данным «РБ Спорт», на игре «Краснодар» – «Торпедо», первой после внедрения Fan ID на всех матчах Премьер-лиги, ожидается 7 тысяч болельщиков. Это будет антирекорд сезона для «быков».

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132 комментария

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nmnackjbxkasbk
Ответ GraDea
Краснодар не в субтропиках)
вики пишет: "Переходный от умеренно континентального к сухому субтропическому". В любом случае, это не Мурманск, где до +10 не каждый год воздух прогревается. )
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Dani_Alves92
Что за день :) Генич на матче Динамо недоумевал поначалу почему момент с отмененным вторым голом крыльев не просматривал главный арбитр, а решение приняли только в комнате, в потом три раза в течении 4 минут извинился 😂
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max bogomazov
Все в шоке просто от того что бедному Спартаку нанесли такой удар и отобрали победу. Весь Краснодар в шоке поэтому они не в силах пойти на футбол
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Yossi
Ответ Whiskeyman
"МатчТВ" по новому показывает РПЛ: включает во время трансляций "интершум", типа болельщики на стадионе не замолкают и камеры снимают так, чтобы пустые трибуны не попадали в объектив. Какая же стыдобища...
Чтобы пустые трибуны не попадали придётся с вертолёта сверху снимать, чтобы только поле видно было.
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БАБАНГИДА
Сколько в Лужники на Торпедо придёт?
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Klshk
Дементьев вон Бундеслигу комментирует на Сетанте прямо сейчас, на матч тв одни подсосники остались, че Дурасов вчера исполнял на матче Спартака - это вообще кринж
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Ковид 07.10.52
А что вы ожидали от холопа по Пугачевой газового пропитерского ТВ...тех кто кормит ругать будет... на матчмо работают и ходят типы без совести и чести, особенно их видно в Артемки в шоу...тьфу...
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Whiskeyman
"МатчТВ" по новому показывает РПЛ: включает во время трансляций "интершум", типа болельщики на стадионе не замолкают и камеры снимают так, чтобы пустые трибуны не попадали в объектив.
Какая же стыдобища...
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Алекс Я
Ответ Lionel Andres Messi 10
Есть те, кто слышал эти слова в прямом эфире? Просто интересно, они были серьёзно преподнесены или с сарказмом?
Там вообще другие слова были и про фан айди он сказал.
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Kir(61rus)
Ответ Ranger
Ну а то, что на прошедшей два часа назад игре Динамо фан айди неоднократно пропесочили, это конечно же другое...
Не мешай людям страдать
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Serg 123
Ответ Ветер
"Стадо" взбунтовалось. Говорят царь, ненастоящий.
😁👏
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Мельников Михаил
А разве осенью в Краснодаре фан айди не было? А болел было больше.
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tm5pvbngvj
Ответ 9_volk
лично я - принципиальный противник фануйди, но тут вы грязно сработали, новостники спортса. зачем обрезали фразу? ведь дальше комментатор сказал про фанайди как причину низкой посещаемости.
Позорники в лице редакторов со спортса добились своего, много комментариев и трафика
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Kir(61rus)
Ответ Марат Кагин
возможно, это сарказм
Это слишком сложно для среднего юзера спортса.
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dem
Ответ Марат Кагин
возможно, это сарказм
На матче не осталось комментаторов, которые способны на сарказм, скорее только на маразм.
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Алекс Я
Ответ Eden Hazard
Зачем? Всё увидели реальный уровень смотрибельности происходящего на полях РПЛ. Будь что то вроде Ливерпуль - МЮ, думаю, отстояли бы очередь в МФЦ. На выезды в другие страны ж ездят, посмотреть АПЛ и Ла Лигу. А это труднее.
Бредишь?я в любом слчае выберу матч Факел-Химки ,чем англосаксов смотреть.
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Kir(61rus)
Неужели никто не понял сарказма?
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rarog
Непонятно почему тогда комментаторы в матче Динамо КС вполне себе отмечали что народу очень мало. И не строили догадок,а контсатировали
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Melnikov1968
Да, конечно, погода. До этого фанатов погода не пугала, а здесь вдруг испугались. Постеснялся бы такую дичь нести. Людей совсем за идиотов считаешь?
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GraDea
Ответ nmnackjbxkasbk
для субтропиков холодновато, как ни крути)
Краснодар не в субтропиках)
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avcgloronalduMU
флудисты пустословы а ещё журналистами себя кличут
позор РФС и матч ТВ
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Максим Прокофьев
63000 оформили в Краснодаре, гдеж эти бюджетники из потёмкинских деревень или это мёртвые души? Чую пошлют в следующем туре с обязаловкой отчитаться о посещении... И ведь пойдут, ведь даже кололись по приказу под шантажом потери работы!
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AlexTim03
А где же фамилия этого комментатора?
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АГОШКИН Алексей
Редакторы вы прекращайте!!! Об этом должны говорить и в эфирах футбола,а не умалчивать. Глава рпл вчера сказал нужно привлекать болельщиков почему он не сказал прямо,что этот закон против болельщиков,что рпл за его отмену и все клубы!!!!
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Дмитрий Яруллин
Ответ mr kovalsky
По сути редактура спортса откровенно травит публику спортса на этого комментатора, не выставляя его полную цитату про "в том числе фан айди - одной из причин"
Он про фан айди ни слова не сказал , ему нельзя такое в эфире говорить , но естественно это была отсылка
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