Сотрудника «Краснодара» задержали по делу о побоях болельщицы-инвалида

Сотрудник «Краснодара» Геннадий Щербина задержан полицией.

Он подозревается в нападении на болельщицу с ограниченными возможностями.

Осенью 2021 года болельщица Татьяны Шкиря заявила, что Щербина, отвечающий за работу с маломобильными болельщиками, грубо вел себя после игры с «Сочи», дважды ударил ее по руке и забрал телефон. «Краснодар» отстранил Щербину после конфликта, а Шкире приостановил реализацию билетов на стадион до конца 2021-го.

В прошлом месяце стало известно, что в отношении Щербины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Побои».

Во время разбирательств и расследования сотрудника «быков» вызывали в отдел полиции, но он не явился.

В результате он был задержан на одной из улиц Краснодара.

«При общении с полицейскими и законном требовании проехать в отдел для составления административных материалов и проведения опроса мужчина оказал неповиновение сотрудникам.

В связи с чем в отношении его был составлен административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, за что ему грозит до 15 суток ареста», – сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также против Щербины был составлен административный протокол о побоях.

«Два раза ударил по руке и отобрал телефон». Болельщица-инвалид о сотруднике «Краснодара»