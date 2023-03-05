4943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне
Первый матч на стадионе «Динамо» с Fan ID негативно повлиял на посещаемость.
Игру Мир РПЛ между московским клубом и «Крыльями Советов» (1:0) посетили 4943 человека.
Это худшая посещаемость стадиона «Динамо» в этом сезоне в РПЛ. До этого антирекорд был на игре с «Химками» (6:1) в октябре – 10 246 болельщиков.
Отметим, что на матче между этими командами в Фонбет Кубке России на стадион пришли 26 716 человек.
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Хотя нам всем волненья предстоят.
Уже дрожат спортивные рекорды,
Предчувствуя, что им не устоять.
Короче, питерских нельзя недооценивать!
Олды помнят, как Боярский десяток лет назад , когда активно ходил на футбол и Зениту закрыли трибуны на матч еврокубков, проходил на стадион в качестве прессы с удостоверением и все такое. Даже репортаж об этом был, как он гордо шевеля усами докладывает, что пробился таки на стадион, чтобы поддержать команду.
Но это не значит, что fan-id хорошо, это зло для футбола.