4943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне

Первый матч на стадионе « » с Fan ID негативно повлиял на посещаемость.

Игру Мир РПЛ между московским клубом и «Крыльями Советов» (1:0) посетили 4943 человека.

Это худшая посещаемость стадиона «Динамо» в этом сезоне в РПЛ. До этого антирекорд был на игре с «Химками» (6:1) в октябре – 10 246 болельщиков.

Отметим, что на матче между этими командами в Фонбет Кубке России на стадион пришли 26 716 человек.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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