4943 зрителя на матче «Динамо» и «Крыльев» с Fan ID – худшая посещаемость москвичей в сезоне

Теги Крылья Советов ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Футбол

Первый матч на стадионе «Динамо» с Fan ID негативно повлиял на посещаемость.

Игру Мир РПЛ между московским клубом и «Крыльями Советов» (1:0) посетили 4943 человека.

Это худшая посещаемость стадиона «Динамо» в этом сезоне в РПЛ. До этого антирекорд был на игре с «Химками» (6:1) в октябре – 10 246 болельщиков.

Отметим, что на матче между этими командами в Фонбет Кубке России на стадион пришли 26 716 человек.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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54 комментария

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El False
Московские дачники и так не ходят на футбол, а тут еще и фануйди)
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nick-basil
Можно добавить к айди свежую справку из военкомата. В принципе. Для усиления рекорда.
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shooher
Вот я, взрослый мужчина, женатый, с детьми, постоянно хожу на спортивные мероприятия, потратил 10 мин, чтобы сделать ID для всей семьи. В чем проблема? В головах? Протестуйте, протестуны, А я с семьёй буду на футбол ходить. P.S. если что, билеты и до ID по паспорту были
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Антон Савельев
Парни, в ростове сколько вчера было?
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Тамазик Хеладзе
Раз все эти клубы голосовали за введение этого недоразумения: пусть теперь пожинают плоды.
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Millencolin
Ответ Sanan1908
Мы уже поняли в этом туре все клубы обновят антирекорд)
то ли еще будет. сейчас эти бедолаги с фан-айди посмотрят на футбол в тишине при пустых трибунах и в следующий раз крепко задумаются нужен ли им такой досуг.
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Марк Рискинд
Что за ерунда, не было на кубке 26.000, я был на этом матче, и диктор объявлял по стадиону 6500 или около этого
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Александр Жердин
фан-уйди победоносно шествует по стадионам! В ГосДуме могут быть довольны, ни ФИФА ,ни УЕФА со своим разрешениями по легионерам и блокировкой оплат трансферов не сделали столько, чтобы уничтожить российский футбол.
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Александр Кудрявцев
Ответ LifeStream
На ЧМ был и стадионы были заполнены Поэтому все идем в мфц и не спорим.
А что в вашем Мфц забыл?!
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Александр Кудрявцев
Ответ Дядя ТУРА
погода просто плохая))
Ну да На да
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Recreated
У нас в душе отличная погода,
Хотя нам всем волненья предстоят.
Уже дрожат спортивные рекорды,
Предчувствуя, что им не устоять.
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Александр Кудрявцев
И за это благодарите Рпл и Рфс 🤗🤗🤗
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tolstiy
Ответ Саша Пушкин
Не удивлюсь, что это фанаты с Виража переодеваются в бюджетников: в юбки учителей и медсестер, например, чтобы незаметно пройти на стадион и посмотреть матч любимой команды. Короче, питерских нельзя недооценивать! Олды помнят, как Боярский десяток лет назад , когда активно ходил на футбол и Зениту закрыли трибуны на матч еврокубков, проходил на стадион в качестве прессы с удостоверением и все такое. Даже репортаж об этом был, как он гордо шевеля усами докладывает, что пробился таки на стадион, чтобы поддержать команду.
ты фратрию то с виражом не путай.... это фратрия объявила что не ходит на стадион и с фанатки на центр пересели....
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encaro_one
Ответ Саша Пушкин
Не удивлюсь, что это фанаты с Виража переодеваются в бюджетников: в юбки учителей и медсестер, например, чтобы незаметно пройти на стадион и посмотреть матч любимой команды. Короче, питерских нельзя недооценивать! Олды помнят, как Боярский десяток лет назад , когда активно ходил на футбол и Зениту закрыли трибуны на матч еврокубков, проходил на стадион в качестве прессы с удостоверением и все такое. Даже репортаж об этом был, как он гордо шевеля усами докладывает, что пробился таки на стадион, чтобы поддержать команду.
Да половина Виража сидит на центральных трибунах теперь.
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Григорий Меркеев
Ответ Custo
Хорошая мысль. И почему до сих пор не реализовано
у них нет ФанУйди 🤷🏻‍♂️
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Godzilych
Не 26 на кубок пришло, а 6))) на странице статистики арены та же ошибка
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Дядя ТУРА
Ответ Caniball
А что случилось? Сезон дач и отпусков?!
погода просто плохая))
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Bergkamp007
Дно пробито или ещё нет?
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snork
Верхние чиновники принимают глупые законы, кто пониже из кожи вон лезут доказывать их пользу и выполнять, а на пользу делу по барабану.
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Sanan1908
Ответ Helge
думаю, в других турах будет и поменьше
Мне кажется наоборот, увидев всё это начнут заставлять людей)) и потом будут кричать видите , просто погода была плохая ,поэтому мало людей было 😀
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Саша Пушкин
Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
Не удивлюсь, что это фанаты с Виража переодеваются в бюджетников: в юбки учителей и медсестер, например, чтобы незаметно пройти на стадион и посмотреть матч любимой команды.
Короче, питерских нельзя недооценивать!

Олды помнят, как Боярский десяток лет назад , когда активно ходил на футбол и Зениту закрыли трибуны на матч еврокубков, проходил на стадион в качестве прессы с удостоверением и все такое. Даже репортаж об этом был, как он гордо шевеля усами докладывает, что пробился таки на стадион, чтобы поддержать команду.
+3
-7
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Timiko
Зачем врать? Еще раз, на кубке было 6588 зрителя!!!
Но это не значит, что fan-id хорошо, это зло для футбола.
+6
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encaro_one
Ответ RSM-1930
Кто же мешал 16 клубам собраться и обратиться куда надо чтобы не вводили Fan ID? А теперь всё, закон есть, нужно соблюдать
Мешает, что клубы под теми же, кто и fan-id вводит.
+6
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Custo
Ответ max bogomazov
Почему не возят солдат на выходные на стадионы?
Хорошая мысль. И почему до сих пор не реализовано
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Мистер Уайт
Зато какая безопасность!
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