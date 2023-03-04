Зарема о российском футболе: «Мешков – лишь инструмент системы, не изменится ни-че-го. В Европе интрига, полные стадионы, пиво льется, а у нас – пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи болельщики Урал Виталий Мешков Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на эпизод с отмененным голом «Спартака» в игре с «Уралом».

Матч 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го. В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс.

Первая тройка каждый год разная. Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают-продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.

А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола, и [болельщики] ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали.

Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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93 комментария

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Сергей Круглов
Ответ Данко Лазович
да вроде оба платные))
Мешок просто подлец, а Зарема самодостаточна
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Анатолий Дегтярёв
Ну да ну да, поэтому в Ла Лиге скандал на скандале, в Апл линию оффсайдв в Вар нарисовать нормально не могут, Саудиты Ньюкасла связаны с государством и т.п. но плохо только в России. Вали из страны Сализова если не нравится. Спартачи вам не стремно, что ваш рупор эскортница?
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Wiley Fox
Ответ Ильдар Фарукшин
Они хоть говорят, а другие....
Что они говорят?

Федун в 2009 про чемоданы компромата говорил

Но он зарыл под квадратными метрами Тушина

Бандиты с 90-х управляют футболом и это на поверхности лежит
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goalie_pash
В Европе - интрига! Кто же будет чемпионом, Реал или Барселона, Бавария или Бавария, ПСЖ или ПСЖ?
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Gibraltar
Ответ Владимир Самойлов
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Все дырявые в москве и ты пропал
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Gibraltar
Ответ Владимир Самойлов
Сам ты король фистинга !)) девчонка говорит правильные вещи , не просто так это чудо мешков свистел в двух моментах не дождавшись их окончания !!!
Вова ты король куни 🤡
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RusLoko
Что я запутался, вроде же недавно все было идеально и судили чудесно и честно или нет? 😁
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Михо
Ответ Myach
Абсолютно иди**ский камент. На днях была довольна, ко-ко-ко. А сегодня недовольна, ко-ко-ко. И что дальше-то? Какой вывод из этого бессмысленного камента?
Зашел в твой профиль, иногда так делаю, понять уровень оппонента, увидел- подписан на Блог Заремы Салиховой. Вопросов больше не имею😃
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АМ АМ
Наговорила как минимум на одну статью про фэйки)
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balamut73
ну не опытный судейка, всего лишь 200 матчей отсудил. вот за тысячу перевалит, наберется опыта.....
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Честный контроль
Ответ Только Крылья
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Она и брала. Только не чемпионства
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Melnikov1968
Отчасти мы этого хотели, выбирали таких депутатов, выбрали такого Президента. Как говорил Аркадий Райкин: "К пуговицам претензии есть?" :)))
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Зарема Равильевна
Отвечаю, сама недавно четыре пива всадила на матче Монако - Лион, у нас тухляк, конечно.
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MAXIMum1
"Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы...".
Такс... посмотрим интригу, лет за 10. Где она, куда спряталась эта интрига? А, Зарема? У одних Бавария, у других ПСЖ. Да и призёры почти не меняются.
Получается в РПЛ больше интриги, чем в Германии или Франции.
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Вячеслав Яловега
Ответ Михо
Так на днях была же очень довольна судейством https://www.sports.ru/football/1114937404-zarema-ob-arbitrax-matcha-spartak-lokomotiv-otlichno-v-rossijskom-futb.html?sl=1
Типичное лицемерие КБ и москвабадцев шире
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Только Крылья
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Зизуха
Ответ Born is the King
Всё правильно сказала. Обожаю эту бабу
Забирай, она не замужем
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Alestern
Это ли не повод расформировать зенит?! )..
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Из Парижа с любовью
Это где в Италии, или во Франции интрига есть? Может в Испании? В Португалии там вообще Бенфика +11 очков.

В общем экспертница как обычно, блещет всем чем может
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Честный контроль
"В российском футболе, оказывается, офигительно умеют судить!" (Зарема)
Ах, это же другое)
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Александр Володин
Ответ Born is the King
Всё правильно сказала. Обожаю эту бабу
Эта баба порола такую чушь и дичь, в том числе, что судейство улучшилось) Стоит ей сказать банальность, которую понимает 10 летний ребёнок - вы её хвалите)))
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ss_podonok
зарема - герой нашего времени. молодец!!
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За наш футбол!
Блин,думал хоть сегодня без нее🤮
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ЗЕНИТ65
Ответ ТрактоПоктер
Просыпается Зерема Утро, снова ПМС И давай строчить в телегу Про Зенит и РФС Про Газпромы и судейство Про несправедливый мир Вот такой он - современный Всеспартаковский кумир
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Myach
Ответ Alex Slobodskikh
Офигенное же судейство, чего она Или в эту сторону так не работает? Лицемерка
Как можно оставлять такие бессмысленные и глупые каменты, Саша?
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