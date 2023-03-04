Зарема о российском футболе: «Мешков – лишь инструмент системы, не изменится ни-че-го. В Европе интрига, полные стадионы, пиво льется, а у нас – пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин»
Зарема Салихова отреагировала на эпизод с отмененным голом «Спартака» в игре с «Уралом».
Матч 18-го тура Мир РПЛ в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.
На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
«Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го. В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс.
Первая тройка каждый год разная. Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают-продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.
Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.
А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола, и [болельщики] ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали.
Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Такс... посмотрим интригу, лет за 10. Где она, куда спряталась эта интрига? А, Зарема? У одних Бавария, у других ПСЖ. Да и призёры почти не меняются.
Получается в РПЛ больше интриги, чем в Германии или Франции.
В общем экспертница как обычно, блещет всем чем может
Ах, это же другое)