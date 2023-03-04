Зарема о российском футболе: «Мешков – лишь инструмент системы, не изменится ни-че-го. В Европе интрига, полные стадионы, пиво льется, а у нас – пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин»

отреагировала на эпизод с отмененным голом «Спартака» в игре с « ».

Матч 18-го тура Мир в Москве между этими командами завершилась ничьей со счетом 2:2.

На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Мешков – это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. Ни-че-го. В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс.

Первая тройка каждый год разная. Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают-продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

Посмотрите на Германию, Францию. Интрига жива, полные стадионы, пиво льется и семьи с детьми идут на футбол, вырастает новое поколение болельщиков. Праздник, люди счастливы на стадионах.

А что у нас? Пустые трибуны, бесплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, бесплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков последнюю надежду на радость от футбола, и [болельщики] ходят весь день как оплеванные, или с чувством, что их обокрали.

Какое поколение будущих болельщиков вырастет, когда на стадионе 4500 человек?» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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