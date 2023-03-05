Мбаппе о «Золотом мяче»: «Это цель, но не приоритет. Если я продолжу так играть, то он не будет далек от меня»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о «Золотом мяче».
– Вы бьете рекорды. Следующая цель – стать первым футболистом, получившим «Золотой мяч», отыграв весь год за «ПСЖ»?
– Конечно, «Золотой мяч» остается моей целью. Он всегда есть в мыслях игрока моего калибра, но на данный момент это не приоритет.
Мысли о «Золотом мяче» есть, и это нормально. Если я продолжу так играть, то «Золотой мяч» не будет далек от меня, – сказал Мбаппе.
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За поражения (зм и мвп чм) дают цацки только вскормленному. Но бол-во знает, что им грош цена.
Журналист наверно думает, что Месси летом уйдет в другой клуб и на момент вручения ЗМ будет являться игроком другого клуба.