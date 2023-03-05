Мбаппе о «Золотом мяче»: «Это цель, но не приоритет. Если я продолжу так играть, то он не будет далек от меня»

Нападающий «ПСЖ» ответил на вопрос о «Золотом мяче».

– Вы бьете рекорды. Следующая цель – стать первым футболистом, получившим «Золотой мяч», отыграв весь год за « »?

– Конечно, «Золотой мяч» остается моей целью. Он всегда есть в мыслях игрока моего калибра, но на данный момент это не приоритет.

Мысли о « » есть, и это нормально. Если я продолжу так играть, то «Золотой мяч» не будет далек от меня, – сказал Мбаппе.

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