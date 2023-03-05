Мбаппе о «Золотом мяче»: «Это цель, но не приоритет. Если я продолжу так играть, то он не будет далек от меня»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о «Золотом мяче».

– Вы бьете рекорды. Следующая цель – стать первым футболистом, получившим «Золотой мяч», отыграв весь год за «ПСЖ»?

– Конечно, «Золотой мяч» остается моей целью. Он всегда есть в мыслях игрока моего калибра, но на данный момент это не приоритет.

Мысли о «Золотом мяче» есть, и это нормально. Если я продолжу так играть, то «Золотой мяч» не будет далек от меня, – сказал Мбаппе.

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27 комментариев

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Nogoi89
Ответ Homelender_666
Ждал этот комментарий. Карим вёл всю игру Реала в атаке, прокачал Винисиуса. Бензема может обвести, пробить издали, забить головой. Он очень тонкий футболист. Холланд и близко с ним не стоит. Разный футбольный интеллект.
Да, они просто разные совсем. Эрлинг монстр в физике и завершении, но он молодой, если будет все делать правильно, то потенциал у него огромный. Бензема же это девятка и десятка в одном лице, он тонкий игрок, который в атаке умеет все, кого ещё можно с ним сравнить? Суареса если только. Ибра чуть другой, он тоже очень крутой, но у него ещё и физика, как у Холланда)
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Nogoi89
По пчихотипу Мбаппе, конечно, ближе к Криштиану). Я-я-я, игрок моего калибра. Но, отсутствие скромности не отменяет того, что он выдающийся игрок.
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VERBLYUD
Ответ l1973
Пока пешеход играет в Европе, Мбаппе не видать ЗМ, впрочем как и другим.
Пешеход 2 месяца назад позорно покинул Европу
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Direct free kick
Ответ Пенс
возможно. Но думаю, что не тяжелее, чем ботоводом ради плюсиков в нете :)
Мбаппе - лучший игрок мира
месси - худший аргентинский игрок в истории ПСЖ
галтье - марсельский диверсант
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Мадрид наказывает!
Какой мяч, ты из ЛЧ на днях вылетаешь 🤣
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l1973
Пока пешеход играет в Европе, Мбаппе не видать ЗМ, впрочем как и другим.
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Пенс
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тяжело быть глором Кришти :(
возможно. Но думаю, что не тяжелее, чем ботоводом ради плюсиков в нете :)
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rcbkz6mrtd
Мбапе по скилам лучший игрок прямо сейчас это факт! Просто он попал на конец эпохи Великих Месси и Роналду.Им их готовы давать просто из уважения( в этом сезоне как минимум) Они уйдут и получит много золотых мячей
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Homelender_666
Ответ melmi
Согласен про Карима . Но кстати , смотрю последние игры Сити и Холланд стал больше вступать в борьбу , участвовать в подыгрыше. Если еще до НГ он играл как в Боруссии ( да как и всегда) , касаясь 5-10 раз мяча за игру , то сейчас тренерство Пепа стало видно. Думаю уже в новом сезоне мы можем увидеть другого Холланда
Хотелось бы. Ему нужно развиваться. Иначе будет как Левандовски.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Пенс
Без ЛЧ не будет зм. А с аргентинским балластом, который в топ-матчах тащит команду в обратную сторону на это шансов нет. За поражения (зм и мвп чм) дают цацки только вскормленному. Но бол-во знает, что им грош цена.
Тяжело быть глором Кришти :(
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хардкор и котики
Ответ Homelender_666
Ему, чтобы получить ЗМ, нужно брать ЛЧ без Месси. С ПСЖ шансов немного. Нужно уходить в другой чемпионат.
Месси же получил в ПСЖ - за то, что перешел туда.
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melmi
Ответ Homelender_666
Ждал этот комментарий. Карим вёл всю игру Реала в атаке, прокачал Винисиуса. Бензема может обвести, пробить издали, забить головой. Он очень тонкий футболист. Холланд и близко с ним не стоит. Разный футбольный интеллект.
Согласен про Карима . Но кстати , смотрю последние игры Сити и Холланд стал больше вступать в борьбу , участвовать в подыгрыше. Если еще до НГ он играл как в Боруссии ( да как и всегда) , касаясь 5-10 раз мяча за игру , то сейчас тренерство Пепа стало видно. Думаю уже в новом сезоне мы можем увидеть другого Холланда
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хардкор и котики
Ответ Сергей Посохов
Так и Бензема такой же.
Карим силен не только как завершитель. Он силен в подыгрыше, умно читает игру. Его качества важны не только в голах, но и в организации игры.
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almatbarsa
Ответ Сергей Посохов
Так и Бензема такой же.
Справедливости ради, Бензема это гораздо больше чем просто замыкатель. Он всегда был хорош в подыгрыше и игре без мяча, Винисиус стал сильнее в том числе благодаря Бензема
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Кино Музыка
Со следующего года все шансы его.
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Homelender_666
Ответ Сергей Посохов
Так и Бензема такой же.
Ждал этот комментарий. Карим вёл всю игру Реала в атаке, прокачал Винисиуса. Бензема может обвести, пробить издали, забить головой. Он очень тонкий футболист. Холланд и близко с ним не стоит. Разный футбольный интеллект.
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Тор 100
Никогда не получишь
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Сергей Посохов
Ответ Homelender_666
Холланд не яркий футболист. ЗМ получит только за требл Сити. Он завершитель, как и Левандовски. Сам моменты не создаёт, никого не обводит. Такие игроки сейчас могут получить ЗМ только за сверхуспешный командный сезон.
Так и Бензема такой же.
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Бухгалтер2021
он не пешеход.не его цель быть с золотым мячом
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Пенс
Без ЛЧ не будет зм. А с аргентинским балластом, который в топ-матчах тащит команду в обратную сторону на это шансов нет.
За поражения (зм и мвп чм) дают цацки только вскормленному. Но бол-во знает, что им грош цена.
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Иван Иванов
По крайней мере Мбаппе знает что это за награда такая , в отличие от Жиркова .
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Elkorazon01
Только если «золотой дождь»от парня транса)
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Homelender_666
Ответ Fan of Sport
Мбаппе и Холланд прекрасно понимают, что ещё не вышли на пик, (Месси и Роналду это исключение, лишь они держали уровень 10-15 лет), но в ближайшие пару лет один из них точно получит ЗМ, это неизбежно.
Холланд не яркий футболист. ЗМ получит только за требл Сити. Он завершитель, как и Левандовски. Сам моменты не создаёт, никого не обводит. Такие игроки сейчас могут получить ЗМ только за сверхуспешный командный сезон.
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VERBLYUD
"Вы бьете рекорды. Следующая цель – стать первым футболистом, получившим «Золотой мяч», отыграв весь год за «ПСЖ»?"

Журналист наверно думает, что Месси летом уйдет в другой клуб и на момент вручения ЗМ будет являться игроком другого клуба.
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Iuasamotu
Без громких футбольных побед ЗМ сейчас получить сложно.
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