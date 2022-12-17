Роналдиньо о «Золотом мяче»: «Стать лучшим на ЧМ, где 7 матчей, – это одно, другое – быть лучшим игроком года. Не всегда выходит справедливо»

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдиньо высказался о следующем обладателе «Золотого мяча».

– Лучшие шансы будут у того, кто выиграет чемпионат мира и забьет в финале гол, это очевидно. Но я считаю, что одно дело – стать лучшим футболистом чемпионата мира, на котором всего семь матчей, а другое – быть лучшим футболистом года. Не всегда выходит справедливо.

– Как вам игра на ?

– Мне нравится, как он выступает. Я очень рад за него. Он все делает хорошо, при этом он еще молод. У него есть все нужные навыки, а также скорость, дриблинг, сосредоточенность в голевых ситуациях. Нам, бразильцам, нравятся футболисты такого типа. И, похоже, у него сильный характер, – сказал бывший игрок « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ