Почеттино о Мбаппе: «Контракт с «ПСЖ» – это хорошо для клуба, но к «Золотому мячу» Килиана приблизит выход из зоны комфорта»

объяснил, как форварду «ПСЖ» выиграть .

«Он может быть лидером, и все считают его лучшим нападающим мира, но сейчас «Золотой мяч» получил Карим Бензема – другой француз.

Толчком к эволюции Мбаппе мог бы стать выход из зоны комфорта. Продление контракта с «ПСЖ» – это хорошо для клуба и для фанатов. Но в будущем Мбаппе придется подумать о том, что выход из зоны комфорта поможет ему приблизиться к борьбе за «Золотой мяч», – отметил бывший главный тренер в интервью El Pais.