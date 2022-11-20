Почеттино о Мбаппе: «Контракт с «ПСЖ» – это хорошо для клуба, но к «Золотому мячу» Килиана приблизит выход из зоны комфорта»
Маурисио Почеттино объяснил, как форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе выиграть «Золотой мяч».
«Он может быть лидером, и все считают его лучшим нападающим мира, но сейчас «Золотой мяч» получил Карим Бензема – другой француз.
Толчком к эволюции Мбаппе мог бы стать выход из зоны комфорта. Продление контракта с «ПСЖ» – это хорошо для клуба и для фанатов. Но в будущем Мбаппе придется подумать о том, что выход из зоны комфорта поможет ему приблизиться к борьбе за «Золотой мяч», – отметил бывший главный тренер «ПСЖ» в интервью El Pais.
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