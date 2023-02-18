Абаскаль о Fan ID: «Без фанатов футбола не существует. Надеюсь, большая семья «Спартака» снова будет вместе»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена стадионы Fan ID Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль выразил надежду, что болельщики «Спартака» вернутся на трибуны.

Фанаты красно-белых бойкотируют матчи из-за введения Fan ID.

«Что касается тех решений, которые принимают болельщики, я не могу туда влезать, не хотел бы это комментировать.

Что касается футбола в целом, это – страсть, без болельщиков футбола не существует. Как и любой спорт, без них он будет без души.

Естественно, мы нуждаемся в наших болельщиках, большое спасибо за поддержку в Абу-Даби. Мы действительно чувствовали себя как дома, они подбадривали, гнали нас вперед.

Понимание того, что за «Спартак» болеет такое количество людей, дает нам большее понимание ответственности. Чем ближе мы будем к болельщикам, чем больше будем слышать их поддержку, тем будет лучше.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам и выразить надежду, что ситуация разрешится наилучшим образом и в кратчайшие сроки, чтобы наша большая семья снова была вместе и как можно ближе», – сказал главный тренер «Спартака».

Абаскаль о «Спартаке» как «тактическом хамелеоне»: «Мы не зацикливаемся на плане на игру, а можем меняться, исходя из того, как складывается матч»

«С Промесом работали по видео. Надеюсь, понимание с партнерами будет хорошим». Абаскаль об отсутствии Квинси на сборах «Спартака»

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11 комментариев

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Еремеич
Ответ Jeksan
Очень импонирует этот тренер, прежде всего прямотой своих мыслей. Наш Сергей Богданович, при всем к нему уважении, намного более скромен и деликатен в своих выражениях, тем более по подобным острым вопросам
По то му газ прё м!
0
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-1
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Jeksan
Очень импонирует этот тренер, прежде всего прямотой своих мыслей. Наш Сергей Богданович, при всем к нему уважении, намного более скромен и деликатен в своих выражениях, тем более по подобным острым вопросам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SMART789
Ответ Виталий
Хочется , чтобы наш Тренер увидел торсиду и как поддерживают Великий клуб , ещё ведь не застал )))
Выезд в Петербург в конце сезона, застанет может быть
+1
-3
-2
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kutavlik
Хотелось бы, Гильермо....но!!!! Не отступят фаны от своих принципов!!! А власть никогда не повернется лицом к народу!!!!
+1
0
+1
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Пользователь Huawei
Ответ Андрей Чубин
Он ответил, не будет это комментировать
Нет, он сказал, что не будет комментировать решение болельщиков.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чубин
Ответ Пользователь Huawei
Так что же он сказал о фан уйди?
Он ответил, не будет это комментировать
0
0
0
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Виталий
Хочется , чтобы наш Тренер увидел торсиду и как поддерживают Великий клуб , ещё ведь не застал )))
+7
-3
+4
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Пользователь Huawei
Ответ Rosenbaum
зачем ему говорить о законах чужой страны?
Я прочитал-"Абаскаль о Fan ID", читал чтобы узнать.
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HerZzz
Рыжий - красава! Не чета многим нашим балаболам.
+8
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Rosenbaum
Ответ Пользователь Huawei
Так что же он сказал о фан уйди?
зачем ему говорить о законах чужой страны?
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Huawei
Так что же он сказал о фан уйди?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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