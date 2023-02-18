Абаскаль о Fan ID: «Без фанатов футбола не существует. Надеюсь, большая семья «Спартака» снова будет вместе»

выразил надежду, что болельщики «Спартака» вернутся на трибуны.

Фанаты красно-белых бойкотируют матчи из-за введения Fan ID.

«Что касается тех решений, которые принимают болельщики, я не могу туда влезать, не хотел бы это комментировать.

Что касается футбола в целом, это – страсть, без болельщиков футбола не существует. Как и любой спорт, без них он будет без души.

Естественно, мы нуждаемся в наших болельщиках, большое спасибо за поддержку в Абу-Даби. Мы действительно чувствовали себя как дома, они подбадривали, гнали нас вперед.

Понимание того, что за «Спартак» болеет такое количество людей, дает нам большее понимание ответственности. Чем ближе мы будем к болельщикам, чем больше будем слышать их поддержку, тем будет лучше.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам и выразить надежду, что ситуация разрешится наилучшим образом и в кратчайшие сроки, чтобы наша большая семья снова была вместе и как можно ближе», – сказал главный тренер «Спартака».

Абаскаль о «Спартаке» как «тактическом хамелеоне»: «Мы не зацикливаемся на плане на игру, а можем меняться, исходя из того, как складывается матч»

«С Промесом работали по видео. Надеюсь, понимание с партнерами будет хорошим». Абаскаль об отсутствии Квинси на сборах «Спартака»