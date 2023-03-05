Литвинов о 2:2 с «Уралом»: «Как поражение. Не буду говорить, что не выиграли из-за судьи. «Спартак» должен был забивать другие моменты»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказался после матча «Спартака» с «Уралом».

Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Как смотрите на матч с «Уралом»?

– Больше рассматриваю матч как поражение. Учитывая то, как игра складывалась, мы должны были воспользоваться своими моментами и побеждать. Но допустили глупые ошибки, которые привели к двум голам. Впереди две игры с «Уралом», постараемся взять реванш.

– Как смотрите на ошибку арбитра в конце матча?

– Я был далеко от ситуации и не слышал свистка. Но все говорят, что свистнул раньше времени. Понимаю, все ошибаются и из-за этого презирать судью и говорить, что не выиграли из-за этого, не буду. Мы должны были забивать другие моменты.

– Плохой матч?

– По игре моментами было неплохо. По результату – плохо, – сказал полузащитник «Спартака».

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20 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ LazialeSpb
Мир схлопнулся,когда узнал, что игроки Спартака могут не ныть после игры..
Уж чья бы корова мычала, а питерским, которые полгода ныли, самим бы схлопнуться
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NIK7478
Судейство ни при чем. Вам забили аж 2! Могли и третий забить. При этом еще и повезло, когда не удалили Дуарте! Как вы при таких раскладах еще и расстраиваетесь, что не выиграли?!
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Ильдар Фарукшин
Ответ Isa Babaev
Ну хоть кто то адекватен. Команда которая борется за чемпионство должна выеосить середняков без, а не пропускать 2 еще и отыгрываться
Вот кргда замечаешь нет Джикия, Чернов травма. Маслов и Дуарте 1 раз. Волевая победо(мешок дырявый) и все по другому пели
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Osodj Djhshs
Ответ Alestern
Да, должен был забивать свои моменты… но не выиграл в итоге всё же из за судьи.
Не смущает, что первый гол Спартака - везение? Так может Спартак все свое забил?
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Ильдар Фарукшин
Литвинов растёт на глазах. Как футболист и человек духовно
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Kulver
Ответ LazialeSpb
Мир схлопнулся,когда узнал, что игроки Спартака могут не ныть после игры..
Юзеры из Питера в своем стиле)))
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притвиц
Дома могли бы и нужно было выиграть.
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блокад блокадыч
Литвинов очень хорош, нравится мне его игра
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Знатный стахановец
Урал молодцы! Спартак нет.
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Алекс Я
Молодец,вполне адекватно
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свинья в лесу
Ответ LazialeSpb
Мир схлопнулся,когда узнал, что игроки Спартака могут не ныть после игры..
заvали своë #####
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Isa Babaev
Ну хоть кто то адекватен. Команда которая борется за чемпионство должна выеосить середняков без, а не пропускать 2 еще и отыгрываться
+7
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+5
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Max Zhomkov
очень хороший матч от Литвинова и молодец, что не все валит на судей, несмотря на провал Мешкова. Вообще матч бодрый получился , получил удовольствие от просмотра
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Alestern
Да, должен был забивать свои моменты… но не выиграл в итоге всё же из за судьи.
+5
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Dan Kennedy
Ответ LazialeSpb
Мир схлопнулся,когда узнал, что игроки Спартака могут не ныть после игры..
Символично, что это пишет человек с ником Spb. Сколько там интервью было про драку в Питере и Промеса?
+14
-4
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Faust Doc
Канеш из за судьи, Мешок тащил как мог, не удалил игрока, подсвистывал. Но что то пошло не так, устал в концовке))
0
-2
-2
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Сергей К
Молодец Руслан. Адекватный парень.
Спасибо за вчерашнюю игру!
+4
0
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melmi
Адекватен. Не стал поддаваться на провокационные вопросы журналистов. Матч точно можно занести себе в плюс.
+9
0
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кульбит судей не случаен, где-то убыло, где-то прибыло...
+3
-3
0
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LazialeSpb
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-12
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