Литвинов о 2:2 с «Уралом»: «Как поражение. Не буду говорить, что не выиграли из-за судьи. «Спартак» должен был забивать другие моменты»

высказался после матча «Спартака» с «Уралом».

Вчерашняя игра 18-го тура Мир завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Как смотрите на матч с « »?

– Больше рассматриваю матч как поражение. Учитывая то, как игра складывалась, мы должны были воспользоваться своими моментами и побеждать. Но допустили глупые ошибки, которые привели к двум голам. Впереди две игры с «Уралом», постараемся взять реванш.

– Как смотрите на ошибку арбитра в конце матча?

– Я был далеко от ситуации и не слышал свистка. Но все говорят, что свистнул раньше времени. Понимаю, все ошибаются и из-за этого презирать судью и говорить, что не выиграли из-за этого, не буду. Мы должны были забивать другие моменты.

– Плохой матч?

– По игре моментами было неплохо. По результату – плохо, – сказал полузащитник «Спартака».

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