Федун об отмененном голе «Спартака»: «Мешков убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке»
Леонид Федун прокомментировал судейство в матче «Спартака» с «Уралом».
Игра 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне.
На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-й матч – Sports.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.
Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», – сказал бывший владелец «Спартака».
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Номер 163020, активация прошла успешно.
А может это было чучело зимы на Масленице?
https://www.sports.ru/football/1114937404-zarema-ob-arbitrax-matcha-spartak-lokomotiv-otlichno-v-rossijskom-futb.html
По факту:
Играя против десятой команды РПЛ,на своем поле при том что судья назначив пенальти не оставил Спартак в меньшинстве,и на 95минуте отскочили благодаря Сане Селихову.
Если для вас решающей стала та ошибка ,о которой столько нытья,а не качество футбола в целом показанное вашей командой,то искренне жаль вас.
P.S Пруцев,Литвинов хороши👍
Надо их забирать,а Бакаева вернуть😉
Возможно с перепугу. Вратарь удачный кульбит сделал, а мог и шею сломать. Надо Мешкова спросить. Обидно, конечно, но в начале игры тоже после свистка забили и никто не возражал. А что, никто свистка не слышал? Если сирена была до того как шайба заползла в пустые ворота гол же не засчитывают, хотя гол чистый. А в баскетболе засчитывают, если мяч уже летел после свистка.