Федун об отмененном голе «Спартака»: «Мешков убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Виталий Мешков Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун прокомментировал судейство в матче «Спартака» с «Уралом».

Игра 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. 

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-й матч – Sports.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.

Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», – сказал бывший владелец «Спартака».

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104 комментария

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AIBOLIT66
Ответ Vera Berg
Слишком мало мысли при таком количестве слов
Ух ты , какие звери после восьми лет спячки весной оживают.
Номер 163020, активация прошла успешно.
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Алекс Я
Если Спартак не может без проблем победить дома такую команду как Урал,то причём злесь Мешков?
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Даня Чебыкин
по игре то урал явно был повеселее.
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Даня Чебыкин
Ответ Jovana Jovičić
Ахмат пока ведет
=))))) ++++++!!!
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Vera Berg
Ответ Бухгалтер2021
скучно когда нет интриги за 1 место,кому нужен такой футбол??
ЭСК, медведевым и прочим мешковым
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Vera Berg
Ответ AIBOLIT66
Интрига, на которой всю зиму грели руки и подмёрзшие на Открытие-Арене зады апологеты Великого Великолепия Вологодских Кружев (ВВВК), исчезла как Снегурочка над костром в первый же игровой день? А может это было чучело зимы на Масленице?
Слишком мало мысли при таком количестве слов
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Александр Баскаков
Ответ Евгениий
Просто надо голову включать, предде чем писать чушь
Я тебе не даю ? Пожалуйста включай ,не будь ограниченным
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tRIFF
Ответ Hong Kil
"Мешков не засчитал гол Соболева «Уралу» из-за падения Помазуна. Вратарь столкнулся со своим же защитником"
А кто правила нарушил? Защитник Урала? Тогда пенальти
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AIBOLIT66
Интрига, на которой всю зиму грели руки и подмёрзшие на Открытие-Арене зады апологеты Великого Великолепия Вологодских Кружев (ВВВК), исчезла как Снегурочка над костром в первый же игровой день?
А может это было чучело зимы на Масленице?
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Бухгалтер2021
Ответ Jovana Jovičić
Кто-нибудь в курсе, а где найти цитаты Федуна и Заремы о судействе в матче Спартак – Локомотив?
не живи прошлым
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Бухгалтер2021
скучно когда нет интриги за 1 место,кому нужен такой футбол??
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Николай Леухин
опять питерская мебель скрепит а настоящие смотрят матч против нн
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Петр Титов
а что думает Зарема?
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КБ Сергей
Ответ Jovana Jovičić
Кто-нибудь в курсе, а где найти цитаты Федуна и Заремы о судействе в матче Спартак – Локомотив?
Ты на всех ветках про этот матч ныть будешь? Локомотив вылетел из Кубка? Он был лучше Спартака? Так чего же ты ноешь?
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Валерий Анташов
Ответ tRIFF
А зачем уж он свистнул?
А это уже другой вопрос, похоже, поторопился.
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Александр Чекин
Ну после локо , чет никто не выступал, там ведь было классное судейство
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dimur
Ответ Jovana Jovičić
Кто-нибудь в курсе, а где найти цитаты Федуна и Заремы о судействе в матче Спартак – Локомотив?
https://www.sports.ru/football/1114936322-fedun-o-sudejstve-v-matche-s-loko-spartak-nikogda-ne-rabotal-s-sudyami.html

https://www.sports.ru/football/1114937404-zarema-ob-arbitrax-matcha-spartak-lokomotiv-otlichno-v-rossijskom-futb.html
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Евгениий
Ответ Александр Баскаков
Да там верно , мартинс мешал и потом вне игры был ,все просто , гола нет
Просто надо голову включать, предде чем писать чушь
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За наш футбол!
Что за семейство неугомонное,а это еще bashkir talking horse не начинала свой спич.
По факту:
Играя против десятой команды РПЛ,на своем поле при том что судья назначив пенальти не оставил Спартак в меньшинстве,и на 95минуте отскочили благодаря Сане Селихову.
Если для вас решающей стала та ошибка ,о которой столько нытья,а не качество футбола в целом показанное вашей командой,то искренне жаль вас.
P.S Пруцев,Литвинов хороши👍
Надо их забирать,а Бакаева вернуть😉
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AIBOLIT66
Ответ dpv
А объясни ка свисток то зачем был?
Опасное падение. Когда игроки без нарушения сталкиваются головами, тоже свистят. В любом случае, Мешков гола не отменял, он остановил игру раньше.
Возможно с перепугу. Вратарь удачный кульбит сделал, а мог и шею сломать. Надо Мешкова спросить. Обидно, конечно, но в начале игры тоже после свистка забили и никто не возражал. А что, никто свистка не слышал? Если сирена была до того как шайба заползла в пустые ворота гол же не засчитывают, хотя гол чистый. А в баскетболе засчитывают, если мяч уже летел после свистка.
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Mifsud's Drugstore
Аршавин сейчас в студии угарает просто)
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Nickolay Lyskov
С Кубком-то да, там проблем быть не должно. Там прямо честнейшее судейство, Локомотив не даст соврать.
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Александр Баскаков
Да там верно , мартинс мешал и потом вне игры был ,все просто , гола нет
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Rumov
Ответ Jovana Jovičić
Кто-нибудь в курсе, а где найти цитаты Федуна и Заремы о судействе в матче Спартак – Локомотив?
Они запрещены на территории РФ.
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Александр Баскаков
Ответ Mr.Oizo
Так Спартак же начали судить нормально? Или уже перестали?..
Вот и начали
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