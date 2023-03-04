Федун об отмененном голе «Спартака»: «Мешков убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в Кубке»

прокомментировал судейство в матче «Спартака» с « ».

Игра 18-го тура Мир между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне.

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

«Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей (200-й матч – Sports.ru) и фактически убил интригу в чемпионате.

Но есть возможность отыграться в Кубке. Впереди два матча», – сказал бывший владелец «Спартака».

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