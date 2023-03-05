«Просто цирк. «Спартак» забил чистый гол. Кто тянул Мешкова? Дай доиграть и потом решай, что делать!» Ловчев об отмене мяча Соболева

раскритиковал за отмену гола «Спартака» « » (2:2).

«О моменте с отмененным голом «Спартака» скажу позже, но ведь до этого были 88 минут игры, когда красно-белым не давали играть, развивать атаки. Гончаренко просмотрел «Спартак» и выбрал вариант, который позволял не просто рассчитывать на ничью, а мог и выиграть.

«Спартак» вышел играть в футбол, а «Урал» вышел выигрывать. Это прослеживалось на протяжении всей игры: гости аккуратно притормаживали игру, фолили, вратарь тянул время.

«Спартаку» не хватило с самого начала накала, не было того, что мы увидели в матчах с «Локо» на Кубок, не было того настроя. Да, игра выстроена, но умения дожимать соперника, играть на победу, а не просто играть, пока не хватает.

Очевидно, не хватает и поддержки — «Спартаку» придется тяжело в домашних матчах, пока не будут собираться полные трибуны. Надо очень оперативно собирать людей на матчи, это огромный фактор.

Не хватает пока класса « ». Вот взять оборону. Вышел Дуарте – сделал пенальти, второй гол – у мяч на ноге после передачи с фланга, но он пропускает, и «Урал» забивает.

По судье и решению – это просто цирк. Мешков ведь свистнул, чем остановил игру. Все, что дальше после свистка, значения не имеет к оценке эпизода – зачем же тогда смотреть ВАР?

И второй момент: мы же видим, как иногда, даже когда явное вне игры, все равно дают доиграть эпизод, не свистят. Тут кто тянул Мешкова, зачем он свистел? Ну дай доиграть и потом решай, что делать!

«Спартак» забил чистый гол, вратарь «Урала» столкнулся со своим игроком», – отметил бывший защитник «Спартака».

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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