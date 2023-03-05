Мбаппе вручили статуэтку за 201 гол в «ПСЖ». Аль-Хелайфи поздравил Килиана: «Он любит рекорды, а рекорды любят его»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» показал ролик с обращением президента Нассера Аль-Хелайфи к Килиану Мбаппе.

24-летний француз стал лучшим бомбардиром клуба. Он забил свой 201-й гол в матче с «Нантом» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. После игры ему была вручена специальная статуэтка.

«К сожалению, я не могу сегодня вместе с вами отметить этот исторический для клуба и Килиана момент.

Мбаппе – такой игрок, который сильно любит рекорды, а рекорды сильно любят его. Это подчеркивает его стабильность и фантастическую эффективность.

Его путешествие после перехода к нам складывается потрясающе, он забил много голов, завоевал много трофеев и пережил много эмоциональных моментов», – сказал Аль-Хелайфи.

Изображение: twitter.com/lequipe

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани

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6 комментариев

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rigobersong
Уже великий игрок, а главное пример для молодежи на поле, а не винисиус:))
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Си Эм Панк
Предыдущие 2 попытки привели к минусам.
Может 3 попытка принесёт плюсики Сёвушке 🤔
+1
-1
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прощай Роналду
Sevushka вошёл в анал истории)
+3
-3
0
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Си Эм Панк
Ответ Rafa Mekhraliev
Sevuska К утру наберешь 54 минуса. И это в 34 года!
после 3 минусов он свой коммент удалил и заново написал))
+4
-2
+2
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Rafa Mekhraliev
Sevuska К утру наберешь 54 минуса. И это в 34 года!
+5
-3
+2
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prus_3
201 - круглая цифра.
0
-2
-2
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