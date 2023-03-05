Мбаппе вручили статуэтку за 201 гол в «ПСЖ». Аль-Хелайфи поздравил Килиана: «Он любит рекорды, а рекорды любят его»

«ПСЖ» показал ролик с обращением президента к .

24-летний француз стал лучшим бомбардиром клуба. Он забил свой 201-й гол в матче с «Нантом» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. После игры ему была вручена специальная статуэтка.

«К сожалению, я не могу сегодня вместе с вами отметить этот исторический для клуба и Килиана момент.

Мбаппе – такой игрок, который сильно любит рекорды, а рекорды сильно любят его. Это подчеркивает его стабильность и фантастическую эффективность.

Его путешествие после перехода к нам складывается потрясающе, он забил много голов, завоевал много трофеев и пережил много эмоциональных моментов», – сказал Аль-Хелайфи.

Изображение: twitter.com/lequipe

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани

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