Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир клуба и Лиги 1

Теги ПСЖ Нант лига 1 Франция Наполи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче Лиги с «Нантом» (4:2).

Мбаппе остается лучшим бомбардиром «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах.

Кроме того, с 18 голами 24-летний француз – лучший бомбардир Лиги 1.

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9 комментариев

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Невский баклан
Меня удивляют минусовщики. Когда говорят что Мбаппе лучший в ПСЖ, за это минусуют, воспринимая то что там еще есть Лео. Какие-то ярлыки. То что Мбаппе на сегодня лучше Месси, в чем выгода болельщикам Крио, Мбаппе точно также лучше чем и Крио! На сегодня однозначно Мбаппе лучше чем и тот и другой, им уже за 35 и то что он лучше что одного что второго - это не позорно, это нормально!
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Oreon09
Ответ Universal1000
Мбаппе выше классом намного, чем Холанд.
Мбаппе: 18 голов в 22 матчах (Лига 1)
Холанд: 27 голов в 25 матчах (АПЛ)
Думаю тебе больше не стоит пользоваться интернетом
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Universal1000
Ответ Black Phoenix
Но до Холанда в Сити всё равно далековато, хотя Мбаппе - достойный конкурент и тот ещё бистяра.
Мбаппе выше классом намного, чем Холанд.
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pit4er
Вроде мощно, а потом вспоминаешь, что у Ибрагимовича в ПСЖ было 50 голов в 51 матче за сезон, из которых 38 (+15 голевых) в Лиге 1. И его даже в тройку на ЗМ не включали
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Black Phoenix
Но до Холанда в Сити всё равно далековато, хотя Мбаппе - достойный конкурент и тот ещё бистяра.
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прощай Роналду
Прям киноактёры какие-то, один Неудержимый другой Неоспоримый👑🇦🇷🚀🇨🇵
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Пацанчик реальный
Хорош черепашка,такими темпами в будущем может поспорить с рекордами Месси и Роналду!
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Royal Watcher
Перерос он ПСЖ, давно это понятно, ему нужно идти дальше….
Зря он опрокинул Реал ради бабок…
В ПСЖ он ни ЗМ ни ЛЧ не выиграет…
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Cruel Snake
Он лучший в команде. Он!
+3
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