Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир клуба и Лиги 1
Килиан Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне.
Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче Лиги с «Нантом» (4:2).
Мбаппе остается лучшим бомбардиром «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах.
Кроме того, с 18 голами 24-летний француз – лучший бомбардир Лиги 1.
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