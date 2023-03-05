Мбаппе забил 30 голов в 30 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Он лучший бомбардир клуба и Лиги 1

забил 30 голов в 30 матчах за « » в сезоне.

Форвард «ПСЖ» отметился голом в матче Лиги с «Нантом» (4:2).

Мбаппе остается лучшим бомбардиром «ПСЖ» в сезоне во всех турнирах.

Кроме того, с 18 голами 24-летний француз – лучший бомбардир Лиги 1.

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