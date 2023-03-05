Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
24-летний забил в матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2).
Теперь у Мбаппе 201 гол в составе парижан, он обошел Эдинсона Кавани.
Статистику Килиана можно изучить здесь.
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Было уже видно в 19 лет когда парень выиграл ЧМ и был лучшим в той команде , что Килиан феноменален 👍
Тренер похоже эту команду не контролирует, хотя игради сегодня неплохо в схеме 3-5-2, поправится Неймар опять мучение будет