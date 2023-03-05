Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» в 24 года. Он забил 201-й гол и обошел Кавани

Теги ПСЖ Нант Эдинсон Кавани лига 1 Франция рекорды Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

24-летний забил в матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2). 

Теперь у Мбаппе 201 гол в составе парижан, он обошел Эдинсона Кавани.

Статистику Килиана можно изучить здесь.

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45 комментариев

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AllenatoreFirenze
Ответ Игорь Климов
Что тут делают все поклонники со своими шуточками , вечно второго этого Португальца7, из дворового чемпионата Саудовской Аравии?
Фигу не трожь! Португалец с номером 7 только один. !
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Vinnipukh Vinni
Ответ vwzx8mx5vh
Тянул одеяло на себя всю игру в ущерб команде, даже перспективный штрафной отжал у Месси Тренер похоже эту команду не контролирует, хотя игради сегодня неплохо в схеме 3-5-2, поправится Неймар опять мучение будет
Скорее, не отжал, а попросил, а Месси согласился - почему бы и не попробовать.
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AllenatoreFirenze
Ответ werowolf-gears
Просто факт: Руни лучший бомбардир Юнайтед в истории сыграл 85 матчей в ЛЧ и забил 30 голов. Мбаппе - 60 матчей, 40 голов
Ну посмотрим на дальнейшую карьеру Мбаппе. Пока Руни более значим для футбола. До Фигу вообще космос... Пока. Может Мбаппе его и пройдёт. Цифры - всего лишь цифры
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прощай Роналду
Попробуйте рекорд Месси Роналду Мбллера побить в их клубах) хоть до 39 лет)
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Spiker1606
Ответ rigobersong
он уже показал риалу, что МЧК ему неинтересен:)
А причём тут мчк? Ведь Барсу так зовут. У них даже на трибуне в Спотифай Ноу написано.
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Sevuska
Феномальный результат.
Было уже видно в 19 лет когда парень выиграл ЧМ и был лучшим в той команде , что Килиан феноменален 👍
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Спортивный костюм
Странно а в Гугле написано 221 гол 🥴
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Пацанчик реальный
Ответ Donald J. Trump
Уровень клуба и чемпионата о многом говорит, если за 5 лет нападающий становится лучшим бомбардиром клуба.
И к моему же сообщению,еще Мбаппе в 24 года входит в топ-6 лучших бомбардиров ЧМ за всю историю,наверное и там уровень турнира слабый…..!
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Пьяный фанат
Ответ Лигр
201 гол за 4 года. Просто зверь. Смолов-Дзюба в 24 года считались перспективными))
Федя то вообще забивать не научился тогда😂
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vwzx8mx5vh
Тянул одеяло на себя всю игру в ущерб команде, даже перспективный штрафной отжал у Месси

Тренер похоже эту команду не контролирует, хотя игради сегодня неплохо в схеме 3-5-2, поправится Неймар опять мучение будет
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SPB Patriot
Мбаппе красавчик! Даёшь 10 золотых мячей?( когда Месси уйдет, а то там пока всё не очень честно😉)
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werowolf-gears
Ответ Donald J. Trump
Уровень клуба и чемпионата о многом говорит, если за 5 лет нападающий становится лучшим бомбардиром клуба.
Просто факт: Руни лучший бомбардир Юнайтед в истории сыграл 85 матчей в ЛЧ и забил 30 голов. Мбаппе - 60 матчей, 40 голов
+4
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Wizzyy
Ответ Иван Шуткин
Уже Легенда Псж, осталось выиграть ЛЧ и переходить в Реал
У вас местами перепутано. Должно быть: переходить в Реал и выиграть ЛЧ )
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Dvin
Лучший игрок мира 😱
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Лигр
201 гол за 4 года. Просто зверь. Смолов-Дзюба в 24 года считались перспективными))
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Men77
Ответ Нефанатик
Вот это история у клуба))
что не так?
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прощай Роналду
Ответ дамир дугаров
Барса это лузер клуб. Мбаппе туда не перейдут. Только в королевский
Судя по последним очным встречам Реал это меньше чем лузер клуб, лузер²
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Антон
Ответ rigobersong
Все орут про Мбаппе неприятные вещи, но на поле он ведет себя классно, в нем нет высокомерия несмотря на все свои заслуги, видно даже рад всегда за партнеров по команде и искренне сам радуется в т.ч. и своим достижениям:) При этом человек выиграл много титулов, и сравните его поведение с винисиусом:)
Он в последних матчах после ЧМ и после восстановления намного чаще и активнее делится мячом. В первой половине сезона бывало, что очень много единалил и передерживал, не отдавая в очевидных ситуациях
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дамир дугаров
Ответ прощай Роналду
Что все заладили с переходи в Реал?! Может он хочет выиграть с ПСЖ, потом с Миланом, далее с Ноттингем Форестом?! Потом с Унион Берлин и вишенкой на торте с Барселоной обыграв Реал в финале ЛЧ!?
Барса это лузер клуб. Мбаппе туда не перейдут. Только в королевский
+1
-4
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
он уже показал риалу, что МЧК ему неинтересен:)
Поэтому как Месси в конце карьеры перейдет в Барсу и в финалах ЛЧ, КК, суперкубке испании и в золотом матче ЛаЛиге вынесет Реал вперёд ногами)
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Пацанчик реальный
Ответ Donald J. Trump
Уровень клуба и чемпионата о многом говорит, если за 5 лет нападающий становится лучшим бомбардиром клуба.
Он за 6 лет в 24 года занимает 19 место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю,это тоже потому что там низкий уровень соперников???!!!
+13
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+13
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Men77
Ответ Donald J. Trump
Уровень клуба и чемпионата о многом говорит, если за 5 лет нападающий становится лучшим бомбардиром клуба.
фруктик тоже за 5 лет стал лучшим бомбардиром в истории реала. О чем это говорит ? или это другое? 😁
+9
-4
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Игорь Климов
Что тут делают все поклонники со своими шуточками , вечно второго этого Португальца7, из дворового чемпионата Саудовской Аравии?
+4
-4
0
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дамир дугаров
Ответ Donald J. Trump
Уровень клуба и чемпионата о многом говорит, если за 5 лет нападающий становится лучшим бомбардиром клуба.
Этот чувак везде способен много забивать. Его хет трики в ЛЧ и на ЧМ прямо об этом говорят
+12
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Gornostaev
Killиан ⚡⚡⚡...
+2
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