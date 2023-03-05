стал лучшим бомбардиром в истории « ».

24-летний забил в матче 26-го тура Лиги 1 с «Нантом» (4:2).

Теперь у Мбаппе 201 гол в составе парижан, он обошел Эдинсона Кавани.

Статистику Килиана можно изучить здесь.

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