«Бавария» поддерживает Нагельсманна и верит в его способность руководить долгосрочным проектом

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Главному тренеру «Баварии» Юлиану Нагельсманну увольнение не грозит.

Как сообщает Bild, руководство в полной мере поддерживает 35-летнего специалиста и больше не хочет принимать радикальные решения под влиянием какого-то одного события, как это было в случае с увольнением Карло Анчелотти после 0:3 от «ПСЖ».

В мюнхенском клубе уверены, что Нагельсманн способен быть во главе долгосрочного проекта. Принимая решение о назначении молодого специалиста, «Бавария» хорошо осознавала все риски, связанные с отсутствием у Юлиана нужного опыта, и потому на данный момент не видит причин для беспокойства.

В последнее время руководство беспокоило то влияние, которое может оказать на Нагельсманна давление со стороны прессы, но действия тренера в таких условиях понравились боссам.

Сейчас «Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая «Унион» и «Боруссию» Дортмунд по дополнительным показателям, вышла в четвертьфинал Кубка Германии, а также выиграла первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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3 комментария

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Bayern2004
AMEN!
+1
0
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Sevuska
И это в 35 лет !? 👍
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0
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vaniaEee
Второй матч с ПСЖ для начала выиграть ему надо
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-1
0
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