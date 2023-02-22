Нагельсманн оштрафован на 50 тысяч евро за слова в адрес судей после поражения «Баварии» от «Гладбаха»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия судьи Немецкий футбольный союз Тобиас Вельц Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Немецкий футбольный союз оштрафовал Юлиана Нагельсманна на 50 тысяч евро.

После поражения от «Боруссии Менхенгладбах» в Бундеслиге (2:3) тренер «Баварии» якобы сделал неспортивные замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем.

Сообщалось, что Нагельсманн назвал судей «мягкотелыми». До этого он в ярости бежал в судейскую со словами «Это шутка, он что, издевается?!». Позже тренер «Баварии» извинился за свое поведение.

Отмечается, что Нагельсманн уже согласился с вынесенным вердиктом, после чего решение вступило в силу.

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2 комментария

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Roma Spirit
Хе, копейки какие-то, даже на боярышник не хватит
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Alex Miheev
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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