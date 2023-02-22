Нагельсманн оштрафован на 50 тысяч евро за слова в адрес судей после поражения «Баварии» от «Гладбаха»

Немецкий футбольный союз оштрафовал на 50 тысяч евро.

После поражения от « » в Бундеслиге (2:3) тренер «Баварии» якобы сделал неспортивные замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем.

Сообщалось, что Нагельсманн назвал судей «мягкотелыми». До этого он в ярости бежал в судейскую со словами «Это шутка, он что, издевается?!». Позже тренер «Баварии» извинился за свое поведение.

Отмечается, что Нагельсманн уже согласился с вынесенным вердиктом, после чего решение вступило в силу.