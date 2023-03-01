Мудрик может сыграть на молодежном Евро: «Он и все игроки молодежки смогут поехать, думаю. Будет известно после разговора с Ребровым»

допустил участие в молодежном чемпионате Европы.

41-летний специалист был утвержден исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Также он возглавляет «Александрию» и молодежную сборную страны.

«В данной ситуации я не мог отказать, ведь это наша национальная команда, наша . Если мне звонят тренер, президент УАФ и капитан команды, то, наверное, они доверяют мне этот матч с Англией (в рамках квалификации на Евро-2024 – Sports.ru). Я должен уважать свой народ и футбольное руководство.

Мне очень приятно. Постараюсь не подвести. Этот матч – большая ответственность, и я понимаю это. Мы с командой и тренерским штабом сделаем все, что от нас зависит, чтобы результат матча на «Уэмбли» был как можно лучше.

Всему свое время. Сейчас есть клуб. Пока есть энергия, я могу переключаться с команды на команду. Я мало сплю, но ничего страшного. У нас один матч, но очень ответственный. Мы должны круто подготовиться к нему. Но не стоит забывать про клуб и молодежную команду. Хорошо, что у меня есть помощники. Работаем, недосыпаем, но я надеюсь, что это пойдет на пользу украинскому футболу.

Я рассчитываю на Коноплянку. Я слежу за ним и продолжаю следить за ним. Он – кандидат на попадание в сборную, как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Все может быть.

Что касается травм Ярмоленко и Забарного, то мы говорили с врачом. Мы знаем, на какой срок выбыл Андрей. Время еще есть, и мы надеемся, что наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала прогнозировали, что Забарный пропустит две недели, но его восстановление займет больше времени. Вопрос по нему открыт.

Трубин, Артем Бондаренко, Судаков и [Дмитрий] Крыськив заслуживают вызова в сборную. Думаю, Мудрик и все игроки молодежки смогут поехать на Евро. Это будет наверняка известно после разговора с Сергеем Ребровым. Если они будут позже, ничего страшного», – приводит слова Ротаня ютуб-канал «Взбiрна».

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 1 июня по 8 июля 2023 года в Румынии и Грузии.

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