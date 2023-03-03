Кулибали о Мудрике: «Каждому новичку «Челси» нужно время на адаптацию. Мы не волнуемся и знаем, что он поведет нас вперед»

Защитник « » похвалил .

«Он очень быстр, технически великолепен при игре «один в один» и может стать для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача – доставить мяч ему.

Каждому игроку, переходящему в «Челси», нужно время на адаптацию, и Мудрик ничем не отличается от других. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед», – сказал Кулибали.

Мудрик провел за «Челси» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Напомним, лондонский клуб заплатил за 22-летнего футболиста сборной Украины 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

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