Кулибали о Мудрике: «Каждому новичку «Челси» нужно время на адаптацию. Мы не волнуемся и знаем, что он поведет нас вперед»

Теги Челси премьер-лига Англия Калиду Кулибали Михаил Мудрик Футбол

Защитник «Челси» Калиду Кулибали похвалил Михаила Мудрика

«Он очень быстр, технически великолепен при игре «один в один» и может стать для нас большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу, и наша задача – доставить мяч ему.

Каждому игроку, переходящему в «Челси», нужно время на адаптацию, и Мудрик ничем не отличается от других. Мы не волнуемся, потому что знаем, что он поведет нас вперед», – сказал Кулибали.

Мудрик провел за «Челси» 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Напомним, лондонский клуб заплатил за 22-летнего футболиста сборной Украины 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

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6 комментариев

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Микель Венгер
что уж скрывать, будучи болельщиком Арсенала мне приятно видеть крах клуба-соперника. но если всё же смотреть на ситуацию объективно, у Челси спад временный. конечно, они в этом сезоне вряд ли попадут хоть в какие-нибудь еврокубки, но как по мне это даже лучше. Челси нужна перестройка — состав сейчас напоминает сборную солянку — одних игроков брал Конте, других Сарри, третьих Тухель, четвёртых Поттер и так далее. вторая проблема — ментальность. из олдскульных ребят остались по сути только Аспиликуэта и Тиаго Силва, без них Челси по сути ничем не отличаются от тряпок в ментальном плане, при всём уважении. ну и в третьих тренер. Поттер отличный тренер, но явно не для топ-клубов, Тухеля уволили зря. а если уж и доверяете Поттеру, то хотя бы берите игроков, которые ему нужны, а не раздувайте состав, который итак нужно очищать, до 30-40 человек
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Милан. Тонали. 8.
В Челси даже такие гении как Шевченко и Креспо не заиграли, а тут какой то Мудрик аж за 100 000 000 🤦‍♂️....
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LeChat Ostrowski
очень надеюсь, что Мудрик заиграет хорошо, хотя бы на уровне Арьена (уровня в Челси), но чтобы он нас "вёл вперёд"..вот это пугает, если честно :)
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donatodonatore
По итогам чемпионата (если не раньше) придет новый тренер и в аренду. Возможно в тот же Шахтер.😁😁😁😁😁
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Alex Legend
Кулибали прав, в Чемпионшипе Мудрик сможет продемонстрировать свои лучшие навыки.
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Wekil Halylow
Вперёд в пердив?
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