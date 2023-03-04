Абаскаль после 2:2 с «Уралом»: «Оценивать работу арбитров – не мое дело. Все видели, что произошло»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о работе судей в матче с «Уралом».
Матч 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне.
На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
– Что скажете по судейству? Знаю, что вы не любите его обсуждать.
– То, что произошло, все видели. И вы, и я. Но это не мое дело – оценивать работу арбитров. Есть инстанции, которые с этим разберутся и дадут оценку. Мое дело – комментировать игру, тренировки и то, что происходит на поле. Арбитры – не моя зона ответственности.
– Вы сказали, что дальше будет хуже. Что имели виду?
– Только то, что впереди у нас хорошо готовые команды, которые прошли сборы. Нам нужно поправлять некоторые моменты и улучшать качество, – сказал Абаскаль.
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вполне приемлемо, как мне кажется
Вообще я заметил тенденцию, что судьи лажают много не только у нас, но и в Испании, Италии, Англии. В ЛЧ тоже ошибок хватает
А арбитры днище просто как и всегда!
Некоторые вновь начинают искать следы всемирного заговора против ,,Спартака". Завтра, а может уже сегодня, своё мнение выскажет Зарема! Куда уж без неё.
Вот тогда и начнется концерт.
По игре. Играли две равные на сегодня команды, отсюда и ничья.Некоторое преимущество ,,Спартака" к голу и к победе не привели- так бывает.
Игроки ,,Урала" молодцы...
Всё.
Вперёд Спартак!