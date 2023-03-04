Абаскаль после 2:2 с «Уралом»: «Оценивать работу арбитров – не мое дело. Все видели, что произошло»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о работе судей в матче с «Уралом».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. 

На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Что скажете по судейству? Знаю, что вы не любите его обсуждать.

– То, что произошло, все видели. И вы, и я. Но это не мое дело – оценивать работу арбитров. Есть инстанции, которые с этим разберутся и дадут оценку. Мое дело – комментировать игру, тренировки и то, что происходит на поле. Арбитры – не моя зона ответственности.

– Вы сказали, что дальше будет хуже. Что имели виду?

– Только то, что впереди у нас хорошо готовые команды, которые прошли сборы. Нам нужно поправлять некоторые моменты и улучшать качество, – сказал Абаскаль.

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47 комментариев

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naspartaks ru
Ответ Olegs Petkuns
С таким составом прошлый тренер занял 10 место 😄
этого не может быть))))))))
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igor.igorev
Ответ Пётр Смирнов
Физрук, который в прошлом сезоне со средними игроками ФК "Сочи" сделал их серебряными призёрами, обойдя Динамо, ЦСКА, Краснодар и Спартак.
Это была не более чем случайность. Кстати, Сочи, без лысого физрука, отстают от ЦСКА всего на 34 очка и вполне может быть, что после этого тура отставание сократится на 1 очко. Не такие уж в Сочи и средние игроки. Во всяком случае в ЦСКА и близко нет игроков уровня Нобоа, Юсупова.
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Андрей Ткаченко
Очень хороший тренер, но в этой игре заменил не того защитника , надо было Денисова менять а не Хлусевича.
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rcbkz6mrtd
Абаскаль достойно принял ! Респект
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Арсений Хлебосыров
Ответ Roman
Спартачи так умело оправдывали судейство Иванова, но тут же получили ответку. Карма существует)
Если в матчах одной команды была сначала ошибка в пользу, а потом против, это не значит что 1-1=0, это значит, что было две ошибки
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kutavlik
Ответ LifeSpartak
Игнатова,Зобнина и Хлусевича на лавку!Как так можно ска бездумно бегать по полю и передерживать мяч!? А арбитры днище просто как и всегда!
Да, Рому давно надо на лавку - тормозит, сил нет, никакого креатива...А кого ставить?
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Olegs Petkuns
Ответ naspartaks ru
с таким составом и ты бы был тренером!!!))))))
С таким составом прошлый тренер занял 10 место 😄
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StillInTheGame
Ответ Ебздрогыч
Если обходить тему судейства (хотя это сложно) матч Спартак выдал довольно посредственный, особенно в защите. Два прострела - два гола (пусть один сначала с пенальти). Понятно, что без основных ЦЗ играли, но все равно тревожный звоночек. Надо работать и исправляться. А Абаскаль красавчик - не истерит, не жалуется, хотя вполне мог бы
19:5 по ударам с командой, которая не проигрывала с сентября
вполне приемлемо, как мне кажется
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naspartaks ru
Ответ Olegs Petkuns
Красавец тренер, без нытья, работаем дальше, победы придут.
с таким составом и ты бы был тренером!!!))))))
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Сергей Крижанов
Ответ Ветер
Поле вязкое. Такое Уралу только в плюс. При такой защите и нормальном поле, Спартак забил бы больше.
Да поле не очень. Работать надо агрономам
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Сергей Крижанов
Ответ Ебздрогыч
Если обходить тему судейства (хотя это сложно) матч Спартак выдал довольно посредственный, особенно в защите. Два прострела - два гола (пусть один сначала с пенальти). Понятно, что без основных ЦЗ играли, но все равно тревожный звоночек. Надо работать и исправляться. А Абаскаль красавчик - не истерит, не жалуется, хотя вполне мог бы
Да и атака не впечатлила...промес средне, шамар и соболезнования 3-
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Сергей Крижанов
Надо подтягивать игру в обороне. Чуть нас не прихлопнул Юшин. Бросили бегать после 90й. Просмотры 5 замен, можно было и побольше добавить
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Андрей Катиков
Ответ LifeSpartak
Игнатова,Зобнина и Хлусевича на лавку!Как так можно ска бездумно бегать по полю и передерживать мяч!? А арбитры днище просто как и всегда!
Особенно по Хлусевичу. Это что то с чем то. Вина Товареша хоть и есть во втором пропущенном, но по сравнению с Хлусевичем это высшая лига против первой. И по Зобнину я с вами согласен, игрок уровня команд 5 - 10 места
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Olegs Petkuns
Красавец тренер, без нытья, работаем дальше, победы придут.
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Пётр Смирнов
Ответ igor.igorev
Спасибо. Но походу лысый физрук присосался к ЦСКА конкретно.
Физрук, который в прошлом сезоне со средними игроками ФК "Сочи" сделал их серебряными призёрами, обойдя Динамо, ЦСКА, Краснодар и Спартак.
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Роберт Вильямс
Ответ Тиджани Бабангида
Отличное тренерское эмоциональное самообладание. Надо двигаться вперед
Полностью согласен
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Сергей Крижанов
Молодец. Игра есть. Удачи Гильермо. Работать не ныть
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Пётр Смирнов
Ответ Сергей Сурков
бальной что ли? Судьи убивают не Спартак а наш футбол в целом ,об этом тебе надо писать
Наши судьи выше уровнем, чем, например, английские.

Вообще я заметил тенденцию, что судьи лажают много не только у нас, но и в Испании, Италии, Англии. В ЛЧ тоже ошибок хватает
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Tottenhamon21
лучше не комментировать действия проплаченных газпромовских выкормышей, правильно Абаскаль делает. Впереди у Спартака много матчей, нужно многое исправлять в игре.
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LifeSpartak
Игнатова,Зобнина и Хлусевича на лавку!Как так можно ска бездумно бегать по полю и передерживать мяч!?
А арбитры днище просто как и всегда!
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укротитель троллей
Ответ Сергей Рачейсков
Нет, Газпром испугался
обос***ся
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Osodj Djhshs
Ответ Ебздрогыч
Если обходить тему судейства (хотя это сложно) матч Спартак выдал довольно посредственный, особенно в защите. Два прострела - два гола (пусть один сначала с пенальти). Понятно, что без основных ЦЗ играли, но все равно тревожный звоночек. Надо работать и исправляться. А Абаскаль красавчик - не истерит, не жалуется, хотя вполне мог бы
Не два, а четыре (именно прострела)
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Никому_никабельный
Спасибо за качественный и зрелищный футбол. Ошибок конечно хватает. Но смотреть всё равно приятно. Если бы ещё ни эти судейские ляпы..
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artem saribekyan
Сыграли в ничью- всё понятно.
Некоторые вновь начинают искать следы всемирного заговора против ,,Спартака". Завтра, а может уже сегодня, своё мнение выскажет Зарема! Куда уж без неё.
Вот тогда и начнется концерт.
По игре. Играли две равные на сегодня команды, отсюда и ничья.Некоторое преимущество ,,Спартака" к голу и к победе не привели- так бывает.
Игроки ,,Урала" молодцы...
Всё.
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-6
-6
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Пользователь Huawei
Ну ладно, что теперь. Да, судьи ошиблись, но надо двигаться дальше. Эти разговоры ни к чему, всё равно, даже если официально признают ошибку, ничего не изменишь. То, что не убивает, делает нас сильнее.
Вперёд Спартак!
+7
-2
+5
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