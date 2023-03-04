Директор РПЛ Чебан: «Получение Fan ID бьет рекорды каждый день! Точный прогноз по посещаемости дать не можем»

Теги премьер-лига Россия болельщики Sports.ru Сергей Владимирович Чебан Fan ID Футбол

Исполнительный директор Мир РПЛ высказался о посещаемости матчей при Fan ID.

– Изучали ли вы, как карта болельщика влияет на посещаемость? Что будет с посещаемостью и выпадающими доходами?

– Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем и делаем все для того, чтобы программы позволяли болельщику комфортно пройти на стадион. Система отлажена, пройти можно за 30 секунд. Если что-то не считывается, можно повысить яркость на телефоне, все реализуется.

Точный прогноз по посещаемости мы дать не можем. Регионы друг на друга не похожи, оснащение интернетом разное, в столице – чуть выше. Давайте отложим этот вопрос.

– Лига не делала прогнозов посещаемости?

– Нет, мы прогнозы делали с учетом опыта на 5 стадионах. Но интенсивность получения карты в Москве и Ленинграде выше. Каждый день получение карты болельщика бьет рекорды!

– Посещаемость пяти клубов первой волны упала в 4 раза по сравнению с доковидными сезонами. Не будет ли такого в клубах второй волны?

– Невозможно сопоставить Урал, Москву и Санкт-Петербург. Мы максимально разворачиваем технические возможности. Рассчитываем на максимум и готовы, – сказал Сергей Чебан.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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58 комментариев

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Доктор*
Давай, давай чабан, разворачивай. 🤣
Страна непуганых идиотов... 🤦‍♂️
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chelovalm
Чебан…ый одним словом
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Олег Ивакин
Такое впечатдение, что все получатели фанайди двигаются не на футбол, а на концерт-митинг в Лужники.
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Анатолий Антонов
Сказочный...
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dimur
Мы хотим всем рекордам ВАШИ звонкие дать имена.
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Андрей Рязанов
Ответ Димка Макеев
Ленинград???? Интересно как в Сталинграде будет, мы когда в Куйбышеве будем смотреть, интересно тоже как будет
В Куйбышеве примерно как в Горьком и Свердловске будет посещаемось.
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ГЕНПЛАН
Если что-то не считывается, можно повысить яркость на телефоне, все реализуется.

Техинически то как подкован, ленинградец))
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GeorgeKh
Ответ Homelender_666
Самое обидное, что будущие поколения не узнают, что такое заполненный стадион. Они не смогут прочувствовать атмосферу, а вместо этого будут думать, что стадионы всегда были пустыми и футбол никому не был интересен.
Следующему поколению дожить бы
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Богдан Хабриев
Ответ Yuranich92
То, что мертво, умереть не может
Да хорош. Чемпионат возобновился и даже в марте вполне смотрибельный. Матч Спартака отличный, сейчас судя по счету Ахмат с Оренбургом норм игра. Тренеры интересные есть, поля в адекватном состоянии, медийно лига старается развиваться. Да, без еврокубков, что поделаешь, это минус. Но другой лиги у нас нет.

Но и фан уйди — полный мрак, конечно, идиотское решение.
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uchiyamada
если будет поставлена задача обеспечить 100%-ную заполняемость стадионов, не сомневаюсь, она будет выполнена, бюджетников хватит.
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Pertinax Gandi
Они нас совсем уже за дураков считают. Впрочем, как обычно.
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Dexter Dallas
Так и представил. Каждый день день бьет рекорды. На вчерашний день карту оформили 46560 человек. Есть рекорд!
Сегодня уже 46610 оформленных карт. Новый рекорд!!!
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Arty K.
Продолжайте в том же духе, и тогда 5000 на московском стадионе вам покажутся сказкой!
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DoDidDone
Ну с Ленинградом всё понятно, а какая динамика в Рио-де-Жанейро?
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Светлана Агейкина
Мама с малышом сидела. Где-то месяцев 8. Малыш играет со стаканчиком и пускает слюни. На стадионе тихо. Малышу хорошо. Эксперимент удался.
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Андрей Рязанов
Ответ Иван Новиков
В Петрограде.
Звучит символично)
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Headly
Клоун
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Dexter Dallas
Серхио по ходу не знает. Что если он не пользуется интернетом, это не значит что остальные так же. Бьет рекорды. Для на сколько прожитых людей такие заявления?
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Balt
Какой Ленинград? Проснись, Чебан.
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Marcus Varro
Понятно, проблема исключительно в яркости экрана телефона!
Ежедневные рекорды бьются, федеральные средства освоены, система отлажена…так и отчитаются. Правда на трибунах становится тише, но кого это волнует.
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igor.igorev
Ответ Венгерский ветеринар Мацал Кошек
но ведь... 450 тысяч выданных фан айди... как же... ведь 450 тысяч... они же ведь не оформляли его чтобы не ходить на матчи... 450 тысяч...
Далеко не все из получивших карточки постоянно ходят на футбол. Но на всякий случай они оформили фан-айди.
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igor.igorev
Упала посещаемость, ну и упала. Пройдёт пару лет и подрастут новые болельщики, которые оформят себе фан-айди.
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-1
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атоммаш
Ещё он забыл добавить, что благодаря фан айди на домашнем матче Спартака установлен новый рекорд. И не важно, что со знаком минус. Главное - рекорд
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Ракелль
Ты уехал ,ты уехал в Петербург,а приехал в Ленинград
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Ivan Petrov
Человек, живущий прошлым, ведёт РПЛ в будущее. 🤦‍♂️
+2
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