Директор РПЛ Чебан: «Получение Fan ID бьет рекорды каждый день! Точный прогноз по посещаемости дать не можем»

Исполнительный директор Мир высказался о посещаемости матчей при Fan ID.

– Изучали ли вы, как карта болельщика влияет на посещаемость? Что будет с посещаемостью и выпадающими доходами?

– Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем и делаем все для того, чтобы программы позволяли болельщику комфортно пройти на стадион. Система отлажена, пройти можно за 30 секунд. Если что-то не считывается, можно повысить яркость на телефоне, все реализуется.

Точный прогноз по посещаемости мы дать не можем. Регионы друг на друга не похожи, оснащение интернетом разное, в столице – чуть выше. Давайте отложим этот вопрос.

– Лига не делала прогнозов посещаемости?

– Нет, мы прогнозы делали с учетом опыта на 5 стадионах. Но интенсивность получения карты в Москве и Ленинграде выше. Каждый день получение карты болельщика бьет рекорды!

– Посещаемость пяти клубов первой волны упала в 4 раза по сравнению с доковидными сезонами. Не будет ли такого в клубах второй волны?

– Невозможно сопоставить Урал, Москву и Санкт-Петербург. Мы максимально разворачиваем технические возможности. Рассчитываем на максимум и готовы, – сказал .

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков