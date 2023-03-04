Директор РПЛ Чебан: «Получение Fan ID бьет рекорды каждый день! Точный прогноз по посещаемости дать не можем»
Исполнительный директор Мир РПЛ высказался о посещаемости матчей при Fan ID.
– Изучали ли вы, как карта болельщика влияет на посещаемость? Что будет с посещаемостью и выпадающими доходами?
– Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем и делаем все для того, чтобы программы позволяли болельщику комфортно пройти на стадион. Система отлажена, пройти можно за 30 секунд. Если что-то не считывается, можно повысить яркость на телефоне, все реализуется.
Точный прогноз по посещаемости мы дать не можем. Регионы друг на друга не похожи, оснащение интернетом разное, в столице – чуть выше. Давайте отложим этот вопрос.
– Лига не делала прогнозов посещаемости?
– Нет, мы прогнозы делали с учетом опыта на 5 стадионах. Но интенсивность получения карты в Москве и Ленинграде выше. Каждый день получение карты болельщика бьет рекорды!
– Посещаемость пяти клубов первой волны упала в 4 раза по сравнению с доковидными сезонами. Не будет ли такого в клубах второй волны?
– Невозможно сопоставить Урал, Москву и Санкт-Петербург. Мы максимально разворачиваем технические возможности. Рассчитываем на максимум и готовы, – сказал Сергей Чебан.
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
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Страна непуганых идиотов... 🤦♂️
Техинически то как подкован, ленинградец))
Но и фан уйди — полный мрак, конечно, идиотское решение.
Сегодня уже 46610 оформленных карт. Новый рекорд!!!
Ежедневные рекорды бьются, федеральные средства освоены, система отлажена…так и отчитаются. Правда на трибунах становится тише, но кого это волнует.