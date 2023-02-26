Тен Хаг об «Уэмбли» перед финалом Кубка лиги: «Театр футбола. Приехав на этот стадион, хочешь победить»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Уэмбли стадионы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг перед финалом Кубка лиги поделился мыслями об атмосфере на «Уэмбли».

– Эрик, ваш первый матч на «Уэмбли» – это возможность привести «Манчестер Юнайтед» к трофею. Неплохо...

– Возможность выступить на «Уэмбли» – это отличный момент, как я считаю. Это настоящий театр футбола, который отлично подходит для финала. Возможность поехать туда воодушевляет меня. И, конечно, если ты едешь на этот стадион, то хочешь победить. Нас ждет большой день.

– Вас как тренера по-прежнему воодушевляют такие вещи, как поездка на новый стадион?

– Да. До сих пор. Каждый матч дарит воодушевление, но, конечно, между ними есть различия. Теперь у меня есть опыт перехода в другую лигу, и эт отлично. Получать опыт знакомства с новой культурой, узнавать другие стадионы – это здорово. Это делает жизнь интереснее.

Я очень жду возможности отправиться на этот стадион. Он очень знаменит, но я видел его только по телевизору. В воскресенье я испытаю это на себе, и я очень жду этого момента.

– Какой матч на «Уэмбли» из тех, что вы смотрели по телевизору, понравился вам сильнее всего?

– Ох, я думаю, это был матч сборной Нидерландов против Англии. На этой арене всегда проходят матчи колоссального значения. Я также много раз смотрел финал Кубка Англии. Помню, как в детстве всегда смотрел финал Кубка Англии, так что я видел много таких игр, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги, начало – в 19:30 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

17 комментариев

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tankist231
Ответ Filipp Gorski
А я бы на Зените 😉
Ну я бы тоже был бы не против зенитовскую арену посетить, особенно на игре со Спартаком))
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tankist231
Ответ Under
в чём проблема?
Мне до Краснодара несколько тысяч км, не так то просто это себе позволить))
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Under
Ответ tankist231
Уэмбли, Уэмбли, а я хотел бы на стадионе Краснодара побывать, классный стадион
в чём проблема?
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Dm Kznts
Ответ Дриблинг Рэшфорда
Да, великие финалы с Аяксом U19 и Саутгемптоном не забыть
со святыми как раз был бурный матч.
Качели туда сюда. Ибра зарешал.
А вот с Аяксом был скучный.
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Aristokrat_13
Забавно, что последнием тренером, бравшим трофеи с МЮ (пусть и не самые значимые), остается Моуриньо. Все-таки умеет старый лис при всех своих недостатках цеплять чашки (Тоттенхэм исключение)
Да, великие финалы с Аяксом U19 и Саутгемптоном не забыть
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Совесть Черданцева
Ну что, дьяволы, первый трофей за 5 лет?
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Дмитрий Илющенко
Ответ Aristokrat_13
Забавно, что последнием тренером, бравшим трофеи с МЮ (пусть и не самые значимые), остается Моуриньо. Все-таки умеет старый лис при всех своих недостатках цеплять чашки (Тоттенхэм исключение)
В ТТХ ни у кого нет шансов
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инок
Пусть Тен Хаг возьмет свой первый трофей с МЮ именно на
Уэмбли. Порадует и себя и своих болел.
+2
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Carlos
Тен Хаг хорош!
М.Ю на ходу
Без разницы кого таскать
0
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Filipp Gorski
Ответ tankist231
Уэмбли, Уэмбли, а я хотел бы на стадионе Краснодара побывать, классный стадион
А я бы на Зените 😉
+1
-2
-1
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Асан Каримов
Ответ Aristokrat_13
Забавно, что последнием тренером, бравшим трофеи с МЮ (пусть и не самые значимые), остается Моуриньо. Все-таки умеет старый лис при всех своих недостатках цеплять чашки (Тоттенхэм исключение)
Он бы и там взял, не уволь его перед финалом
+8
-4
+4
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DolJun
жаль у хау не будет основного кипера, преимущество за пепом с алиэкспрес
0
-4
-4
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QWertY
Ответ Aristokrat_13
Забавно, что последнием тренером, бравшим трофеи с МЮ (пусть и не самые значимые), остается Моуриньо. Все-таки умеет старый лис при всех своих недостатках цеплять чашки (Тоттенхэм исключение)
Никакого кайфа от его чашек никто не получал, кроме его персобоев. Блевотный футбол, который невозможно было смотреть.
Хорошо, что эта лисица уже не в клубе
+3
-9
-6
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Peter Parker
А если едешь на другие стадионы?
0
-2
-2
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QWertY
Удачи великому МЮ сегодня! Тен Хаг и Хау заслужили этот кубок, но надеюсь победителем выйдет голландец.
+11
-2
+9
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tankist231
Уэмбли, Уэмбли, а я хотел бы на стадионе Краснодара побывать, классный стадион
+3
-5
-2
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Aristokrat_13
Забавно, что последнием тренером, бравшим трофеи с МЮ (пусть и не самые значимые), остается Моуриньо. Все-таки умеет старый лис при всех своих недостатках цеплять чашки (Тоттенхэм исключение)
+12
-3
+9
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