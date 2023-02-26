Тен Хаг об «Уэмбли» перед финалом Кубка лиги: «Театр футбола. Приехав на этот стадион, хочешь победить»

Эрик тен Хаг перед финалом Кубка лиги поделился мыслями об атмосфере на «Уэмбли».

– Эрик, ваш первый матч на «Уэмбли» – это возможность привести «Манчестер Юнайтед» к трофею. Неплохо...

– Возможность выступить на «Уэмбли» – это отличный момент, как я считаю. Это настоящий театр футбола, который отлично подходит для финала. Возможность поехать туда воодушевляет меня. И, конечно, если ты едешь на этот стадион, то хочешь победить. Нас ждет большой день.

– Вас как тренера по-прежнему воодушевляют такие вещи, как поездка на новый стадион?

– Да. До сих пор. Каждый матч дарит воодушевление, но, конечно, между ними есть различия. Теперь у меня есть опыт перехода в другую лигу, и эт отлично. Получать опыт знакомства с новой культурой, узнавать другие стадионы – это здорово. Это делает жизнь интереснее.

Я очень жду возможности отправиться на этот стадион. Он очень знаменит, но я видел его только по телевизору. В воскресенье я испытаю это на себе, и я очень жду этого момента.

– Какой матч на «Уэмбли» из тех, что вы смотрели по телевизору, понравился вам сильнее всего?

– Ох, я думаю, это был матч сборной Нидерландов против Англии. На этой арене всегда проходят матчи колоссального значения. Я также много раз смотрел финал Кубка Англии. Помню, как в детстве всегда смотрел финал Кубка Англии, так что я видел много таких игр, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги, начало – в 19:30 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.