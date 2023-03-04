«Судьба чемпионства решится в матче «Зенит» – «Спартак». Канчельскис о гонке за титул в РПЛ

высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сюрприз может преподнести «Зенит» сам себе, если проиграет три игры подряд.

У них со « » еще игра [7 мая], в ней и решится судьба чемпионства. Но «Зенит» свое не отпустит», – сказал экс-хавбек сборной России.

После 17 туров « » лидирует в таблице , опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

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