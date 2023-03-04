«Судьба чемпионства решится в матче «Зенит» – «Спартак». Канчельскис о гонке за титул в РПЛ
Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Сюрприз может преподнести «Зенит» сам себе, если проиграет три игры подряд.
У них со «Спартаком» еще игра [7 мая], в ней и решится судьба чемпионства. Но «Зенит» свое не отпустит», – сказал экс-хавбек сборной России.
После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
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СпартаГу, халявы не будет. Отгрузим им семерочку, опять,
:)))