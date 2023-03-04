«Судьба чемпионства решится в матче «Зенит» – «Спартак». Канчельскис о гонке за титул в РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Сюрприз может преподнести «Зенит» сам себе, если проиграет три игры подряд.

У них со «Спартаком» еще игра [7 мая], в ней и решится судьба чемпионства. Но «Зенит» свое не отпустит», – сказал экс-хавбек сборной России.

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.

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10 комментариев

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Pushkin Sasha
Да ладно вам, оставьте этот дешевый пафос, когда это при Дюкове судьба чемпионства решалась на поле? Хоть один сезон назовите, где к чемпиону не было вопросов.
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Konstantin Zorin
В любом случае, Зенит нужно громить во всех турнирах. Без этого рассчитывать на трофеи нельзя.
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Князь из Питера
Одно понятно точно, это не кубок.
СпартаГу, халявы не будет. Отгрузим им семерочку, опять,
:)))
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Александр Жердин
Ответ Снежана Цветкова
Надежда маленькая, но есть. А так, конечно, спартачи не питают иллюзий, как думают болелы дутых.
А как тогда называется команда, которую обыгрывают, как вы пишите "дутые" прямо на её родном стадионе?
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Снежана Цветкова
Надежда маленькая, но есть. А так, конечно, спартачи не питают иллюзий, как думают болелы дутых.
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Pok_Toholo
Что там решать. Твм только два варианта, либо спартак от страха забьётся в штрафной и пропустит 1-2 мяча, либо решат шашкой наголо и Зенит опять отгрузит им полную авоську.
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Caniball
Один матч точно ничего не решит. А Спартаку надо еще как минимум где-то в каких-то матчах отыгрывать 3,5 очка. Зенит выглядит тут явным фаворитом.
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Amalfitano
Вообще ни разу не так. Зенит скорее всего уже чемпион. Но помимо матча со Спартаком они должны еще кому-то проиграть, и чтобы сам Спартак набрал 100%очков.
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Александр Жердин
По любому, Зенит должен на своей арене, правда без своих болельщиков ( Спасибо ГосДуме), унизить блекло розовую командочку. А то слишком часто их содержанки и прочая варежку открывают.
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vayka
Ура Канчелькесу
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