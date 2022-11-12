Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» постоянно вопят о чемпионстве, держат фанатов за дурачков. Россию быстрее вернут в еврокубки, чем они станут чемпионами»
Андрей Канчельскис не верит в шансы «Спартака» на чемпионство.
«Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот «Спартак» точно не из их числа.
Сейчас с «Зенитом» никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке.
Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков. Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем «Спартак» станет чемпионом.
Дай бог, если в этом году в тройке финишируют – и то не факт», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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