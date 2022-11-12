Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» постоянно вопят о чемпионстве, держат фанатов за дурачков. Россию быстрее вернут в еврокубки, чем они станут чемпионами»

не верит в шансы «Спартака» на чемпионство.

«Есть команды, которые могут прыгнуть выше головы. Вот «Спартак» точно не из их числа.

Сейчас с никто не может тягаться, но они зачем-то из года в год создают иллюзию, что находятся в чемпионской гонке.

Постоянно вопят о возможном чемпионстве, держат своих болельщиков за дурачков. Да Россию быстрее вернут в еврокубки, чем станет чемпионом.

Дай бог, если в этом году в тройке финишируют – и то не факт», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».