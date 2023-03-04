Быстров о штрафе «Волги» за бросок банана в Вендела: «Не надо наказывать клубы, надо наказывать болельщика»

не согласен с решением наказать « » по итогам матча с « » (0:3).

Клуб из Ульяновска оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены во время игры Фонбет Кубка России.

«Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.

На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять? Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», — сказал экс-хавбек «Зенита».

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