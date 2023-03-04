Быстров о штрафе «Волги» за бросок банана в Вендела: «Не надо наказывать клубы, надо наказывать болельщика»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия Первая лига Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Владимир Быстров не согласен с решением наказать «Волгу» по итогам матча с «Зенитом» (0:3).

Клуб из Ульяновска оштрафован на 500 тысяч рублей за то, что болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены во время игры Фонбет Кубка России.

«Сейчас везде камеры. Узнать, кто кинул банан, легко. К примеру, а если это болельщик «Зенита»? Может, у ребенка он лежал в рюкзаке, он психанул и кинул.

На матч приезжают полторы тысячи болельщиков. Мне, как президенту клуба, надо каждого проверять? Не надо наказывать клубы, надо наказывать конкретного болельщика. Первый раз дать штраф одному, потом другие задумаются», — сказал экс-хавбек «Зенита».

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7 комментариев

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сосед царя
Ответ Викт0р Степанович
Не сторонник теорий заговоров, но выглядит как месть за отказ перенести игру сами знаете куда
А куда перенести отказались? Может хватит брехать то? Пиедлагали, как вариант, резервное поле, но не понадобилось. Завязывай с бредом.
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SergeyVl
Вот пущай и ищут этого подлеца.
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vjp6cmm2f9
Ответ 2sp96yj2kg
Бред какой-то с этим штрафом. Клубам что теперь бананы у болельщиков отбирать при входе на стадион
Зачем, можно просто сделать банан-Айди…
+1
-3
-2
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Викт0р Степанович
Не сторонник теорий заговоров, но выглядит как месть за отказ перенести игру сами знаете куда
+2
-2
0
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Алексей Петров
"...Ну либо цены на бананы увеличить", добавил Володька!!!😀😀😀
+2
-2
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2sp96yj2kg
Бред какой-то с этим штрафом. Клубам что теперь бананы у болельщиков отбирать при входе на стадион
+1
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samarskij-kuzmich
Очень разумное и правильное предложение.
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