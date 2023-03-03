Ройс повторил рекорд Цорка по голам за «Дортмунд» – 159 мячей

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Михаэль Цорк рекорды Марко Ройс РБ Лейпциг Футбол

Марко Ройс повторил рекорд по голам за дортмундскую «Боруссию».

Форвард в пятницу с пенальти поразил ворота «Лейпцига» в 23-м туре Бундеслига.

Ройс, таким образом, забил 159 голов за «Боруссию». Марко повторил рекорд Михаэля Цорка по голам за дортмундский клуб.

Стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за «Дортмунд» 177 голов на любительском уровне.

Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из «Боруссии» Менхенгладбах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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18 комментариев

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Anton Oleksiy
Ответ JuVero
пора уже выиграть трофей Марко, он заслужил)
Уже есть
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0mertas626
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
самый значимый игрок в истории Дортмунда.
я бы так сказал:
1.Цорк
2. Ройс
3. Риккен
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0mertas626
сердце Боруссии, диспетчер Боруссии.
невероятного характера игрок.
огромное уважение Марко.
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NastyNay
Ответ AlexDeLarge
Даже страшно представить, какие бы были цифры, если бы у Марко было стальное здоровье
Цифры были бы намного меньше ибо Ройса бы уже в Дортмунде давно не было
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Вадим Дзахоев
Бешеный был потенциал у Марко. Жалко, травмы так и не дали по-настоящему раскрыться
0
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Simon Ivanov
Передача Вольфа филигранна
0
-1
-1
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AlexDeLarge
Даже страшно представить, какие бы были цифры, если бы у Марко было стальное здоровье
+7
-1
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Direct free kick
Ответ JuVero
пора уже выиграть трофей Марко, он заслужил)
Трофей бундеслиги. ЛЧ нереально, кубок пару раз брался, не так принципиально уже
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mishakmv96
Сердце Дортмунда
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-1
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
самый значимый игрок в истории Дортмунда.
0
-1
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Кирилл Голивец
При удаче и минимуме травм и рекорд Прайслера побьет до конца карьеры
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Владимир Владимирович
Один из тех чья карьера не реализована полностью из травм . Помнится буквально до травмы Ройс рассматривался всерьёз Реалом, и даже Барселона видела в нём великолепного напарника для Месси. А так Марко достиг того уровня что очень многие и рады были бы такой карьере
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U. M. A. Muhammad
А можно мне тоже на любительском уровне побить рекорд Роналду в Реале 😂?
0
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Velirpa
топарь.
+2
0
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JuVero
пора уже выиграть трофей Марко, он заслужил)
+14
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Тимур Таубаев
Легенда Дортмунда , без всяких сомнений
+15
-1
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Сергей Логинов
А сколько могло быть, если бы не травмы...
+8
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Direct free kick
Давно могло быть за 200
+4
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+3
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