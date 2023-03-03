Ройс повторил рекорд Цорка по голам за «Дортмунд» – 159 мячей
Марко Ройс повторил рекорд по голам за дортмундскую «Боруссию».
Форвард в пятницу с пенальти поразил ворота «Лейпцига» в 23-м туре Бундеслига.
Ройс, таким образом, забил 159 голов за «Боруссию». Марко повторил рекорд Михаэля Цорка по голам за дортмундский клуб.
Стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за «Дортмунд» 177 голов на любительском уровне.
Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из «Боруссии» Менхенгладбах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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1.Цорк
2. Ройс
3. Риккен
невероятного характера игрок.
огромное уважение Марко.