Ройс повторил рекорд Цорка по голам за «Дортмунд» – 159 мячей

повторил рекорд по голам за дортмундскую «Боруссию».

Форвард в пятницу с пенальти поразил ворота « » в 23-м туре Бундеслига.

Ройс, таким образом, забил 159 голов за «Боруссию». Марко повторил рекорд по голам за дортмундский клуб.

Стоит отметить, что речь идет о профессиональном уровне. Считается, что форвард Альфред Прайслер забил за « » 177 голов на любительском уровне.

Ройс – воспитанник «Дортмунда». В 2012 году он вернулся в клуб из «Боруссии» Менхенгладбах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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