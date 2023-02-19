Хуммельс провел 454-й матч за «Боруссию» и вышел на чистое 2-е место в истории клуба. У Цорка – 572
Защитник Матс Хуммельс вышел на второе место по проведенным за «Боруссию» матчам.
Игра с «Гертой» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги стала для него 454-й в составе дортмундцев. Он опередил вратаря Романа Вайденфеллера.
Лидером по числу матчей за «Боруссию» остается Михаэль Цорк – у него их 572.
Хуммельс, являясь воспитанником «Баварии», выступал за клуб из «Дортмунда» с 2008 по 2016 год, а затем вернулся в 2019 году.
Подробно со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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