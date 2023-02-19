Хуммельс провел 454-й матч за «Боруссию» и вышел на чистое 2-е место в истории клуба. У Цорка – 572

Теги Боруссия Дортмунд Роман Вайденфеллер бундеслига Германия рейтинги Михаэль Цорк Матс Хуммельс Футбол

Защитник Матс Хуммельс вышел на второе место по проведенным за «Боруссию» матчам.

Игра с «Гертой» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги стала для него 454-й в составе дортмундцев. Он опередил вратаря Романа Вайденфеллера.

Лидером по числу матчей за «Боруссию» остается Михаэль Цорк – у него их 572.

Хуммельс, являясь воспитанником «Баварии», выступал за клуб из «Дортмунда» с 2008 по 2016 год, а затем вернулся в 2019 году.

Подробно со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Philatelist79
Зря уходил.
+1
0
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Вечно Молодой
Ответ Вечно Молодой
да и сейчас, в принципе, может
хотя нет, вряд ли)))
0
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Вечно Молодой
Ответ Фанат Лионеля Месси
Если бы не ушёл в Баварию на 3 сезона ,то в мог бы зацепиться за 1 место
да и сейчас, в принципе, может
0
-1
-1
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Slavanya
Живая легенда, пусть и противоречивая, но легенда!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Если бы не ушёл в Баварию на 3 сезона ,то в мог бы зацепиться за 1 место
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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