Хуммельс провел 454-й матч за «Боруссию» и вышел на чистое 2-е место в истории клуба. У Цорка – 572

Защитник Матс Хуммельс вышел на второе место по проведенным за «Боруссию» матчам.

Игра с «Гертой» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги стала для него 454-й в составе дортмундцев. Он опередил вратаря .

Лидером по числу матчей за «Боруссию» остается – у него их 572.

Хуммельс, являясь воспитанником «Баварии», выступал за клуб из « » с 2008 по 2016 год, а затем вернулся в 2019 году.

Подробно со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.