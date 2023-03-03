Возле «Газпром Арены» откроется центр выдачи карт болельщика
Возле «Газпром Арены» откроется центр выдачи Fan ID.
Он начнет работать в 11:00 4 марта, в день матча «Зенита» с «Пари НН».
В будущем отделение выдачи карт болельщика будет открыто за день до домашнего матча (с 11:00 до 20:00) и в день матча – с 11:00 до конца первого тайма.
Болельщики смогут как пройти процедуру по оформлению карты, включая фотографирование, так и подтвердить личность после подачи и рассмотрения заявки.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
пора идти, одиннадцатый час... в советском союзе в это время водку продавать начинали
Пока неизвестно кто не перестанет решать за нас, имеем ли мы право ходить на футбол - ни ногой на стадион.