Возле «Газпром Арены» откроется центр выдачи карт болельщика

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Возле «Газпром Арены» откроется центр выдачи Fan ID.

Он начнет работать в 11:00 4 марта, в день матча «Зенита» с «Пари НН».

В будущем отделение выдачи карт болельщика будет открыто за день до домашнего матча (с 11:00 до 20:00) и в день матча – с 11:00 до конца первого тайма.

Болельщики смогут как пройти процедуру по оформлению карты, включая фотографирование, так и подтвердить личность после подачи и рассмотрения заявки. 

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12 комментариев

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Виктор
Ответ Pavel Tyazhev
"после подачи и рассмотрения заявки" Пока неизвестно кто не перестанет решать за нас, имеем ли мы право ходить на футбол - ни ногой на стадион.
Напугал.
0
-1
-1
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Виктор
Ответ Adilet Abdyramanov
а болелы Зенита бойкотируют матчи? Или они провластные?
А твоё какое дело?
0
0
0
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.ru
Ответ Вадим Черентаев
в Спб и сейчас с 11:00 алкоголь продается
так вот откуда ветер дует... да, дилемма
0
0
0
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Вадим Черентаев
Ответ .ru
Он начнет работать в 11:00... пора идти, одиннадцатый час... в советском союзе в это время водку продавать начинали
в Спб и сейчас с 11:00 алкоголь продается
+3
0
+3
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.ru
Он начнет работать в 11:00...
пора идти, одиннадцатый час... в советском союзе в это время водку продавать начинали
0
0
0
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Adilet Abdyramanov
а болелы Зенита бойкотируют матчи? Или они провластные?
0
-4
-4
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Pavel Tyazhev
"после подачи и рассмотрения заявки"

Пока неизвестно кто не перестанет решать за нас, имеем ли мы право ходить на футбол - ни ногой на стадион.
+4
-3
+1
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And-Rover
Путевку в сауну с девушками добавьте.
0
0
0
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KKA
Не) не пойду всё равно)
+3
-1
+2
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Ебздрогыч
В ЧВК Вагнер центр?
+1
-4
-3
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rewind
как удобно, там и проголосовать можно будет и повестку получить. молодцы.
+17
-4
+13
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Spartakus1984
Навязывание контроля за людьми.
+2
-3
-1
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