Возле «Газпром Арены» откроется центр выдачи карт болельщика

Возле « » откроется центр выдачи Fan ID.

Он начнет работать в 11:00 4 марта, в день матча « » с «Пари НН».

В будущем отделение выдачи карт болельщика будет открыто за день до домашнего матча (с 11:00 до 20:00) и в день матча – с 11:00 до конца первого тайма.

Болельщики смогут как пройти процедуру по оформлению карты, включая фотографирование, так и подтвердить личность после подачи и рассмотрения заявки.

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