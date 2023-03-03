Владельцы «Челси» ценят Поттера в футбольном, стратегическом и личностном планах. Но хотят прогресса

Владельцы «Челси» ценят тренера .

По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство ценит Поттера в футбольном, стратегическом и личностном планах, поскольку такого специалиста нелегко найти.

Кроме того, владельцы понимают, насколько сложно Поттеру, учитывая такое количество перемен и травм. Но они хотят видеть прогресс в футбольном плане.

Сам Поттер перед переходом в «Челси» тоже все тщательно обдумывал. В частности, он интересовался, что будет, если лондонский клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Джейкобс добавляет, что « » уже активно ищет замену Поттеру. Но по-прежнему очень хочет, чтобы Грэм преуспел во главе команды. Поэтому следующие два матча могут быть решающими.

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