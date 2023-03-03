Владельцы «Челси» ценят Поттера в футбольном, стратегическом и личностном планах. Но хотят прогресса

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Владельцы «Челси» ценят тренера Грэма Поттера.

По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство ценит Поттера в футбольном, стратегическом и личностном планах, поскольку такого специалиста нелегко найти.

Кроме того, владельцы понимают, насколько сложно Поттеру, учитывая такое количество перемен и травм. Но они хотят видеть прогресс в футбольном плане.

Сам Поттер перед переходом в «Челси» тоже все тщательно обдумывал. В частности, он интересовался, что будет, если лондонский клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Джейкобс добавляет, что «Челси» уже активно ищет замену Поттеру. Но по-прежнему очень хочет, чтобы Грэм преуспел во главе команды. Поэтому следующие два матча могут быть решающими. 

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22 комментария

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KerroChelsea
Прогресса? Какого прогресса?
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Совесть Черданцева
Ответ Акира_1
Боэли очень капризный и упертый. Он не хочет признавать, что нанял физрука и дал ему ненормальный контракт. Вот и все.
Это я шутканул. Так то это все понимают
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Кирилл Голивец
Ответ a2wai
Короче говоря, в мае уволят. Ну, это было предсказуемо немного, даже лояльный к руководству коач без каких-либо результатов, может вполне вылететь из клуба.
мне кажется, все зависит от исхода матчей с Дортмундом
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ak83
Рычаги Барселоны сменились на Волшебного Потера
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bogdan fedyuk
успешный тренер- англичанин. ничего смешнее в жизни не слышал. просто потеря времени с этим потером
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LifeStream
Ответ Лагер
Хороший человек не профессия
Ну тут просто скачок сильный. Может волшебник и так себе поттер, но ты тренил деревях(грубо говоря) и тут тебя закидывают игроками по 100кк, ну как бы сложно так внезапно перестроиться
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vik444
Жуть.
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headmaster
Тут уже вопрос даже не о попадании в ЛЧ стоит. Тут бы вообще в еврокубки попасть
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v.belorussky
Дайте гению время!
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DolJun
Ответ *MVP*
какой нахрен Фарке, ты серьезно? был слух про Флика, но там год ждать.
перепутал с франком. спасибо, поправил
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Акира_1
Ответ Совесть Черданцева
Он там с Боули хорошо подружился походу
Боэли очень капризный и упертый. Он не хочет признавать, что нанял физрука и дал ему ненормальный контракт. Вот и все.
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Konstantin Meerov
Папа, досвидос!
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a2wai
Короче говоря, в мае уволят. Ну, это было предсказуемо немного, даже лояльный к руководству коач без каких-либо результатов, может вполне вылететь из клуба.
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Акира_1
У Поттера была простая задача брать очки, где можно, забравшись хотя бы в топ 6, но он тупо сливает абсолютно всем. К тому же никаких изменений от матча к матчу кроме деградации. Не за что зацепиться.
Боэли его поддерживает потому, что не хочет стать клоуном, что первым же решением привёл худшего тренера Челси в истории, но от этого он все равно не убежит.
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*MVP*
Ответ DolJun
ну а кого они сейчас возьмут? тухеля? вряд ли. был слух про франка? или может де дзерби? так это наступить на те же грабли. поча или энрике разве что, но и то нет уверенности что у них ситуация выправится мгновенно
какой нахрен Фарке, ты серьезно? был слух про Флика, но там год ждать.
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Совесть Черданцева
Он там с Боули хорошо подружился походу
+1
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Black Phoenix
Пока Челси не вылетит в Чемпионшип - Поттера не уволят, я понял.
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Кирилл.С-Пб
Экспилиармус, гля!
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Имя Фамилия
Поттер : меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть )
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Zakal
🤢🤢🤢🤡
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DolJun
ну а кого они сейчас возьмут? тухеля? вряд ли. был слух про франка? или может де дзерби? так это наступить на те же грабли. поча или энрике разве что, но и то нет уверенности что у них ситуация выправится мгновенно
+2
-4
-2
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Лагер
Хороший человек не профессия
+16
-1
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