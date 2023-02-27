В «Челси» считают, что Поттеру нужно дать время. Агенты предлагают клубу новых тренеров, но интереса к ним нет

Теги Челси премьер-лига Англия агенты Грэм Поттер Фабрицио Романо Футбол

Стало известно, что в «Челси» думают о Грэме Поттере.

После поражения от «Тоттенхэма» (0:2) тренер приводил примеры Микеля Артеты и Юргена Клоппа, говоря о своем будущем в «Челси». В лондонском клубе согласны с этим мнением. Единственное послание руководства «синих» команде после игры: «Пора поддержать Поттера».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на данный момент все в «Челси» разделяют эту позицию.

Агенты разных тренеров обращались к «Челси» в последние недели и предлагали услуги своих клиентов.

Это очень часто происходит, когда начинаются проблемы с результатами у действующего в клубе тренера. Но «Челси» не реагирует на это и придерживается избранной ранее позиции – клуб планирует поддерживать Поттера и считает, что ему нужно дать время.

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?

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50 комментариев

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bogdan fedyuk
Ответ Промах Мораты
Что со своим тухелем заладили? При нем клуб начал деградировать
чушь не неси. при тухеле клуб взял лч, отлично подготовился к следующему сезону, который уничтожили травмы в первую очередь, а затем санкции. и при этом он все равно взял два трофея, финал кала проиграл только по пенальти, при этом показывая топовый футбол, как тренер сделал все, чтобы пройти реал в лч. это при всех, независящих от него проблем в том сезоне. после чего клуб просрал несколько ключевых игроков, замену, которым подписали только в августе, чем заруинил предсезонку, а в заключение после всего американец решил сделать тухеля крайним. реально, чё это он - ему же предлагали и Роналду и на схему 4-4-3 перейти, а он нос воротил и в вацапе не чатился
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forward1988
Если от Боруссии будет вылет,то думаю отставка не составит себя долго ждать.
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Bartez1986
странно, что Слуцкий ещё не пролез. он же умеет, как мы сегодня узнали
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bogdan fedyuk
Ответ Александр Приходченко
Остается только представить, какой состав-конфетку за такие деньги собрал бы Тухель
что мешало изначально работать под тухеля как зимой под поттера, а не устраивать летом клоунаду - загадка. в голове не укладывается как можно было так бездарно выкинуть на мороз одного из лучших тренеров мира
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KerroChelsea
Поттерим!
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Кирилл Новокщенов
Ответ Veni-Vidi-Vici
Ну ладно, результаты Челси всё равно рано или поздно улучшатся, хотя бы потому что хуже просто некуда. Но вряд ли борьба за четверку и выход в 1/8 или 1/4 ЛЧ удовлетворит амбиции Боули, не для того сотни лямов тратили. А как можно с Поттером бороться за что-то большее, я с каждой неделей понимаю всё меньше. И даже не в тренерских навыках дело. Чел же явно под давлением плывет и теряется, даже когда ему в клубе оказывают всемерную поддержку. Моё воображение просто не способно сейчас нарисовать картину, как этот кадр заряжает команду в раздевалке перед финалом ЛЧ, или борется в последних турах за первую строчку АПЛ ноздря в ноздрю с условным Сити, когда цена победы в любом туре возрастает стократно. И ради чего это всё, на что рассчитывают?
А в чем проявляется то, что он плывет? На конференциях говорит уверенно, не ноет. Раздевалку не потерял, если верить инсайдам. Скандалов, драк и обвинений игроков нет (хотя вот это не факт что плюс)
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GLASGOW
Нужно назначить в Челси самого выдающегося тренера современности Сергея Сельдереича Семака и его 14 помощников.
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Derek Apple
В чемпионшипе?
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Арматурмалай
Не знаю насколько правильны сравнения с Артетой, но в Микеля тоже никто не верил, а он сейчас лидер АПЛ.

С другой стороны боссы Арсенала не вливали столько денег в клуб. И все же есть надежда в тренера Челси
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Pb-SE
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Думаю если вылетит от Боруссии(а всё к этому идёт) его всё таки попросят.
Возможно, лучший момент для смены тренера- именно сейчас, перед ответным матчем. Очень часто при новом тренере команда первые матчи супермотивирована, потом наступает эмоциональный спад. Особенно часто наблюдалось у Челси и Спартака. У Челси к тому же сильный (по именам) состав.
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Antonio Marcas
Ответ Antonio Marcas
Я лично убедился что Поттер будет строить топ Челси. без иронии и сарказм нужно время.
хотите сколько раз минусте но то что Поттер будет топовый Челси это правда который никто не хочит услышит
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Sevuska
Да Поттер вообще не уровень Челси , от слова « никогда « . Свои лучшие годы как тренер он провёл в Швеции , вот это был его уровень 👍
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Собака хаски в маске
Юрий Палыч Сёмин свободен,берите мэтра)

Спортсмен или команда, да даже организация должна уметь терпеть и неудачи тоже. Когда то в 04-05 годах МЮ вообще с группы Лиги вылетал,да и в чемпе как то все не вах как, и даже мелькали слухи об отставке Фергюсона,и ничего. Не убрали, перетерпели и пошли дальше. А эти - малейшая неудача - ну ок,давайте сменим тренера. Пришел новый - снова зона турбулентности которую синие лечат одним и тем же методом. Каких только тренеров не было,и каждый из них в общем то хорош,со своими внятными мыслями плюс минус.От харизматиков типа Конте, до нехаризматичных Поттер или Тухел (нехаризматичный не равно плохо,не подумайте неправильно). И все не то.
Один раз нашару попали с Ди Маттео, как показали дальнейшие события - чистая случайность, и все. Видимо по новой хотят,чтоб такой же фокус сработал. Удачи чё, верной дорогой идёте.
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Антон Курьянов
Агентам надо начать предлагать играющих тренеров. Того же Виейра можно из Пэлас забрать, усилит полузащиту.
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Промах Мораты
Ответ bogdan fedyuk
они будут упираться до конца, тут только скатывание в зону вылета поможет. причем когда этот кошмар закончится и этого добряка попрут, то кого они собираются вместо него назначать? почетино, не дай бог? и при этом на рынке имеется абсолютно свободный тухель, но тут все понятно. ситуация просто анекдотична
Что со своим тухелем заладили? При нем клуб начал деградировать
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Pb-SE
Ответ Jaxongir Shodiev
Нас ждет еще 6 частей минимум. Последнюю часть разделят на два сезона, чтобы продлить интригу
В последней части будет финальная заруба с лысым шарлатаном.
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Лёха Жданчик
Ответ Antonio Marcas
Я лично убедился что Поттер будет строить топ Челси. без иронии и сарказм нужно время.
К сожалению ему это время не дадут...
И второе не Поттер строит Челси а Боэли...Поттера никто не спрашивал совершая все эти трансферы....вместо Грановской пришел профнепригодный спортивный директор который скупал все горячие пирожки по оверпрайсу
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Промах Мораты
Ответ DolJun
увы, не думаю что те тренеры, что готовы пойти в челси прямо сейчас, будут сильно лучше поттера. синим нужно закрывать гештальт а боули переступать через себя и возвращать тухеля.
Да если просто убрать поттера, то будет лучше. Игроки не понимают, что от них хотят
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DolJun
Ответ Михаил Дьяконов
Да я и не гоню только на Поттера, я уверен, что он и не просил, чтоб покупали этих игроков. Тут большая вина Боули, как по мне, раз вмешивается
вина боули изначально в том, что он сломал то, что в кои-то годы начало прекрасно работать. тут четко видна пословица о том, что лучшее враг хорошего. методом проб и ошибок в челси была выработана структура управления, которая не без сбоев но довольно уверенно преодолевала все тряски, наконец появился тренер, который всех устраивал, но он решил все переиначить.
вопрос в том - какие цели он преследует? если банальное "заработать", то без сомнения долго терпеть он это не будет, ведь каждый день поттера у руля генерирует убытки клубу: активы теряют в цене, болельщики не довольны, спонсоры поглядывают с опаской. терпение хорошо проявлять в ситуации, когда черные полосы чередуются хоть с какими-то белыми, а сейчас у челси полный мрак, и вылет от боруссии только усугубит ситуацию, никто не будет помнить что вратарь выдавал матч жизни - будет лишь результат. так что посмотрим, он виноват - ему и исправлять. как видим трансферами успех добыть не сработало, интересно какие еще шишки он планирует набить на своем опыте
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Илья Гутарев
одно и тоже спортс выкладывает каждый день
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Pb-SE
В своем седьмом сезоне должен победить лысого шарлатана.
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Александр Приходченко
Остается только представить, какой состав-конфетку за такие деньги собрал бы Тухель
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rusichi
Ответ bogdan fedyuk
они будут упираться до конца, тут только скатывание в зону вылета поможет. причем когда этот кошмар закончится и этого добряка попрут, то кого они собираются вместо него назначать? почетино, не дай бог? и при этом на рынке имеется абсолютно свободный тухель, но тут все понятно. ситуация просто анекдотична
Разумный пост! Ситуация на самом деле анекдотична)
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Лёха Жданчик
Интересно было бы глянуть на варианты которые предлагают)) Сульшер, Рагник, Лэмпард, Моур?) Или ДеЗерби у него относительно неплохо с Брайтоном получается))
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Antonio Marcas
Я лично убедился что Поттер будет строить топ Челси.
без иронии и сарказм нужно время.
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