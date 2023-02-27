В «Челси» считают, что Поттеру нужно дать время. Агенты предлагают клубу новых тренеров, но интереса к ним нет
Стало известно, что в «Челси» думают о Грэме Поттере.
После поражения от «Тоттенхэма» (0:2) тренер приводил примеры Микеля Артеты и Юргена Клоппа, говоря о своем будущем в «Челси». В лондонском клубе согласны с этим мнением. Единственное послание руководства «синих» команде после игры: «Пора поддержать Поттера».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на данный момент все в «Челси» разделяют эту позицию.
Агенты разных тренеров обращались к «Челси» в последние недели и предлагали услуги своих клиентов.
Это очень часто происходит, когда начинаются проблемы с результатами у действующего в клубе тренера. Но «Челси» не реагирует на это и придерживается избранной ранее позиции – клуб планирует поддерживать Поттера и считает, что ему нужно дать время.
Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.
Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо
С другой стороны боссы Арсенала не вливали столько денег в клуб. И все же есть надежда в тренера Челси
Спортсмен или команда, да даже организация должна уметь терпеть и неудачи тоже. Когда то в 04-05 годах МЮ вообще с группы Лиги вылетал,да и в чемпе как то все не вах как, и даже мелькали слухи об отставке Фергюсона,и ничего. Не убрали, перетерпели и пошли дальше. А эти - малейшая неудача - ну ок,давайте сменим тренера. Пришел новый - снова зона турбулентности которую синие лечат одним и тем же методом. Каких только тренеров не было,и каждый из них в общем то хорош,со своими внятными мыслями плюс минус.От харизматиков типа Конте, до нехаризматичных Поттер или Тухел (нехаризматичный не равно плохо,не подумайте неправильно). И все не то.
Один раз нашару попали с Ди Маттео, как показали дальнейшие события - чистая случайность, и все. Видимо по новой хотят,чтоб такой же фокус сработал. Удачи чё, верной дорогой идёте.
И второе не Поттер строит Челси а Боэли...Поттера никто не спрашивал совершая все эти трансферы....вместо Грановской пришел профнепригодный спортивный директор который скупал все горячие пирожки по оверпрайсу
вопрос в том - какие цели он преследует? если банальное "заработать", то без сомнения долго терпеть он это не будет, ведь каждый день поттера у руля генерирует убытки клубу: активы теряют в цене, болельщики не довольны, спонсоры поглядывают с опаской. терпение хорошо проявлять в ситуации, когда черные полосы чередуются хоть с какими-то белыми, а сейчас у челси полный мрак, и вылет от боруссии только усугубит ситуацию, никто не будет помнить что вратарь выдавал матч жизни - будет лишь результат. так что посмотрим, он виноват - ему и исправлять. как видим трансферами успех добыть не сработало, интересно какие еще шишки он планирует набить на своем опыте
без иронии и сарказм нужно время.