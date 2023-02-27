В «Челси» считают, что Поттеру нужно дать время. Агенты предлагают клубу новых тренеров, но интереса к ним нет

Стало известно, что в «Челси» думают о .

После поражения от «Тоттенхэма» (0:2) тренер приводил примеры Микеля Артеты и Юргена Клоппа, говоря о своем будущем в «Челси». В лондонском клубе согласны с этим мнением. Единственное послание руководства «синих» команде после игры: «Пора поддержать Поттера».

Как сообщает журналист , на данный момент все в «Челси» разделяют эту позицию.

Агенты разных тренеров обращались к «Челси» в последние недели и предлагали услуги своих клиентов.

Это очень часто происходит, когда начинаются проблемы с результатами у действующего в клубе тренера. Но «Челси» не реагирует на это и придерживается избранной ранее позиции – клуб планирует поддерживать Поттера и считает, что ему нужно дать время.

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.

Кошмар «Челси» – в цифрах. Все очень плохо

Может ли «Челси» вылететь из АПЛ?