Поттер о будущем в «Челси»: «Знаем, в каком мы положении. Надо улучшать результаты»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер ответил на вопрос о своем будущем в «Челси».

«Я склонен сосредоточиться на следующем матче. Мы знаем, в каком положении находимся. Нам нужно улучшать результаты.

Мы старались на этой неделе хорошо подготовиться, поэтому мы в состоянии показать игру, которой будут довольны наши болельщики», – сказал тренер «Челси».

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15 комментариев

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Диер Ташкент
Поттер первые два сезона в Брайтоне занимал 15 - 16 места. На этом фоне 10-е место Челси это не плохой результат. Волноваться болельщикам синих и Поттеру в принципе нельзя
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forever 77
Ответ Акира_1
Ему он всегда был закрыт. Ни один руководитель нормальный не пригласил бы тренера из Брайтона без опыта работы в топ клубе, кроме американского гения, который повёлся на общение с Поттером в Ватсаппе, ибо иных причин так в него верить нет.
Тоттенхэм разве не звал? Вообще, из вариантов которые были после увольнения Тухеля, Поттер был лучшим кандидатом.
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Ashan Sorokin
Пора Кепе брать все в свои руки
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Ноно Гомес
Наконец-то, теперь заиграем))
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wshnmn
С тобой у руля это невозможно.
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Старый Сухи
Я не тренер Челси но могу сказать ту же ни о чем не говорящую фразу: "Мы знаем, в каком вы положении находитесь. Вам нужно улучшать результаты."
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Анатолий
каждый раз одно и тоже, уже пора бы улучшить
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TUNGUS
Через 4-5 туров мы будем в положении 16-го места.
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Акира_1
Каждый раз улучшает игру для больщиков, но с каждой игрой Челси все слабее. Парадокс однако, впрочем с таким как Поттер не удивительно.
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Акира_1
Ответ headmaster
Ну если Поттер получив ТАКОЕ доверие не сможет результаты улучшить, то путь в топ-клубы ему будет закрыт
Ему он всегда был закрыт. Ни один руководитель нормальный не пригласил бы тренера из Брайтона без опыта работы в топ клубе, кроме американского гения, который повёлся на общение с Поттером в Ватсаппе, ибо иных причин так в него верить нет.
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Адам Цевич
Если хочешь улучшить результаты команды, то просто уйди. Мало то, что тренер никакой, так ещё и интервью по большей части надменные все. Кого-то из себя ещё строит физрук
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rusichi
Ждем уверенной игры и побед! Верим в Челси!
+1
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headmaster
Ну если Поттер получив ТАКОЕ доверие не сможет результаты улучшить, то путь в топ-клубы ему будет закрыт
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Антон Чугунов
Дортмунд в этом году выиграл все игры, на данный момент. Будет очень интересный ответный матч в Лондоне
+3
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Ars Mount
Ждем безголевой ничьи в матче с Лидсом…✊🏼
+8
-1
+7
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