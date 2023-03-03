Поттер о будущем в «Челси»: «Знаем, в каком мы положении. Надо улучшать результаты»

ответил на вопрос о своем будущем в «Челси».

«Я склонен сосредоточиться на следующем матче. Мы знаем, в каком положении находимся. Нам нужно улучшать результаты.

Мы старались на этой неделе хорошо подготовиться, поэтому мы в состоянии показать игру, которой будут довольны наши болельщики», – сказал тренер « ».

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