Игры «Челси» с «Лидсом» и «Боруссией» могут стать решающими для Поттера. Руководство поддерживает тренера, но игроки сомневаются в нем

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лидс Грэм Поттер Футбол

Будущее Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси» может измениться после 7 марта.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба продолжает поддерживать английского специалиста, однако нарастает ощущение того, что игры с «Лидсом» в АПЛ (4 марта) и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (7 марта) станут решающими.

Даже если Поттер не будет уволен сразу после возможного вылета из ЛЧ, «пути назад уже не будет», и так думают в том числе игроки.

Утверждается, что футболисты, давно выступающие за команду, обеспокоены ситуацией и не уверены, что Поттер способен ее переломить, а новички шокированы давлением. Также игроки, которые не попадают в заявку на матчи, злятся на тех, кто играет.

На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 10-е место. Первый матч 1/8 финала ЛЧ проигран «Боруссии» со счетом 0:1.

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51 комментарий

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Ровшик Ровшик
Ответ дон_бомжови
глупость же, даже при таких результатах говорить о вылете из апл - это за гранью фантастики
Сезон ещё продолжается, а с такой игрой всего можно ожидать
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SegaYasch
Ответ Ровшик Ровшик
Следующие игры АПЛ для Челси: Лидс, Лестер, Эвертон и мы в зоне вылета благодаря Поттеру. И будет новый чемпионат для нас, точнее чемпионшип.
Что-то пессимизм зашкаливает очень. Понятно что сейчас и игры нет и очков нет, но прям про зону вылета писать это как-то чересчур. От 17 места отрыв 10 очков, т.е. надо за оставшиеся 14 игр не только проиграть минимум 4, но и еще чтобы команды из зоны вылета не теряли очки - сомнительный расклад
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Ars Mount
Ответ mr kovalsky
Да ты прям оптимист
Оптимистом был бы, если бы ждал третьей лч)
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дон_бомжови
Ответ Ровшик Ровшик
Следующие игры АПЛ для Челси: Лидс, Лестер, Эвертон и мы в зоне вылета благодаря Поттеру. И будет новый чемпионат для нас, точнее чемпионшип.
глупость же, даже при таких результатах говорить о вылете из апл - это за гранью фантастики
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mr kovalsky
Ответ Ars Mount
Да не, до зоны вылета еще далековато) в глубине души надеюсь что в 5 окажутся, а там уже ЛЕ
Да ты прям оптимист
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Prokuror Prokurorov
По вчерашнему матчу у меня создалось ощущение, что по крайней мере главный тренер команды Мистер Аррисабалага, а также Бенжамин Чиллуэл и Мейсон Маунт не заинтересованы в продолжении сотрудничества. Такие ошибки совершали и допускали такой брак, что было твердое ощущение, что их можно допускать и совершать только сознательно.
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Prokuror Prokurorov
К сожалению, придется еще ПОТТЕРпеть. Никто Гарри не уволит до конца сезона. Худо-бедно с главной задачей сезоне - не вылететь в ЧШ, тренер, полагаю, справится.
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forever 77
Ответ Абдул Абакаев
до евро он не уйдёт с поста сб германии
Я думаю не будет сложно совмещать, потом на постоянку(если понравится)
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Sultan Zhannat
Моура верните. баразды не испортит
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Александр Киричев
Ответ forever 77
Флика бы
Слуцкого!
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Алексей Матыгин
а играет на поле руководство?)))
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Абдул Абакаев
Ответ forever 77
Флика бы
до евро он не уйдёт с поста сб германии
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Ровшик Ровшик
Ответ Ars Mount
Да не, до зоны вылета еще далековато) в глубине души надеюсь что в 5 окажутся, а там уже ЛЕ
Если бы
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bogdan fedyuk
игроки сомневаются - ну это конечная
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Ars Mount
Ответ Ровшик Ровшик
Следующие игры АПЛ для Челси: Лидс, Лестер, Эвертон и мы в зоне вылета благодаря Поттеру. И будет новый чемпионат для нас, точнее чемпионшип.
Да не, до зоны вылета еще далековато) в глубине души надеюсь что в 5 окажутся, а там уже ЛЕ
+1
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Нурлан Баетов
Не удивлюсь если Боруссию пройдут, а Лидсу и Эвертону продуют.
+1
-1
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forever 77
Ответ DolJun
флику смысл идти разгребать?
Поработать в лучшей лиге мира, с топовым клубом. Да и он ничего не теряет, провалится, можно свалить на руководство. Если зацепит трофейчик, лишний раз докажет, что он топ тренер
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Алекс Мелкумян
Да он живой мертвец уже, щас игроки соберутся и заиграют ради него, ага
+1
-1
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ЭлектроВеник
Ответ SayCoffet
Хотел придумать что-то про Гарри Поттера ради плюсиков, но не смог. Залайкайте всё равно пж за старания
пожалуйста, кинь ответку))
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-2
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Bayern_Norway
Идиотизм.Поменять одного из лучших тренеров на это недоразумение.
+5
0
+5
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a2wai
Кажется, скоро местом работы Поттера вновь станет Хогвартс.
0
0
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rcbkz6mrtd
При Абрамовиче такого не было, пусть сыпется Челси все должно быть справедливо, когда он взял команду она болталась там где сейчас находится. По делом
0
-1
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Ibragim Mejidow
Ответ forever 77
Флика бы
ну он в сборной до конца евро
0
0
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Murad Yariyev
Тухеля не надо было увольнять
+6
0
+6
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DolJun
Ответ forever 77
Флика бы
флику смысл идти разгребать?
+4
-2
+2
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