Игры «Челси» с «Лидсом» и «Боруссией» могут стать решающими для Поттера. Руководство поддерживает тренера, но игроки сомневаются в нем

Будущее Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси» может измениться после 7 марта.

Как сообщает The Telegraph, руководство клуба продолжает поддерживать английского специалиста, однако нарастает ощущение того, что игры с « » в АПЛ (4 марта) и дортмундской «Боруссией» в чемпионов (7 марта) станут решающими.

Даже если Поттер не будет уволен сразу после возможного вылета из ЛЧ, «пути назад уже не будет», и так думают в том числе игроки.

Утверждается, что футболисты, давно выступающие за команду, обеспокоены ситуацией и не уверены, что Поттер способен ее переломить, а новички шокированы давлением. Также игроки, которые не попадают в заявку на матчи, злятся на тех, кто играет.

На данный момент « » занимает в 10-е место. Первый матч 1/8 финала ЛЧ проигран « » со счетом 0:1.