Поттер опасается падения качества тренировок из-за раздутого состава «Челси». Части игроков приходится работать отдельно от команды

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер столкнулся с проблемами на тренировках.

Как передает Daily Mail, 47-летний специалист опасается, что раздутый состав команды (31 человек) приведет к снижению эффективности тренировок.

К примеру, вместо того, чтобы так или иначе задействовать всю команду в своем любимом упражнении – тренировочном матче в формате 11 на 11, – англичанин вынужден оставлять часть футболистов без внимания на некоторое время или отправлять их работать небольшой группой, пока они не понадобятся.

В результате у Поттера возникают проблемы с тем, чтобы обеспечить последовательность и постоянство в работе на базе.

Игры «Челси» с «Лидсом» и «Боруссией» могут стать решающими для Поттера. Руководство поддерживает тренера, но игроки сомневаются в нем

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23 комментария

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Виталий Топоров
Можно купить ещё двоих и делиться на три команды до двух голов
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DrSlyozkin
У него что ни день, то новая отговорка (если не ошибаюсь, Athletic писали, что была жалоба на «новые игроки не говорят по-английски», например).
Каждую неделю слушаем, как это ему не так, то ему не так, но зато как игроки позитивно реагируют и отдают всё в играх. Вот только результата нет, и игры 0
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no_one_perfect
Дали Поттеру потренировать топов на всю карьеру вперед) будет рассказывать через пару лет игрокам на тренировках своего Шеффилда/Блэкпула/Вест Брома
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DolJun
Ответ llolishe
А ведь мог вместо Кукурельи купить Троссарда в Челси
зачем?
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bogdan fedyuk
чел, может уже перестанешь сюсюкаться с теми кого летом и так продадут? к чему эти игры в доброго дядюшку. определись уже со стартовым составом хотя бы, чё ты их тасуешь каждую игру то?
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OldRedWhite
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Отличный повод купить ещё парочку атакующих полузащитников для ротации на тренировках😏
Смотрю прямую из Парижа и не понимаю почему Тренера года отдали другому ?
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Okazaki
Часть команды отправили на удалёнку
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Эден Азаров
Главное, чтобы результаты не падали
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llolishe
Ответ DolJun
все поломанные - плохо, куча здоровых - плохо. этому поттеру не угодить
А ведь мог вместо Кукурельи купить Троссарда в Челси
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DolJun
все поломанные - плохо, куча здоровых - плохо. этому поттеру не угодить
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Pb-SE
Ответ Абдул Абакаев
Поттер не до тебя щас
Северус, успокойся.
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Pb-SE
В выручай-комнату все не влезут.
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Адам Цевич
Что-то мне подсказывает, что всё-таки основная проблема Челси не в этом..
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llolishe
Ответ rigobersong
фк Мемас это лучшее, что могла случится в футболе:)) Дайте Поттеру поработать:))
Чуквамека не сыграл 8 минут за Челси
Боэли-куплю 2 игроков на эту же позицию где играет Чуквамека
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Eden Hazard
Какая божественная чушь, учитывая что у всех команд кроме 27-30 человек основы, ещё и молодёжь хорошую подтягивать туда. Либо журналист выдумал, либо Поттер поплыл, раз 22 для него - максимум.
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llolishe
Интересный вопрос-кто из новичков Челси первым уйдет летом из команды(в аренду)?
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БолельщикСоСтажем
Мудрика главное не ставь в сторонку с неграми, а то не толерантно как бэ
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llolishe
Я же говорил-Поттер приходит на тренировки Челси ,а там все поле занято игроками Челси ,а это еще Нкунку не перешел в Челсе
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Любезный Коссутий
ежу понятно, что там орава непойми кого.
половину в Страсбург отправить надо
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Los Galácticos
Ничего может скоро купят Страсбург и все кто не помещаются в состав Челси поедут туда.
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ХавиГави_Паратрупер
Отличный повод купить ещё парочку атакующих полузащитников для ротации на тренировках😏
+18
-1
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rigobersong
фк Мемас это лучшее, что могла случится в футболе:)) Дайте Поттеру поработать:))
+3
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Абдул Абакаев
Поттер не до тебя щас
+2
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