Поттер опасается падения качества тренировок из-за раздутого состава «Челси». Части игроков приходится работать отдельно от команды
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер столкнулся с проблемами на тренировках.
Как передает Daily Mail, 47-летний специалист опасается, что раздутый состав команды (31 человек) приведет к снижению эффективности тренировок.
К примеру, вместо того, чтобы так или иначе задействовать всю команду в своем любимом упражнении – тренировочном матче в формате 11 на 11, – англичанин вынужден оставлять часть футболистов без внимания на некоторое время или отправлять их работать небольшой группой, пока они не понадобятся.
В результате у Поттера возникают проблемы с тем, чтобы обеспечить последовательность и постоянство в работе на базе.
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