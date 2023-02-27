Пети о «Челси»: «Зидан не знает английского, он не лучшая замена Поттеру. Грэма нужно оставить, шанс выиграть ЛЧ еще есть»

Экс-хавбек «Челси» не считает приглашение хорошей идеей.

«Зидан не говорит на английском языке, для «Челси» это не самый подходящий вариант на замену – при всем уважении к моему бывшему партнеру.

Поттер работает с сентября, вы действительно собираетесь его увольнять? Нужно оставить его, у команды еще есть шанс выиграть чемпионов.

Если вы уволите Поттера, тот, кто придет ему на замену, вынужден будет адаптироваться, делать правильные вещи, а фанаты должны понимать, что на это уйдут недели. Я бы не стал сейчас осуждать Поттера за плохие результаты», – сказал Пети Premier League Odds.

Поттер скопировал идею Тухеля, но «Челси» пробил новое дно. 1 удар из штрафной «Тоттенхэма» – олицетворение катастрофы