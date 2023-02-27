Пети о «Челси»: «Зидан не знает английского, он не лучшая замена Поттеру. Грэма нужно оставить, шанс выиграть ЛЧ еще есть»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Эммануэль Пети Грэм Поттер Футбол

Экс-хавбек «Челси» Эммануэль Пети не считает приглашение Зинедина Зидана хорошей идеей.

«Зидан не говорит на английском языке, для «Челси» это не самый подходящий вариант на замену Поттеру – при всем уважении к моему бывшему партнеру.

Поттер работает с сентября, вы действительно собираетесь его увольнять? Нужно оставить его, у команды еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

Если вы уволите Поттера, тот, кто придет ему на замену, вынужден будет адаптироваться, делать правильные вещи, а фанаты должны понимать, что на это уйдут недели. Я бы не стал сейчас осуждать Поттера за плохие результаты», – сказал Пети Premier League Odds.

Поттер скопировал идею Тухеля, но «Челси» пробил новое дно. 1 удар из штрафной «Тоттенхэма» – олицетворение катастрофы

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19 комментариев

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зак
как там 120 млн Аргентинский талант?
два привоза уже..
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aidos_1979
Ответ DolJun
ахахахаххахахахахахах ахахахахах ахахаа простите
Ну наконец-то даже у тебя чайник потёк от цирка твоего клуба)))
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Vegas931
Не уверен, что они сегодняшний Дортмунд пройдут
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Wasilij Petrow
"адаптироваться, делать правильные вещи, а на это уйдут недели". Ну, если всего лишь недели, Грэма срочно на выход.
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С головы в грудак
Талалаев знает английский... И итальянский еще. Да к тому же у них на BBC мог бы экспертом поработать немного. Но его уже Торпедо перехватило.
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Wagner
Поттера надо было турнуть ещё перед ЧМ.
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Al22cm
Никто его не осуждает за результаты! Все осуждают его за убогую игру, за то что команда не забивает больше гола за игру больше двух месяцев, за то что он не показывает эмоции, которые сейчас очень нужны подавленной команде! Поттера надо убирать, назначить кого то до конца сезона, а летом вернуть Конте!
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zer
да чего они так все носятся с этим Поттером... ладно решили дать время, но сравнивать живую легенду футбола и тренерского цеха с очередным английским физруком это уже клиника)
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Golos Razuma
Вы не шарите просто. Боули уверен, чем хуже команда закончит сезон, тем лучший драфт пик получит! Вот и все!
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Jon Snow
Ответ DolJun
ахахахаххахахахахахах ахахахахах ахахаа простите
Должанский все в норме? Ты нам нужен, у тебя миссия: подрывать синегранатовые пердаки
+3
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Доминатор3000
Ответ Philadelphia51
Немой Зидан более доступно объяснил бы как надо играть в футбол , чем Поттер на метле с волшебной палочкой .
В атаке пошире,в защите поуже.
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Sevuska
Классно потролил Поттера 😆
У этого с француза с юмором всё норм 👌
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Петя Петров
Каждый топ клуб АПЛ проходил через ад и вставал с колен за последние лет 5 - 7. ЛИверпуль, МЮ, Арсенал. У Челси все было более менее хорошо всегда. Теперь Поттер с Боуэли будут возвращать баланс
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GLASGOW
Пети явно болен
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HellLight
он издевается не иначе
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DolJun
ахахахаххахахахахахах
ахахахахах
ахахаа
простите
+16
-2
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Philadelphia51
Немой Зидан более доступно объяснил бы как надо играть в футбол , чем Поттер на метле с волшебной палочкой .
+11
-1
+10
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Slavanya
Шанс выиграть ЛЧ ахаххаахахаа
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Артём Толоконников
Году так в 2070 может и выиграют, когда всю европу купят и то вряд ли
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