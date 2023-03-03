Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду рейтинги фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Батин Футбол

Криштиану Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

Случилось это перед матчем «Аль-Насра» с «Аль-Батином».

В феврале португалец забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь

 

Фото: twitter.com/AlNassrFC

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33 комментария

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Veles3101
Серебряное копытце получил..ну теперь точно GOAT, хотя наверное уже CAMEL
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Мгер Цолакян
Ответ yrok77
ему плевать на твое отношение к нему
а почему тогда фанатика жалуются ?
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Veles3101
Ответ funnynerd21
А толку то)
Дзюба еще больше
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aidos_1979
Ответ А. Мостовой
Роналду в Саудовской аравии собирает больше комментариев чем Месси в лиге 1, вся суть
Достижение века!)
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yrok77
Ответ Мгер Цолакян
Ушел бы красиво, и отношение было бы другое
ему плевать на твое отношение к нему
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moldfan
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Хотя бы объективнее)
Ну за Месси в The Best голосовал... Кейн, Флик, Алаба, Нойер, Ван Дейк, Манчини, Бонуччи, Джеко, Эдегор, Облак, Бускетс, Луис Энрике, тренер сборной Марокко, Нойер, Манчини, Саутгейт, Соучек, Шкриньяр, Куман, Робертсон, Джака... и огромное количество других чуть наверно менее статусных капитанов сборных и тренеров вроде там Ярмоленко, Карпина...

а напомнишь имена кто выбирал Роналду лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии ? Просто интересно сравнить.
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yrok77
Ответ А. Мостовой
Роналду в Саудовской аравии собирает больше комментариев чем Месси в лиге 1, вся суть
одни и те же комментируют на ветках псж и аль насра
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Василий Петров
Ответ benjamin92
Персофаны Рона скажут, что это престижнее The Best Fifa )
а разве нет?)
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Donald J. Trump
Ответ TDB
От лучшего футболиста планеты к лучшему футболисты чемпионата водокачки
*нефтекачки
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Konstantin Meerov
Седина в волосы, шайтан в ребро
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Джавез Тилл
По привычке...
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Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
велечайший
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brt202
"Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии " , а потом подумали и вручили еще за март и апрель.
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Стопы Зайона
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Хотя бы объективнее)
Ну кто то хотя бы выиграл чм, а кто то поехал доигрывать в пустыню. В чем объективность ? ))
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VERBLYUD
Direct free kick, ты не дописал комментарий.
"Лучший игрок XXI века - это Месси"
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-1
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Борис Громов
довольный, как слон
+10
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Sevuska
В отличии от де Беста , эта награда по игре 👍
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MrWillSee
Гоат!!!
0
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xQcoW
А че мелочиться, можно сразу вперед за все месяца эту награду заранее дать Арабу Аль роналда
+6
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
0
-3
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Румынский Клуж
Ответ funnynerd21
А толку то)
Мостовой только что решил исход этого длительного противостояния, все решили комментарии на неком ресурсе sports.ru
+2
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ benjamin92
Персофаны Рона скажут, что это престижнее The Best Fifa )
Хотя бы объективнее)
+9
-8
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benjamin92
Персофаны Рона скажут, что это престижнее The Best Fifa )
+11
-7
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TDB
От лучшего футболиста планеты к лучшему футболисты чемпионата водокачки
0
-1
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Мгер Цолакян
Ответ Team_Coach
Ребят, можно просто порадоваться. Достойное завершение карьеры с достойным бюджетом)
Ушел бы красиво, и отношение было бы другое
+4
-7
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