Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии
Криштиану Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.
Случилось это перед матчем «Аль-Насра» с «Аль-Батином».
В феврале португалец забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.
Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/AlNassrFC
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а напомнишь имена кто выбирал Роналду лучшим игроком месяца в Саудовской Аравии ? Просто интересно сравнить.
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