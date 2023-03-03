Роналду вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии

вручили приз лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

Случилось это перед матчем « » с « ».

В феврале португалец забил восемь голов и отдал два результативных паса за четыре игры в составе клуба из Эр-Рияда.

Подробно со статистикой бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/AlNassrFC

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