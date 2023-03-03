Слуцкий об отношении к Дзюбе в России: «Он личность, гипернезависимый, не отталкивается от чьего-то мнения, а лепит все, что считает нужным. Это вызывает негатив»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Леонид Слуцкий поделился мнением об Артеме Дзюбе.

– Почему такой дуализм в отношении Артема у зрителя в стране? Многие его любят, но и огромное количество людей ненавидят.

– Потому что он личность, все говорит, гипернезависимый, никогда не отталкивается от чьего бы то ни было мнения, а лепит все, что считает нужным. А это вызывает определенный негатив.

По мне, это как раз признак большой личности – независимость. Как я уже говорил, все наши недостатки – это продолжение достоинств. Все, что ему присуще и многое дает на поле, перетекает и в какие-то другие вещи, которые иногда становятся очень публичными, сильно известными.

– Как то знаменитое видео. Как вы отреагировали?

– Я не смотрел. Чего там смотреть? Уже было столько комментариев про то, что за видео – в чем интерес смотреть? Сейчас это предмет для шуток. Он сам об этом говорит.

– А тогда?

– Он очень переживал, просто нереально. Потом там был матч с «Краснодаром», полный стадион...

– Когда он не забил пенальти, а во втором тайме просто уничтожал. 

– Да. Почему я и говорю, что он большой спортсмен, – сказал бывший тренер «Рубина».

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41 комментарий

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Крыло советов
Ответ Иван Рыбаков
Только негативную реакцию вызывает не наличие собственного мнения, а сомнительное содержание этого самого мнения.
И стоит добавить что манера донесения этого мнения гниленькая и инфантильная . Это в совокупности и дает то, что имеется
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Lionel Van Damme
Нынче любой дурачок с интеллектом 7-летнего - личность
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Alexandr Sokolov
Ответ Иван Рыбаков
Только негативную реакцию вызывает не наличие собственного мнения, а сомнительное содержание этого самого мнения.
смесь эго Роналду и отбитие мозгов от зомбоящика)) гремучая смесь
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gukmamop
Ответ Pelerin
Это профессия Слуцкого - работать со всеми, не обращая внимания на полное отсутствие интеллекта... Вот он и не замечает "слона в кустах" )
Вспомнил игру сборной на евро-16, вздрогнул.
Но подход к игроку Слуцкий нашел, факт.
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ivanzhu90
Ответ Дурачок
Слуцкий таким дружбаном оттолкнет от себя нормальных людей. Вроде, не дебил, а дружит с дегенератом.
Ну да, щас бы из за комментариев на спортсе, от друга отказываться 🤣

И как отталкивает "нормальных" людей, тем что дружит с тем с кем считает нужным?
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pele_kan
Я в ахере конечно с того, как у нас в стране считают личностью всякого, кто мелькает постоянно в новостях, будь то тв , ютуб или тик-ток какой-нибудь, прости господи. Подрочил на камеру - молодец, личность. Сматерился в общественном месте - красава, гипернезависимый. Лишь бы инфоповод погромче был, а то, что человек тупой как пробка, всем плевать. Страна Шариковых, Бузовых и Дзюб.
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Александр Володин
Короче все вокруг гандоны, а он(Дзюба) Д’артаньян
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pele_kan
Ответ Михаил Максаков
Слуцкий об отношении к Дзюбе в России: «Он личность, гипернезависимый, не отталкивается от чьего-то мнения, я б с ним вздpoчнyл на брудершафт»
голландский штурвал, Слуцкому ли не знать)
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Анатолий Антонов
В том и дело, что лепит, но чаще вляпывается. Причём, словоблудом чаще становится, когда лепить, вроде как и получалось)
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Melnikov1968
Великие личности, в частности спортсмены, вызывают уважение, в том числе своими достижениями. В этом плане Слуцкий и Дзюба очень близки - достижения отсутствуют, только трёп. Слуцкий достал уже своими умозаключениями, тренер никакущий, просто словоблуд.
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Усы Шлюбы
Зачем столько внимания игрочишке? Он этого не стоит.
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Lanc
Если бы Дзюба много читал Достоевского, Толстого, Чехова и т.д., то их влияние на его мнение совсем не помешало бы. Но он предпочитает оставаться "независимым".
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antitoxic
Ответ Кеша
Я не хотел вас никак оскорбить . Это была гипотеза. Спортс с утра до ночи обсасывает кто кому и что сказал . А тупые хейтеры с утра до ночи собирают лайки в соревнованиии кто тупее оскорбит Дзюбу , Слуцкого и Мостового . Однако у них все хорошо и при деньгах , а хейтеры ползают здесь за плюсики . У нас у каждого свои скелеты в шкафу о которых знаем , только , мы сами .
Кто на чем собирает лайки все-таки не отменяет того, что Дзюба недалекий, самовлюбленный 🤡, который искренне думает что все его вокруг такого золотого не любят потому что завидуют, а не потому что он раз за разом сам себя закапывает.
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Михаил Максаков
Слуцкий об отношении к Дзюбе в России: «Он личность, гипернезависимый, не отталкивается от чьего-то мнения, я б с ним вздpoчнyл на брудершафт»
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ыеем
Ключевое слово «лепит»😁🔥🔥🔥
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Мікалай Ланец
Как-то сидело в голове, что Слуцкий умный мужик.
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0mertas626
всегда хорошо относился к Викторычу, но тут.. стыд
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Viktor_SV
Ответ Фрэнк Канистра
Интересно, какая дружба может быть между деградантом Дзюбой и довольно интеллигентным Слуцким? Странная парочка максимально)
У них чувство юмора похожее. Могут зло шутить друг о друге и при этом никто не обижается. Я замечаю, что люди с похожим ч/ю особенно крепкие друзья.
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Sekir
Слуцкий строит из себя европейца - толерантного ко всяким девиантным проявлениям, но Дзюба совершенно однозначное направление выбрал. И для адекватного человека этот путь вызывает омерзение.
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ТрактоПоктер
Сейчас забавно будет наблюдать, что скажут местный фан клуб Слуцкого....)
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.ru
я бы поспорил...
у него скорей гиперзависимость... патологическое желание оказаться в центре внимания... любым способом, с любым знаком
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Фрэнк Канистра
Интересно, какая дружба может быть между деградантом Дзюбой и довольно интеллигентным Слуцким? Странная парочка максимально)
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Антон Киселёв
Ну кто бы сомневался в топе комментариев будут откровенные оскорбления, собственно и быдляцкие выпады Уткина местная аудитория восприняла на ура
Зато считают себя более морально высокими личностями чем Дзюба
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Алексей Карин
Дзюба - личность!
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Proline
Интересно, кто ж его любит? Те, кто смотрел футбол на ЧМ-18 в первый и последний раз в жизни?
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