поделился мнением об .

– Почему такой дуализм в отношении Артема у зрителя в стране? Многие его любят, но и огромное количество людей ненавидят.

– Потому что он личность, все говорит, гипернезависимый, никогда не отталкивается от чьего бы то ни было мнения, а лепит все, что считает нужным. А это вызывает определенный негатив.

По мне, это как раз признак большой личности – независимость. Как я уже говорил, все наши недостатки – это продолжение достоинств. Все, что ему присуще и многое дает на поле, перетекает и в какие-то другие вещи, которые иногда становятся очень публичными, сильно известными.

– Как то знаменитое видео. Как вы отреагировали?

– Я не смотрел. Чего там смотреть? Уже было столько комментариев про то, что за видео – в чем интерес смотреть? Сейчас это предмет для шуток. Он сам об этом говорит.

– А тогда?

– Он очень переживал, просто нереально. Потом там был матч с «Краснодаром», полный стадион...

– Когда он не забил пенальти, а во втором тайме просто уничтожал.

– Да. Почему я и говорю, что он большой спортсмен, – сказал бывший тренер «Рубина».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков