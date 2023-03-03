Слуцкий об отношении к Дзюбе в России: «Он личность, гипернезависимый, не отталкивается от чьего-то мнения, а лепит все, что считает нужным. Это вызывает негатив»
Леонид Слуцкий поделился мнением об Артеме Дзюбе.
– Почему такой дуализм в отношении Артема у зрителя в стране? Многие его любят, но и огромное количество людей ненавидят.
– Потому что он личность, все говорит, гипернезависимый, никогда не отталкивается от чьего бы то ни было мнения, а лепит все, что считает нужным. А это вызывает определенный негатив.
По мне, это как раз признак большой личности – независимость. Как я уже говорил, все наши недостатки – это продолжение достоинств. Все, что ему присуще и многое дает на поле, перетекает и в какие-то другие вещи, которые иногда становятся очень публичными, сильно известными.
– Как то знаменитое видео. Как вы отреагировали?
– Я не смотрел. Чего там смотреть? Уже было столько комментариев про то, что за видео – в чем интерес смотреть? Сейчас это предмет для шуток. Он сам об этом говорит.
– А тогда?
– Он очень переживал, просто нереально. Потом там был матч с «Краснодаром», полный стадион...
– Когда он не забил пенальти, а во втором тайме просто уничтожал.
– Да. Почему я и говорю, что он большой спортсмен, – сказал бывший тренер «Рубина».
Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Но подход к игроку Слуцкий нашел, факт.
И как отталкивает "нормальных" людей, тем что дружит с тем с кем считает нужным?
у него скорей гиперзависимость... патологическое желание оказаться в центре внимания... любым способом, с любым знаком
Зато считают себя более морально высокими личностями чем Дзюба