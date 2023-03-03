Экс-тренер «Зенита» Сканавино об уходе Дзюбы: «Пусть и цинично, но подобные вопросы решаются только хирургическим методом»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Андреа Сканавино Футбол

Андреа Сканавино высказался об уходе Артема Дзюбы из «Зенита» в прошлом году.

«Артем объективно принес очень много пользы «Зениту» — и забитыми мячами, и голевыми передачами. С этим спорить бесполезно. Но время неумолимо ко всем, и меня совершенно не удивляет то, что Дзюба прошлым летом покинул Петербург, к этому все шло.

Понимаете, есть категория футболистов, которая в силу своего характера не может справиться с переходом от роли главной звезды к статусу игрока ротации, подобное не раз видел и в Италии. И это становится большой проблемой как для самого ветерана, так и для главного тренера и всего клуба. Как правило, подобные вопросы решаются только хирургическим методом, пусть звучит цинично, но это так.

Вот почему уход Дзюбы из «Зенита» видится мне логичным, а то, что у него не сложилось в Турции... Я уже как-то говорил, что не удивлен этому в силу ряда нюансов, о которых не стал бы распространяться. При этом всегда взвешенно к нему относился и желаю Артему добра.

Знаю, что форвард сейчас в «Локомотиве» и что уже дважды выходил на поле в Кубке России против «Спартака», — сказал экс-тренер «Зенита» по физподготовке.

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5 комментариев

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Elegante
Вполне адекватное мнение
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Marcus-light
Контракт же просто не продлили. А обе стороны так рассказывают, будто продали невыгодно без ведома игрока
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igls54
Дзюбу отрезали с концом
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Сергей Королев
Эвтаназией что ли?
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Rio de Janeiro
У Жены Артёма после известного видео возможно были такие же мысли
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