Тебас об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях: «АПЛ – лучший турнир в мире. От этого дела зависит их репутация и авторитет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас высказался по поводу дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«Это связано с репутацией и авторитетом Премьер-лиги. Подобные вещи оказывают большое влияние на спонсоров, потому что репутация имеет первостепенное значение.

Премьер-лига – лучший турнир в мире, но важно управлять своей репутацией в экономической сфере», – сказал президент Ла Лиги на мероприятии Financial Times Business of Football Summit.

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19 комментариев

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DolJun
Ответ felipe89
Кто о чем - а вшивый о бане. Развивай свою лигу, чудик, если хочешь, чтобы Примера, хотя бы, приблизилась к уровню Англии
ну хоть признал что апл лучшая лига мира) многие любители ла лиги такой адекватности проявить не могут)
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Kama61_05
Ответ Andrew Chepaylo
Они хотя бы в плюсе)
Челси нет
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Andrew Chepaylo
Ответ Kama61_05
По твоему Челси , Реал , МЮ не мешки?
Они хотя бы в плюсе)
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Kama61_05
Ответ Ноно Гомес
Вот бы Сити и Ньюкасл исключить, ещё бы Псж,,, но это уже альтернативная вселенная))
По твоему Челси , Реал , МЮ не мешки?
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Ноно Гомес
Вот бы Сити и Ньюкасл исключить, ещё бы Псж,,, но это уже альтернативная вселенная))
Даже если их исключат, вряд ли бы Челси выиграет что ни будь с такой игрой
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Pertinax Gandi
А разве этот дядя не говорил ранее, что лучший турнир мира Ла Лига?
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Born is the King
Все правильно сказал очевидный факт
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afr.ff
Займись Ла Лигой чудак
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deadjoker
Ответ otchim kaloeda
какое браво? Клубом своей Лиги не дает развиваться.Запрещает трансферы... одни словом он сказочный +=/=÷€¥б
Он то как раз то правильно делает. Раньше 99% денег доставались Реалу и Барсе.
Он перераспределил бабки от прав более равномерно, если бы не корона средние клубы бы подтянулись и лига стала бы более конкурентной. А так Барса в ла лиге не пропускает вообще, а в еврокубках обыграть может только Викторию плзень. Вот и уровень лиги.
+3
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Sevuska
Президент Ла Лиги признаёт , что АПЛ - лучшая лига в мире 👍
Браво сеньор 👌
+1
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otchim kaloeda
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
какое браво?
Клубом своей Лиги не дает развиваться.Запрещает трансферы...
одни словом он сказочный +=/=÷€¥б
+1
-1
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xQcoW
Ему лучше надо сосредоточиться на наказании бчк за покупку судей
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-4
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Ноно Гомес
Вот бы Сити и Ньюкасл исключить, ещё бы Псж,,, но это уже альтернативная вселенная))
+3
-4
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Спортс,там вроде как,Бобби уходит из Ливерпуля
0
-2
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felipe89
Кто о чем - а вшивый о бане. Развивай свою лигу, чудик, если хочешь, чтобы Примера, хотя бы, приблизилась к уровню Англии
+7
-1
+6
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Neo
Шах и мат. Хейтеры АПЛ
0
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Артём Толоконников
Он не имеет права возглавлять ла лигу
+6
-2
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Футбол_это_жизнь
Как же он надоел!!!! Если он метит куда то в ФИФА или уефа то это будет конец футбола!
+2
-5
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аdidаs
Тебас тоже признает, что Апл лучшая лига мира?
+2
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