Тебас об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях: «АПЛ – лучший турнир в мире. От этого дела зависит их репутация и авторитет»

высказался по поводу дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Напомним, обвинила « » в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.

«Это связано с репутацией и авторитетом Премьер-лиги. Подобные вещи оказывают большое влияние на спонсоров, потому что репутация имеет первостепенное значение.

Премьер-лига – лучший турнир в мире, но важно управлять своей репутацией в экономической сфере», – сказал президент на мероприятии Financial Times Business of Football Summit.

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