Тебас об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях: «АПЛ – лучший турнир в мире. От этого дела зависит их репутация и авторитет»
Хавьер Тебас высказался по поводу дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».
Напомним, АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10. Клуб могут лишить очков или исключить из лиги, если нарушения докажут.
«Это связано с репутацией и авторитетом Премьер-лиги. Подобные вещи оказывают большое влияние на спонсоров, потому что репутация имеет первостепенное значение.
Премьер-лига – лучший турнир в мире, но важно управлять своей репутацией в экономической сфере», – сказал президент Ла Лиги на мероприятии Financial Times Business of Football Summit.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Он перераспределил бабки от прав более равномерно, если бы не корона средние клубы бы подтянулись и лига стала бы более конкурентной. А так Барса в ла лиге не пропускает вообще, а в еврокубках обыграть может только Викторию плзень. Вот и уровень лиги.
Браво сеньор 👌
Клубом своей Лиги не дает развиваться.Запрещает трансферы...
одни словом он сказочный +=/=÷€¥б