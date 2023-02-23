«Забавно, что Кокорин всех так напрягает. Он один из лучших игроков чемпионата Кипра, реанимирует карьеру». Картавый Ник о форварде

Никита Ковальчук поделился мнением об .

Блогер, известный как Картавый Ник, работает в академии кипрского « », за который на правах аренды из «Фиорентины» выступает Кокорин.

– Вы были знакомы с Кокориным до «Ариса»?

– Довольно забавно, что всех так напрягает Кокорин. Мы пересекались с ним еще в « ». Смеялись тут, что я его преследую. Только что-то я в «Фиорентину» не заехал.

– И все-таки. Интересно же, как он чувствует себя в «Арисе».

– С Кокориным мы не пересекаемся: я тренер академии, а он игрок основной команды. У нас нет общих интересов, нам абсолютно друг на друга ровно, и это нормально. У него свои задачи, у меня свои. Он здесь вообще карьеру реанимирует. Кокорин – один из лучших игроков чемпионата, забивает важные голы.

Я приехал на новый этап своей карьеры. Возможно, мы как-то и где-то пересечемся, но это будет явно какая-то формально клубная история. Я не ищу с ним встречи, а он, поверьте, не ищет встречи со мной.

Думаю, ему категорически пофиг. Как и мне. Но я рад, что он здесь, он сильный футболист и помогает «Арису» выигрывать матчи, – сказал Ковальчук.

Кирьяков о Кокорине: «Что у него с головой беда и большие проблемы, было видно. Это и помешало раскрыть талант, он на 60% реализовался»