«Кокорин вернет уверенность в «Арисе» и будет играть в «Фиорентине». Плиев о форварде

высказался о форварде « » .

– Вы одним из первых поддержали Кокорина после инцидента в «Кофемании», после которого он отправился в тюрьму. Почему тогда вступились за него?

– С Саней Кокориным я в хороших отношениях с детства, когда мы еще были в академии «Динамо». Первым его поддержал Алан Чочиев, я остаться в стороне не мог. Тогда он оступился, но в этом и проявляется дружба – в тяжелые моменты быть рядом и помогать, чем можешь.

– Часто сейчас с ним общаетесь?

– Сейчас следим друг за другом в соцсетях. Списываемся, поздравляем с успехами. Саня очень хороший друг. Мы сейчас редко общаемся, потому что он играет в другой стране, но без внимания он никогда не оставляет. Если друзья просят его подписать футболки или записать видео, он никогда не отказывает, все делает, высылает подарки.

Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придет на помощь. Ему через многое пришлось пройти, поэтому он понимает, насколько важно быть рядом со своими близкими.

– Как у него сейчас дела на Кипре?

– Я рад, что он сейчас набирает форму, стабильно играет и забивает. У Саши сейчас перезапуск карьеры. Я уверен, что он вернется на прежний уровень. Для меня он один из лучших нападающих РПЛ.

Я даже не сомневаюсь, что он вернется в «Фиорентину». Сейчас он вернет свою уверенность в «Арисе» и будет играть в Серии А. В Россию он вряд ли вернется, вопрос денег не стоит, – сказал экс-защитник «Ахмата», а ныне игрок «Родины».

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