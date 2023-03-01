«Кокорин вернет уверенность в «Арисе» и будет играть в «Фиорентине». Плиев о форварде

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Заурбек Плиев Футбол

Заурбек Плиев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

– Вы одним из первых поддержали Кокорина после инцидента в «Кофемании», после которого он отправился в тюрьму. Почему тогда вступились за него?

– С Саней Кокориным я в хороших отношениях с детства, когда мы еще были в академии «Динамо». Первым его поддержал Алан Чочиев, я остаться в стороне не мог. Тогда он оступился, но в этом и проявляется дружба – в тяжелые моменты быть рядом и помогать, чем можешь.

– Часто сейчас с ним общаетесь?

– Сейчас следим друг за другом в соцсетях. Списываемся, поздравляем с успехами. Саня очень хороший друг. Мы сейчас редко общаемся, потому что он играет в другой стране, но без внимания он никогда не оставляет. Если друзья просят его подписать футболки или записать видео, он никогда не отказывает, все делает, высылает подарки.

Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придет на помощь. Ему через многое пришлось пройти, поэтому он понимает, насколько важно быть рядом со своими близкими.

– Как у него сейчас дела на Кипре?

– Я рад, что он сейчас набирает форму, стабильно играет и забивает. У Саши сейчас перезапуск карьеры. Я уверен, что он вернется на прежний уровень. Для меня он один из лучших нападающих РПЛ.

Я даже не сомневаюсь, что он вернется в «Фиорентину». Сейчас он вернет свою уверенность в «Арисе» и будет играть в Серии А. В Россию он вряд ли вернется, вопрос денег не стоит, – сказал экс-защитник «Ахмата», а ныне игрок «Родины».

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14 комментариев

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Макс Гордиенко
Ну если бы ему 25 было, я бы ещё задумался, а тут, какая фиорентина…
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NickN
Конечно будет! Даже не сомневайтесь! У Кокорокко еще год жирнющего контракта, который разрывать он явно не собирается.
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FRE3StYLER
Ответ Marcus-light
да он даже на Кипре только в пустые и с пенальти забивает. Какая уверенность?
По мячу попадает - уже неплохо!
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Kanonir152
Только сейчас узнал, что Фиорентина не избавилась от Кокорина полностью и рискует вернуть себе этого пассажира.
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Иван1984
Как много глупых среди футболистов, просто подавляющее большинство...
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nick-basil
Есть вариант - если Фиорентина вылетит из Италии в Кипр!
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Никому_никабельный
Вернёт уверенность и перейдёт к тебе в "Родину"
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T622222
Ответ Tomas Nepotrebko
Фиорентине надо возвращать подешевевшего Влаховича и воспрявшего Кокорина. Уверен: их связка Саня на скамейке — Душан на поле снова даст плоды, как и два года назад.
Это даст возможность выйти в серию В 🤣
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T622222
Саша, играть???? А ха ха ха 😂😂😂😂
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Marcus-light
да он даже на Кипре только в пустые и с пенальти забивает. Какая уверенность?
+3
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Tomas Nepotrebko
Фиорентине надо возвращать подешевевшего Влаховича и воспрявшего Кокорина.
Уверен: их связка Саня на скамейке — Душан на поле снова даст плоды, как и два года назад.
+17
-1
+16
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Екн Лор
Ответ Екн Лор
Так у него же контракт на 2.5 года был, значит этим летом должен закончится
Хотя нет, глянул трансфермаркт, у него до 2024. Фиорентина, конечно, мамонтнулась по полной
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Екн Лор
Так у него же контракт на 2.5 года был, значит этим летом должен закончится
+2
-2
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Classic Cola
Концовка карьеры топ у пацана
+3
-1
+2
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